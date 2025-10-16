2025. október 16. csütörtök Gál
Budapest, 2021. április 24.A Magyar Nemzeti Bank cégtáblája az épület bejárati kapuja mellett a főváros V. kerületében a Szabadság tér 8-9. szám alatt.MTVA/Bizományosi: Róka László
Gazdaság

Feljelentést tett a jegybank a székházfelújítás miatt: durva visszaélésekről lehet szó

Pénzcentrum
2025. október 16. 07:26

A Magyar Nemzeti Bank feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt. 

A feljelentés alapjául a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának felkérése alapján készített szakértői jelentés szolgál, amely a székház felújítását jogi, műszaki, műemléki és építésgazdasági szakértők bevonásával vizsgálta - írja közleményében a jegybank. A szakértői jelentés emellett azt is rögzíti, hogy a Magyar Nemzeti Bankot vagyoni hátrány érte, amely alapján a Magyar Nemzeti Bank igazgatósága a rendelkezésre álló valamennyi jogi eszközt igénybe veszi a felmerült kár orvoslása érdekében.

A Magyar Nemzeti Bank új vezetése elkötelezett a felelős és átlátható gazdálkodás mellett. Ennek érdekében hivatalba lépését követően mindenre kiterjedő vizsgálatot folytatott le, valamint áttekintette és racionalizálta a jegybank működését. Az új vezetés hivatalba lépése óta hangsúlyozza, hogy a jegybank a jövőben a törvényi mandátumának megfelelő tevékenységek mentén alakítja működését, az ezen kívül eső tevékenységeket mérsékli.

címlapkép: Róka László, MTI/MTVA 
#mnb #csalás #felújítás #jegybank #feljelentés #gazdaság #magyar nemzeti bank #hűtlen kezelés #székház

