Légifelvétel közvetlenül egy daru vagy mechanikus kotrógép fölött, amely egy dömperkocsit rakodik földdel és talajjal az építőiparban, egy barnamezős telephelyen, másolati térrel.
Gazdaság

Friss számok érkeztek az építőipar teljesítményéről: erre kevesenszámítottak

Pénzcentrum
2025. szeptember 12. 08:31

2025 júliusában az építőipari termelés volumene a nyers és a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint egyaránt 4,9%-kal magasabb volt az egy évvel azelőttinél. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 5,7, az egyéb építményeké 4,7%-kal bővült. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 0,8%-kal meghaladta a 2025. júniusit.

2025 júliusában az előző év azonos hónapjához képest mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett: az épületeké 5,7, az egyéb építményeké 4,7%-kal nőtt. Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 46,1, az egyéb építmények építése 12,5%-kal nőtt. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 15,4%-kal csökkent - közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A megkötött új szerződések volumene 48,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbi, rendkívül magas bázistól, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 16,5%-kal magasabb, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 66,3%-kal alacsonyabb volt.

Az építőipari vállalkozások július végi szerződésállományának volumene 1,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 9,7%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 9,3%-kal nagyobb volt a 2024. júliusinál.

2025 első hét hónapjában az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés volumene 0,8%-kal emelkedett.
Címlapkép: Getty Images
