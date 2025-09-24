2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
15 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar forint kézben tartva
Gazdaság

Hiába szép menetelés: most mégis nagy pofont kapott a forint, ez fáj

Pénzcentrum
2025. szeptember 24. 19:11

Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az euró jegyzése délután hat órára 391,10 forintra ment fel a reggel hét órai 389,96 forintról, a dollár jegyzése 333,03 forinton áll 330,40 forint után, a svájci frank pedig 418,87 forinton 417,12 után.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szerda délutáni jegyzésén a forint erősebben áll a szeptember havi kezdésnél, 1,4 százalékkal az euró, 1,9 százalékkal a dollár és 1,2 százalékkal a svájci frank ellenében.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:16
20:02
19:35
19:11
19:01
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 24. 17:03
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnak sokkal többet?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
Bankmonitor  |  2025. szeptember 24. 13:28
Személyi kölcsön igénylés: személyesen vagy online éri meg jobban?
A személyi kölcsönök piaca 2025-ben történelmi csúcsokat dönt: júliusban 107,2 milliárd forint érték...
MEDIA1  |  2025. szeptember 23. 11:18
Kiderült, mikor indul az RTL-en a Lego Masters
Újításokkal tér vissza a nagyszabású vetélkedőshow. Star Wars és Formula-1 rajongóknak is kedvezni f...
Holdblog  |  2025. szeptember 22. 08:56
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló...
Összkép  |  2025. szeptember 19. 23:04
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szer...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 24.
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
2025. szeptember 23.
Rengeteg magyar úszik a rezsiadósságban: kevesen tudják, hogy jogosultak erre a kedvezményre
2025. szeptember 24.
Borulhat a nagy autóipari álom Magyarországon: ez betehet a kínai nyomulásnak is
2025. szeptember 24.
Idén is rengeteg melóst keresnek a Magyar Postánál: nőttek a bérek, 470 ezret is fizetnek ezért a munkáért
2025. szeptember 24.
Novemberi nyugdíjemelés 2025-ben: lesz, akinek 100 ezer forint járhat, más egy fillért sem kap
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 24. szerda
Gellért, Mercédesz
39. hét
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
2
1 hete
Beszakadt a forint, estére padlóra került a magyar fizetőeszköz
3
2 hete
Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely: súlyos dolog derült ki az Otthon Startról
4
2 hete
Olyan sokk közelít Magyarország felé, amire még nem volt példa: 2027-től romba dőlhet minden
5
2 hete
Forr a hangulat a bankoknál – az OTP az Alkotmánybírósághoz fordult
PÉNZÜGYI KISOKOS
Készletek fordulatszáma
a készletek árbevételben történő megtérülését mutatja, vagyis azt, hogy hányszor térülnek meg a készletek az árbevételben. Képlete: Nettó árbevétel/Készletek

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 24. 19:01
Borulhat a nagy autóipari álom Magyarországon: ez betehet a kínai nyomulásnak is
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 24. 18:02
Kvíz: Szenvedélyed az utazás? Ismerd fel a világ leghíresebb nagyvárosait képek alapján!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 24. 19:26
Döbbenet, milyen állat bukkant fel a magyar településen: ettől leesik az állad