2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Pénz: euró és forint bankjegyek.
Gazdaság

Megerősödött a forint szerda reggelre

MTI
2025. szeptember 24. 08:01

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 389,96 forinton állt, alacsonyabban a kedd esti 390,07 forintnál. A dollár jegyzése 330,62 forintról 330,40 forintra gyengült, a svájci franké pedig 417,40 forintról 417,12 forintra süllyedt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az euró 1,1803 dollárra erősödött a kedd esti 1,1792 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:21
09:17
09:11
09:08
09:03
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 23. 16:58
Üzenet vagy teszt? Mi Putyin célja a légtérsértő provokációkkal?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
Bankmonitor  |  2025. szeptember 23. 13:02
Megsarcolja az OTP a Revolut bankkártyákat?
Szeptember 19-től az OTP Bank új díjat vezetett be, ami a külföldi bankok által kibocsátott bankkárt...
MEDIA1  |  2025. szeptember 23. 11:18
Kiderült, mikor indul az RTL-en a Lego Masters
Újításokkal tér vissza a nagyszabású vetélkedőshow. Star Wars és Formula-1 rajongóknak is kedvezni f...
Holdblog  |  2025. szeptember 22. 08:56
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló...
Összkép  |  2025. szeptember 19. 23:04
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szer...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 24.
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
2025. szeptember 23.
Rengeteg magyar úszik a rezsiadósságban: kevesen tudják, hogy jogosultak erre a kedvezményre
2025. szeptember 23.
Tízezer forintos bérlakásprogram indult vidéken: szorít az idő, ezeken a településeken lehet pályázni
2025. szeptember 23.
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
2025. szeptember 23.
700 ezer az átlagfizu: hiába a növekedés, sok magyar csak bottal ütheti a nagy gázsi nyomát
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 24. szerda
Gellért, Mercédesz
39. hét
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
2
7 napja
Beszakadt a forint, estére padlóra került a magyar fizetőeszköz
3
2 hete
Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely: súlyos dolog derült ki az Otthon Startról
4
2 hete
Olyan sokk közelít Magyarország felé, amire még nem volt példa: 2027-től romba dőlhet minden
5
2 hete
Forr a hangulat a bankoknál – az OTP az Alkotmánybírósághoz fordult
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosításközvetítő
a biztosítóintézet és a biztosítási védelmet kereső ügyfél között közvetítő személy

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 24. 07:04
Rendkívüli! Tényleg kivezetik a 3%-os Otthon Start hitelt a választások után? Megszólalt az államtitkár
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 24. 06:30
Ez ám az igazi fusi meló több ezer magyarnak: 6 nap munkával 200 ezret is simán megkeresel
Agrárszektor  |  2025. szeptember 24. 08:13
Ezt sok magyarnak jelentenie kell: szeptember 30-án lejár a határidő