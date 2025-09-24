A Pénzcentrum 2025. szeptember 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Megerősödött a forint szerda reggelre
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró hét órakor 389,96 forinton állt, alacsonyabban a kedd esti 390,07 forintnál. A dollár jegyzése 330,62 forintról 330,40 forintra gyengült, a svájci franké pedig 417,40 forintról 417,12 forintra süllyedt.
Az euró 1,1803 dollárra erősödött a kedd esti 1,1792 dollárról.
Az Európai Unió stratégiai autonómiára törekvése jelentős gazdasági fellendülést hozhat a következő években.
Szerdán leállt a szemétszállítás Budapesten, miután a hulladékszállítók nem kezdték meg a munkát a főváros három telephelyén.
Trump elzárná az orosz gázcsapot Magyarországon: keményen válaszolt az USA elnökének Szijjártó Péter
Donald Trump szeretné meggyőzni Magyarországot az orosz gázvásárlás leállításáról. Szijjártó Péter úgy reagált: földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot nem tudjuk megváltoztatni.
Az előzetes várakozásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa kedden 6,5%-on hagyta az alapkamatot.
A Portfolio Property Investment Forum 2025 második szekciója három gazdasági húzóágazatot állított fókuszba.
A Másfélfok portál friss elemzése szerint Európa energiarendszerében a földgáz szerepe fokozatosan háttérbe szorul, és a trend egyre inkább visszafordíthatatlannak tűnik.
A Portfolio Property Investment Forum 2025 nyitó makropanelje időszerű kérdéseket vetett fel a hazai ingatlanpiac jövőjéről:
Ma ismét kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, amely hónapok óta változatlanul hagyja az irányadó rátákat.
Szigorú büntetésre számíthat, aki engedély nélkül létesít kutat, miközben a mezőgazdasági célú kutak engedélyezési rendszere jelentős átalakuláson megy keresztül.
Matolcsy volt alelnöke: Egyre extrémebb hülyeségek helyettesítik a gazdaságpolitikát, mihamarabb be kell vezetni az eurót!
Patai Mihály: A magyar gazdaság három súlyos problémával küzd, nincs hozzáférésünk az uniós forrásokhoz, tartósan magas a költségvetési hiány, és a gazdaságpolitika szembemegy az uniós...
Kedd reggelre ismét gyengült a magyar fizetőeszköz a nemzetközi devizapiacon.
Milyen télre számíthatunk, és mennyire állunk készen a földgáz iránti igények biztonságos kielégítésére?
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar kereskedő: ez volt a bűnük, minden vásárlónak tudnia kell róla
Mintegy kétezer-ötszáz ellenőrzés, ötszáz adóügyi visszaélés - ez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyári akciójának mérlege a Balatonnál és a Velencei-tónál.
A Magyar Nemzeti Bank várhatóan kedden sem változtat a 6,5%-os alapkamaton, amely így egyéves fennállását ünnepelheti.
Erősödött hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A heti forgalom 101,33 milliárd forint volt az előző heti 81,41 milliárd forint után, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek.
A 2025. 38. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
Egy magas rangú OMV-vezető orosz diplomatával találkozott, akit FSZB-ügynöknek tartanak. A botrány diplomáciai vihart kavart.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
