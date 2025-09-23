2025. szeptember 23. kedd Tekla
19 °C Budapest
Pénz: euró és forint bankjegyek.
Gazdaság

Megtört a forint lendülete: kedd estére gyengült a magyar pénz

MTI
2025. szeptember 23. 18:22

Majdnem egy forinttal ér kevesebbet a magyar deviza az euróhoz képest, mint reggel, de gyengült a frankkal és a dollárral szemben is.

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd kora estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hétkor jegyzett 389,17 forintról 390,07 forintra erősödött 18 órakor, napközben 388,74 forint és 390,42 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 416,22 forintról 417,40 forintra emelkedett, míg a dolláré 329,87 forintról 330,62 forintra nőtt.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1798 dollárról 1,1792 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
