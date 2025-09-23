Zsiday Viktor: veszélyesen emelkedik az államadósság, ebből jöhet a következő nagy válság

A Portfolio Property Investment Forum 2025 nyitó makropanelje időszerű kérdéseket vetett fel a hazai ingatlanpiac jövőjéről: hol érdemes most befektetni, milyen gazdasági környezetben kell döntéseket hozni, és milyen kockázatokkal számolhatunk a következő hónapokban. A beszélgetés középpontjában a kamatkörnyezet, az infláció, a gazdasági ciklikusság és a választások hatása állt, miközben a szakértők nemcsak a jelenlegi helyzetet értékelték, hanem a következő válság lehetséges forrásait is megnevezték. Bár a magyar gazdaság élénkülésére továbbra is várni kell, a panel résztvevői szerint van remény: a reáleszközök iránti kereslet, a német gazdaság lendülete és a bizalom visszatérése új ciklust indíthat el a hazai ingatlanpiacon.

A Portfolio Property Investment Forum 2025 egyik legfontosabb szakmai nyitópillére a „Makropanel – A választások árnyékában” című beszélgetés volt, amely a hazai ingatlanpiacot alakító gazdasági tényezőket vette górcső alá.

A panel célja az volt, hogy iránytűt adjon a szakmának: hogyan érdemes gondolkodni a kamatkörnyezet, az infláció, a gazdasági ciklikusság tükrében: hol érdemes most befektetni.

Három éve mondogatjuk, hogy élénkülni fog a magyar gazdaság, de az jól látszik, hogy jelenleg nincs benne a korábban elért 4-5%-os növekedés. Ha megnézzük a környezetünket, a költségvetés mozgásterét, jól látszik ez. Modellváltásra lenne szükség – kezdte a beszélgetést Madár István, a Portfolio vezető elemzője. A magyar gazdaságpolitikai is felismerte, hogy vigyázni kell a forintra és az alapkamatra is, nominális stabilitásra van szükség.

Nagy kérdés, hogy Magyarország lesz-e a következő időszakban a régiós növekedés éllovasa. Zsiday Viktor, a Hold Alapkezelő, a Citadella Származtatott Befektetési Alap portfóliókezelője szerint az ingatlanpiac kis késéssel reagál a változásokra, ami részben előny, részben viszont hátrány is.

A nagy válságok az igazán veszélyesek, mivel ezek sosem onnan jönnek, ahonnan a korábbiak.

A következő válság onnan jön majd szerinte, hogy szinte minden országban emelkedik az államadósság, ami ellen fel fognak lázadni a kötvénypiacok, és ez hozammegugráshoz vezethet.

Változó kamatozású hitelt én most nem nagyon vennék fel

- mondta el a szakember. Ugyanakkor el is vette a súlyos kijelentés élét, hiszen szerinte,

a közgazdászok az elmúlt 5 világválság közül 9-et megjósoltak

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Zsiday Viktor, a Hold Alapkezelő, a Citadella Származtatott Befektetési Alap portfóliókezelője, Salamon Adorján, MRICS, az ESTON International vezérigazgatója, Madár István, a Portfolio vezető elemzője a Portfolio Property Investment Forum 2025 konferencián

Mint azt Salamon Adorjántól, MRICS, az ESTON International vezérigazgatójától megtudtuk, 5-6 év múlva utolérjük Ausztriát – mondjuk már évtizedek már évtizedek óta.

Ő úgy látja, valahol a két szcenárió között van az igazság: a konjunktúrát és a közelgő válságot is meg tudjuk magyarázni. Az ingatlanpiac lassú, lassan reagál, és kiemelten fontos neki a bizalom, a növekvő GDP, és persze az, hogy legyen megfizethető munkaerő, legyenek a hitelek normális helyen, valamint, hogy az állam ne stimulálja a piacot.

Hol érdemes most befektetni

Zsiday Viktor szerint elsősorban reáleszközben érdemes tartani a pénzt még mindig, aki nominális eszközbe fektet, az előbb-utóbb bukni fog. Sok pénz keresi most reáleszközökben a helyét, és ha jön a következő sokk, az ilyen eszközök túl fogják élni.

De persze van remény a fellendülésre is, Salamon Adorján elmondta, ha a németek megindulnak, az a lendület, az a tőke 1-2 éven belül megérkezett hozzánk.

Magyarországon a tavasz mindig később érkezik meg, mint Németországban: amikor ott már bőven süt a nap, nálunk még csak nyílnak a virágok. Ellenben a tél takkra pontosan egy időben érkezik.

Madár István megerősítette, hogy Magyarországon is lesz majd élénkülés, de persze nem törvényszerű, hogy a régió egyszer eléri majd az EU fejlettségi szintjét.

Képek: Portfolio