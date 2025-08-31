Rendkívüli! Megszólalt az orosz olajról való leválásról Hernádi Zsolt

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója az ATV Heti Naplójában kifejtette, hogy bár 2026-2027-re Magyarország képes lesz alternatív olajellátási rendszereket kiépíteni, jelenleg nem látja szükségét az orosz olajról való leválásnak.

A Mol-vezér hangsúlyozta, hogy az orosz olaj alternatívájára csak vészhelyzet esetén lehet szükség. Az adriai vezetékkel kapcsolatban kritikusan nyilatkozott, kiemelve, hogy Horvátország az uniós szankciók bevezetésekor azonnal megduplázta a tranzitdíjat, és a folyamatos árajánlatkérésekre sem reagálnak.

"Az egyes számú mindig az ellátásbiztonság, és én nem látom, hogy az adriai vezeték ezt tudná biztosítani, mert ez nem volt tesztelve", jelentette ki az elnök-vezérigazgató. Hozzátette, hogy az adriai vezeték használata sem zárná ki azt, hogy azon keresztül is orosz olajat vásároljunk.

Érdekesség, hogy a műsor közönségszavazásán a nézők 84 százaléka támogatta Magyarország leválását az orosz olajról, ami jelentősen eltér a Mol-vezér álláspontjától.

Hernádi figyelmeztetett, hogy a szlovákiai finomítóból érkező, szintén orosz olajjal működő ellátás pótlása is problémás lenne. Magyarország stratégiai tartaléka körülbelül 30 napra, az üzemanyag-tartalék pedig 45 napra elegendő. "Egyetlen vezeték most nem elegendő, hogy mind a két finomítót teljes egészében ellássa" - hangsúlyozta.

A Mol vezetője szerint szükséges a százhalombattai finomító alkalmassá tétele más típusú kőolaj feldolgozására is, de ez nem jelenti azt, hogy önként le kellene mondani az orosz olajról. Kiemelte, hogy a Kárpát-medence ellátásához Horvátországnak növelnie kellene a tengeri vezeték kapacitását.

A benzinárak alakulásával kapcsolatban elmondta, hogy a Barátság vezeték múlt heti esetleges leállása 20-40 forintos literenkénti áremelkedést okozott volna. Teljes leállás esetén 10 százalékos tartós drágulással és ellátási hiánnyal is számolni kellene.

Minden magyar és szlovák állampolgár addig legyen nyugodt, amíg két vezeték van

- fogalmazott.

Az üvegvisszaváltási rendszerről röviden megjegyezte, hogy az minden várakozást felülmúlt, de láthatóak problémák is, különösen az automaták kezelésével kapcsolatos dolgozói felkészítés terén.

Fotó: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA