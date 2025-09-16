2025. szeptember 16. kedd Edit
15 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. május 8.Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. május 8-án.MTI/Máthé Zoltán
Gazdaság

Rendkívüli kormányinfót hirdetett Gulyás Gergely: mi az, ami nem várhat?

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 17:44

Szokatlan időpontban tartja a héten a Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő: szerdán 16 órakor – várhatóan közvetlenül a kormányülés után – ismét sajtótájékoztatót tartanak a Karmelita kolostorban, „Mit, miért tesz a kormány?” címmel.

Az eseményen várhatóan több gazdasági és gazdaságpolitikai kérdés is terítékre kerül, így például az Otthon Start program első hetekben tapasztalt eredményei, a forint erősödése, de akár a nemzetközi színtéren is fontos fejlemény: az Egyesült Államok döntése a vízummentességi korlátozások megszüntetéséről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fontosabb bejelentésekről a Pénzcentrum is beszámol majd.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA 
 
#otthon #gazdaság #kormányinfo #gulyás #gazdasági válság #gulyás gergely

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:58
18:43
18:31
18:22
18:13
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 16. 16:50
Már a magánegészségügyben sem nőnek a fák az égig  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
MEDIA1  |  2025. szeptember 16. 15:42
Fordítva sült el a Fidesz lépése: hatalmas pénzeső hullott a Telexre és a Partizánra
Bár a Fidesz megpróbálta idén ellehetetleníteni az alapítványi támogatásokat, a kísérlet fordítva sü...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 16. 14:59
Otthon Start a MagNet Banknál - akár 100 ezer Ft-os IKEA utalvánnyal
A MagNet Bank friss, 2025. szeptember 15-én közzétett hivatalos hirdetménye szerint a népszerű Ottho...
Kasza Elliott-tal  |  2025. szeptember 16. 14:19
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Holdblog  |  2025. szeptember 16. 08:56
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amik...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 16.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
2025. szeptember 15.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
2025. szeptember 16.
Ezt nagyon kevés magyar tudja a saját autójáról: óriási bajba kerülhetnek, ha baleset történik
2025. szeptember 16.
Tízezrével lepik el a magyarok Ausztriát: mindenkit csábítanak a magas bérek, óriási a roham
2025. szeptember 16.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 16. kedd
Edit
38. hét
Szeptember 16.
Az ózon világnapja
Szeptember 16.
A hangzáskultúra napja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
2
6 napja
Olyan sokk közelít Magyarország felé, amire még nem volt példa: 2027-től romba dőlhet minden
3
5 napja
Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely: súlyos dolog derült ki az Otthon Startról
4
2 hete
Meglepetés a devizapiacon: beszakadt az euró a forinttal szemben
5
2 hete
Még el sem indult, máris szavaztak az Otthon Start hitelről: súlyos, ami kiderült
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jutalék
a biztosító a biztosításközvetítő (alkusz, ügynök) eredményes munkáját, a szerződés létrejötte vagy fennmaradása érdekében kifejtett tevékenységét jutalékkal honorálja. A jutalék megállapítható szerződésenként (darabjutalék) is, de általában a biztosítási összeghez igazodik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 18:06
Kvíz: Mire emlékszel az Egri Csillagokból? Vigyázz, ez nem lesz könnyű, teszteld nálunk a tudásod!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 17:35
Nyílik a Time Out Market: ilyen árakra számíthatsz Budapest új gasztropiacán
Agrárszektor  |  2025. szeptember 16. 18:33
Módosultak az előírások: szigorítás jön sok élelmiszerrel kapcsolatban