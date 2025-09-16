Rendkívüli kormányinfót hirdetett Gulyás Gergely: mi az, ami nem várhat?

Szokatlan időpontban tartja a héten a Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő: szerdán 16 órakor – várhatóan közvetlenül a kormányülés után – ismét sajtótájékoztatót tartanak a Karmelita kolostorban, „Mit, miért tesz a kormány?” címmel.

Az eseményen várhatóan több gazdasági és gazdaságpolitikai kérdés is terítékre kerül, így például az Otthon Start program első hetekben tapasztalt eredményei, a forint erősödése, de akár a nemzetközi színtéren is fontos fejlemény: az Egyesült Államok döntése a vízummentességi korlátozások megszüntetéséről.

A fontosabb bejelentésekről a Pénzcentrum is beszámol majd.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA

