2025. szeptember 9. kedd Ádám
27 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Európai zászlók az Európai Bizottság brüsszeli székháza előtt nyári napokon
Világ

Egy év telt el, de semmi sem történt: Draghi reformterve porosodik a fiókban

Pénzcentrum
2025. szeptember 9. 09:28

Egy évvel a bemutatása után Mario Draghi átfogó uniós gazdasági reformterve továbbra is megvalósításra vár. A volt EKB-elnök egyre nyíltabban bírálja az európai vezetőket, amiért a kezdeti lelkesedés ellenére a nemzeti érdekek ütközése miatt alig történt előrelépés a versenyképesség megerősítését célzó javaslatok végrehajtásában.  

Az Európai Unió gazdasági versenyképességének megerősítésére kidolgozott átfogó reformterv gyakorlatilag megtorpant a tagállamok ellenállása miatt. A volt Európai Központi Bank-elnök és olasz kormányfő, Mario Draghi frusztrációját fejezve ki a Politico információi szerint hangsúlyozta: "Azokat a hatalmas beruházásokat, amelyekre a jövőben szükség lesz, nem akkor kell megtenni, amikor a helyzet már fenntarthatatlanná válik, hanem most, amikor még van erőnk alakítani a jövőnket."

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tavaly bemutatott Draghi-jelentés számos kulcsfontosságú területen javasolt előrelépést: uniós szintű infrastrukturális fejlesztéseket, megfizethető energiát biztosító új hálózatot, közös védelmi beszerzéseket az amerikai függőség csökkentésére, valamint egységes pénzügyi szektor kialakítását az európai technológiai vállalkozások finanszírozására.

Bár a tervet kezdetben lelkesen fogadták az uniós vezetők, a gyakorlati megvalósítás szinte teljesen elakadt. Emmanuel Macron francia elnök, Pedro Sánchez spanyol kormányfő és Friedrich Merz német politikus is támogatásáról biztosította a reformokat, a nemzeti érdekek ütközése azonban megakadályozta az előrelépést.

Kapcsolódó cikkeink:

Stéphane Séjourné, az Európai Bizottság iparstratégiáért felelős alelnöke elismerte, hogy bár a Draghi-jelentés "az EU gazdasági doktrínájává vált", a "Draghi-hatás" jelentősen gyengül, amikor konkrét jogszabályokról kezdődnek a tárgyalások a tagállamok között.

A halogatás különösen szembetűnő az energiaszektorban, ahol egy friss elemzés szerint egyetlen javasolt intézkedést sem hajtottak végre. Anna Stürgkh osztrák EP-képviselő rámutatott a probléma gyökerére: "Ha összekapcsolják a hálózataikat olyan országokkal, ahol magasabbak az árak, az ő áraik is emelkedni fognak. Ez tény."

Hasonló akadályokba ütközik a bankunió megvalósítása is. Luis Garicano spanyol közgazdász szerint nem a Bizottság, hanem a nemzeti kormányok gátolják a tőke szabad áramlását a tagállamok között. A közös adósságkibocsátást pedig elsősorban Németország és Hollandia ellenzi, miközben a Covid utáni költségvetési megszorítások tovább szűkítik a stratégiai beruházásokra fordítható forrásokat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Draghi, aki korábbi pozícióiban közvetlen döntéshozatali jogkörrel rendelkezett, most csak figyelmeztetésekkel élhet. Februárban az Európai Parlament előtt már nyíltan bírálta a tagállamokat: "Azt mondjátok, nem a közös adósságra, nem az egységes piacra, nem a tőkepiaci unióra. Nem mondhattok nemet mindenkire és mindenre."

Augusztusban egy rimini rendezvényen az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások kudarcát "nagyon brutális ébresztőnek" minősítette. "Be kellett törődnünk abba, hogy legnagyobb kereskedelmi partnerünk és szövetségesünk vámokat vetett ki ránk, és minket sürgetett a katonai kiadások növelésére – mindezt olyan módon, amely nem feltétlenül szolgálja Európa érdekeit."

Az Európai Bizottság Ursula von der Leyen vezetésével nyolcfős munkacsoportot állított fel a Draghi-terv végrehajtására, amit szakértők elégtelennek tartanak. A Bizottság egy 410 milliárd eurós közös ipari alap létrehozásával próbálja összehangolni az erőforrásokat, de már most látszik, hogy ez komoly vitákat fog generálni a tagállamok között.

Draghi szerint 2025 fordulópontot jelent Európa geopolitikai illúzióiban. "Évekig azt hitte az Európai Unió, hogy 450 millió fogyasztójának gazdasági ereje önmagában geopolitikai hatalmat és befolyást biztosít a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban" – fogalmazott. "Ez az év lesz az, amikor ez az illúzió végleg szertefoszlott." A volt jegybankelnök figyelmeztetése szerint a kontinens csak akkor őrizheti meg gazdasági súlyát, ha a tagállamok félreteszik a belpolitikai megfontolásokat és közösen lépnek fel – erre azonban egyre kevesebb idő áll rendelkezésre.
Címlapkép: Getty Images
#unió #európa #európai unió #európai bizottság #bizottság #elnök

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:24
10:15
10:05
09:45
09:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 9.
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
2025. szeptember 8.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
2025. szeptember 9.
Komoly ATM-limit a hazai bankokban: ennyit ez ingyenes pénzfelvételről, sokan szívhatják a fogukat
2025. szeptember 8.
Ebbe rengeteg magyar melós bukhat bele: sokaknak választása sem lesz, ha jön az átállás
2025. szeptember 8.
Váratlant húzhat az iPhone 17-tel az Apple: mindent boríthat a mobilpiacon az új széria?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 9. kedd
Ádám
37. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Putyin hatalmas bejelentést tett: megállapodott Trumppal a háború lezárásáról
2
3 napja
Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak
3
3 hete
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretet tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
4
3 hete
Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot
5
3 hete
A béke ára: Oroszország végre elárulta, mit akar a háború lezárásáért cserébe
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alulbiztosítás
Ha a vagyontárgy valóságos értéke meghaladja a szerződésben rögzített biztosítási összeget, következmény: az aránylagos (pro rata) térítés. A biztosítási összeg alapja az épület teljes újjáépítésének költsége, ingóság esetén az újrabeszerzési érték. Alulbiztosítottság esetén egy bekövetkezett kár esetén a szerződés nem nyújt elég fedezetett a teljes kárra. Fontos, hogy legalább évente nézzük át biztosítási szerződéseinket és kérjük a biztosítási összeg növelését, ha új értékekkel bővül otthonunk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 9. 10:05
Komoly ATM-limit a hazai bankokban: ennyit ez ingyenes pénzfelvételről, sokan szívhatják a fogukat
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 9. 06:38
Magyar-portugál: ma este jönnek Cristiano Ronaldoék, vajon mennyi esélyünk van a pontokra?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 9. 09:06
CLAAS AXION 900 TERRA TRAC – erő, kényelem és talajkímélés egy gépben