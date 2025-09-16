2025. szeptember 16. kedd Edit
Gazdaság

Izgalmas nap a BÉT-en: nagy mozgások várhatók a piacokon

Pénzcentrum/MTI
2025. szeptember 16. 09:02

Iránykereséssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén, hétfőn a BUX 559,28 pontos, 0,55 százalékos csökkenéssel, 100 640,56 ponton zárt.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött keddi előrejelzésében kiemelte, a hétfői kereskedésben folytatódott a negatív korrekció, de zárásra sikerült kicsit szépíteni. Kedden a kereskedés iránykereséssel, kisebb elmozdulással indulhat.

Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP árfolyama tesztelte a 28 740 forintos támaszt, míg ellenállást az 50 napos mozgóátlag képez 29 295 forintnál. Hétfőn az OTP-részvények ára 200 forinttal, 0,68 százalékkal 29 000 forintra esett, forgalmuk 13,5 milliárd forintot tett ki.

A Mol árfolyama újabb támaszt tört le 2840 forintnál, a következő fontosabb szint 2760 forint közelében van. Hétfőn a Mol árfolyama 38 forinttal, 1,33 százalékkal 2812 forintra csökkent, 1,5 milliárd forintos forgalomban.

A Richter grafikonján továbbra is 10 250 forintnál húzódik ellenállás, míg támasz-zóna 10 000-10 100 forint között látható. Hétfőn a Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,39 százalékkal 10 140 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,1 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom felfelé vette az irányt, a 30 napos mozgóátlag felett tudott zárni, amely 1891 forintnál már rövid távú támaszt jelent, a következő ellenállás 1910 forintnál látható. Hétfőn a Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,5 százalékkal 1896 forintra erősödött, forgalma 428,2 millió forint volt.

Varga Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy a BÉT kiadta az indexváltozásokat. Október 1-től a Delta Technologies részvényei kikerülnek a BUX indexből, első figyelmeztetést kapott a CIG Pannónia, így még indextag marad. A Zwack részvényei pedig visszakerülnek a BUX indexbe.
Címlapkép: Getty Images
