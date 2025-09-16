Júliusban 693 700 forintra nőtt a bruttó átlagkereset, a reálbérek 4,9%-kal emelkedtek.
Izgalmas nap a BÉT-en: nagy mozgások várhatók a piacokon
Iránykereséssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén, hétfőn a BUX 559,28 pontos, 0,55 százalékos csökkenéssel, 100 640,56 ponton zárt.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött keddi előrejelzésében kiemelte, a hétfői kereskedésben folytatódott a negatív korrekció, de zárásra sikerült kicsit szépíteni. Kedden a kereskedés iránykereséssel, kisebb elmozdulással indulhat.
Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP árfolyama tesztelte a 28 740 forintos támaszt, míg ellenállást az 50 napos mozgóátlag képez 29 295 forintnál. Hétfőn az OTP-részvények ára 200 forinttal, 0,68 százalékkal 29 000 forintra esett, forgalmuk 13,5 milliárd forintot tett ki.
A Mol árfolyama újabb támaszt tört le 2840 forintnál, a következő fontosabb szint 2760 forint közelében van. Hétfőn a Mol árfolyama 38 forinttal, 1,33 százalékkal 2812 forintra csökkent, 1,5 milliárd forintos forgalomban.
A Richter grafikonján továbbra is 10 250 forintnál húzódik ellenállás, míg támasz-zóna 10 000-10 100 forint között látható. Hétfőn a Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,39 százalékkal 10 140 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,1 milliárd forintot ért el.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Magyar Telekom felfelé vette az irányt, a 30 napos mozgóátlag felett tudott zárni, amely 1891 forintnál már rövid távú támaszt jelent, a következő ellenállás 1910 forintnál látható. Hétfőn a Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,5 százalékkal 1896 forintra erősödött, forgalma 428,2 millió forint volt.
Varga Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy a BÉT kiadta az indexváltozásokat. Október 1-től a Delta Technologies részvényei kikerülnek a BUX indexből, első figyelmeztetést kapott a CIG Pannónia, így még indextag marad. A Zwack részvényei pedig visszakerülnek a BUX indexbe.
A forint tavaly július óta nem látott erősségre tört az euróval szemben.
Magyarországon már több vidéki térség is kísérletet tett arra, hogy saját, közösségi pénzzel ösztönözze a helyi gazdaságot.
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest és a hetet is nyereséggel fejezte be.
A három gyermeket nevelő anyák 2025. október 1-jétől válnak jogosulttá egy új adókedvezményre.
A Terrorelhárítási Központ feladatköre kibővül: a jövőben külföldi titkos információkat is gyűjthet, és határon túli akciókat hajthat végre.
2025 júliusában az építőipari termelés volumene a nyers és a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint egyaránt 4,9%-kal magasabb volt az egy évvel azelőttinél.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest
Török Zoltán, a Raiffeisen Bank elemzője azt mondta a Pénzcentrumnak, szerinte 2030-2032 lehet a legkorábbi időpont az euró bevezetésére.
A Budapesti Értéktőzsde fő mutatója, a BUX 751 ponttal, azaz 0,74 százalékkal emelkedett csütörtökön, és 102 284 ponton zárt.
A forint csütörtökön kora estére tovább erősödött a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
A Magyar Bankszövetség több tagja az Alkotmánybírósághoz fordult, hogy állapítsa meg a lakossági kamatstopként ismert szabályozás ismételt meghosszabbításának alaptörvény-ellenességét.
Több mint 10 millió forint értékű vágott fogyasztási dohányt foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy szabolcsi férfitól.
A rendszerváltás óta a legnépszerűbb otthonteremtési támogatás az Otthon Start, csak az első héten már több mint ötezer igénylést nyújtottak be - mondta Gulyás Gergely.
Megsemmisíti a magyar kormány által a Paks II atomerőműnek nyújtott támogatást jóváhagyó európai bizottsági határozatot az Európai Bíróság.
Fókuszban a fenntarthatóság – beszámoló a Portfolio Sustainable World 2025 konferenciáról.
Az Európai Unió Bírósága hamarosan döntést hoz Ausztria keresetében, amely a paksi atomerőmű bővítésének európai bizottsági engedélyezését támadja.
Kevéssé változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A részvénypiac forgalma 20,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.