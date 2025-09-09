Veszélyben a magyar gyerekek: több száz szabálytalan eszközre csapott le a hatóság

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) éves ellenőrzési programjában fontos szerepet kapnak a szórakoztatási célú berendezések, létesítmények, ideiglenes szerkezetek, valamint a szabadidős sporteszközök vizsgálatai. Az idei évben eddig 517 helyszínen összesen 2.853 eszközt ellenőrzött a hatóság, ebből 71 helyszínen 336 eszköz nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A jogsértések miatt 8.350.000 forint bírságot szabtak ki a kormányhivatalok.

A hatóság munkatársai tavasszal indították el a nagyszabású ellenőrzéssorozatot, amely kiterjedt az aquaparkok és strandok vízicsúszdáira, a kalandparkok kötélpályáira és mászófalaira, a vidámparki berendezésekre, valamint a fesztiválokon, gyermektáborokban és falunapokon használt szórakoztató eszközökre is. A kültéri fitneszparkokban telepített eszközök ellenőrzése szintén a vizsgálatok részét képezte.

A kormányhivatalok helyszíni ellenőrzései kiterjedtek az eszközök adattábláin szereplő jelölésekre, valamint az eszközök megfelelőségi tanúsítványaira, amelyek a szakértők által megállapított biztonságosságot igazolják. Ezek közül kiemelt fontosságú a terhelhetőség, vagyis annak feltüntetése, hogy egyszerre hány személy használhatja biztonságosan az adott berendezést vagy sporteszközt. A hatóság vizsgálta továbbá, hogy az üzemeltetők szabályosan vezetik-e az üzemeltetési naplót, amelyben nyomon követhető a berendezés működése, az esetlegesen fellépő hibák és azok javítása.

Külön figyelmet kaptak a magasság vagy sebesség szerint a legmagasabb, illetve közepes kockázatú, vagyis I. és II. veszélyességi osztályba sorolt berendezések, ahol a kezelőszemélyzet biztonságos üzemeltetésre vonatkozó képesítési igazolásait is ellenőrizték. A vizsgálat kiterjedt arra is, hogy az üzemeltetők eleget tettek-e az időszakos műszaki ellenőrzés kötelezettségeinek. A kondiparkok és kültéri fitneszeszközök esetében pedig a kihelyezett információs táblák tartalma is ellenőrzési szempont volt.

Augusztus közepéig a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok munkatársai 517 helyszínen összesen 2.853 eszközt ellenőriztek. Az eredmények szerint 71 helyszínen (14%) 336 eszköz (12%) nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A szabálytalanságok között szerepelt a hiányzó vagy hibás megfelelőségi tanúsítvány, a helytelenül feltüntetett terhelhetőség, illetve az üzemeltetési naplók hiányos vezetése is.

A jogsértések miatt a hatóság 8.350.000 forint bírságot szabott ki,

és indokolt esetben megtiltotta az eszközök használatát mindaddig, amíg az üzemeltető nem tette meg a szükséges biztonsági intézkedéseket.

A fogyasztóvédelmi ellenőrzések célja, hogy megelőzzék a baleseteket és biztosítsák, hogy a családok biztonságban tölthessék el szabadidejüket. Ehhez azonban nemcsak az üzemeltetők szabálykövető magatartására van szükség, hanem a látogatók körültekintésére is: fontos, hogy figyeljenek a kihelyezett tájékoztatásokra és kövessék a kezelőszemélyzet utasításait.

Az NKFH és a kormányhivatalok az ősz folyamán folytatják az ellenőrzéseket, külön figyelmet fordítva a magasabb kockázati besorolású eszközökre, valamint a kültéri kondiparkok és fitneszeszközök biztonságos használatára. A cél változatlan: biztonságos szórakozás minden korosztály számára.