Trükköző boltokra csap le a fogyasztóvédelem, így próbálják átverni a magyar vásárlókat
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a vármegyei kormányhivatalokkal együttműködve folyamatosan vizsgálja az akciós árak feltüntetésére vonatkozó előírás betartását, mind a hagyományos boltokban, mind az online kereskedelemben. Fokozott ellenőrzésekre kerül sor a kiemelt akciós időszakokban, így többek között a kuponnapokhoz, a Black Friday kedvezményekhez és a karácsonyi időszakhoz kapcsolódóan.
A 2022. május 28-án hatályba lépett szabályozás óta a fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan és célzottan ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e az akciós árfeltüntetés előírásait. Az úgynevezett „30 napos szabály” értelmében az árcsökkentést mindig a megelőző 30 nap legalacsonyabb árához szükséges viszonyítani, így biztosítva, hogy a fogyasztókat ne lehessen félrevezetni mesterségesen megemelt árakkal „kamuakciókkal”.
A fogyasztókat nem elegendő tehát az elmúlt 30 nap legalacsonyabb áráról tájékoztatni, az akció mértékét is ahhoz – vagyis az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához – kell viszonyítani. Ugyancsak fontos ellenőrzési szempont, hogy az akciót megelőző korábbi egységárat is fel kell tüntetni.
Az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok folyamatosan ellenőrzik a szabályok betartását, hiszen a fogyasztók vásárlási döntéseiben kulcsszerepet játszik a termékek ára, ezért alapvető fontosságú, hogy az árak feltüntetése átlátható és összehasonlítható legyen.
Az akciók és árkedvezmények különösen nagy hatással vannak a vásárlói magatartásra, így a tisztességes tájékoztatás a kereskedelmi gyakorlat egyik legfontosabb eleme. Az ellenőrzések célja tehát, hogy a fogyasztók az akciók során is megalapozott döntést hozhassanak, pontosan lássák a kedvezmények mértékét és ezzel párhuzamosan a piaci verseny tisztességes keretek között működjön.
A fogyasztóvédelmi hatóság a tavalyi évben országosan közel négyezer üzletben tartott átfogó ellenőrzést, amelyek során az akciós árak feltüntetését is vizsgálta. Az eredmények szerint 96 esetben az akciós eladási ár, további 88 esetben pedig az akciós egységár nem felelt meg az előírásoknak. A korábbi ár feltüntetése kapcsán 34 üzletben tárt fel jogsértést a hatóság.
A szabályozás bevezetése óta – a szigorú hatósági fellépésnek is köszönhetően – ezen a téren a korábbi évekhez képest javuló tendencia érzékelhető a hagyományos kereskedelemben. A 2022. évben tapasztalt 16%-os kifogásolási arány 2023-ban 13%-ra csökkent, 2024-ben pedig a hagyományos üzletek esetén már csak elenyésző mértékben tapasztalta a hatóság a korábbi ár feltüntetésének hiányát.
Az akciós árak feltüntetését az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok is folyamatosan vizsgálják a szabály hatályba lépése óta, és számos tagállamban került sor jelentős bírságok kiszabására is.
Az ellenőrzések hazai tapasztalatai azt mutatják, hogy továbbra is indokolt a fokozott hatósági jelenlét, hiszen csak így biztosítható, hogy a vásárlók átlátható információk alapján hozhassanak megalapozott döntéseket, az akciók valódi kedvezményt jelentsenek és a piaci verseny tisztességes keretek között működjön. Az ellenőrzéseknek a hagyományos üzletek mellett egyre inkább az online kereskedelemre kell fókuszálniuk, ami a fogyasztóvédelmi hatóság idei vizsgálati programjának hangsúlyos részét képezi.
Címlapi kép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
