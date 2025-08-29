2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
34 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2023. június 1.A 2023. június 1-jétõl életbe lépõ kötelezõ akciózásban szereplõ termék ártáblája a budapesti Corvin Bevásárlóközpontban lévõ CBA üzletben 2023. június 1-jén. Ezen a napon elindult a kötelezõ akciózá
Gazdaság

Trükköző boltokra csap le a fogyasztóvédelem, így próbálják átverni a magyar vásárlókat

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 13:28

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a vármegyei kormányhivatalokkal együttműködve folyamatosan vizsgálja az akciós árak feltüntetésére vonatkozó előírás betartását, mind a hagyományos boltokban, mind az online kereskedelemben. Fokozott ellenőrzésekre kerül sor a kiemelt akciós időszakokban, így többek között a kuponnapokhoz, a Black Friday kedvezményekhez és a karácsonyi időszakhoz kapcsolódóan.

A 2022. május 28-án hatályba lépett szabályozás óta a fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan és célzottan ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e az akciós árfeltüntetés előírásait. Az úgynevezett „30 napos szabály” értelmében az árcsökkentést mindig a megelőző 30 nap legalacsonyabb árához szükséges viszonyítani, így biztosítva, hogy a fogyasztókat ne lehessen félrevezetni mesterségesen megemelt árakkal „kamuakciókkal”.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fogyasztókat nem elegendő tehát az elmúlt 30 nap legalacsonyabb áráról tájékoztatni, az akció mértékét is ahhoz – vagyis az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához – kell viszonyítani. Ugyancsak fontos ellenőrzési szempont, hogy az akciót megelőző korábbi egységárat is fel kell tüntetni.

Az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok folyamatosan ellenőrzik a szabályok betartását, hiszen a fogyasztók vásárlási döntéseiben kulcsszerepet játszik a termékek ára, ezért alapvető fontosságú, hogy az árak feltüntetése átlátható és összehasonlítható legyen.

Kapcsolódó cikkeink:

Az akciók és árkedvezmények különösen nagy hatással vannak a vásárlói magatartásra, így a tisztességes tájékoztatás a kereskedelmi gyakorlat egyik legfontosabb eleme. Az ellenőrzések célja tehát, hogy a fogyasztók az akciók során is megalapozott döntést hozhassanak, pontosan lássák a kedvezmények mértékét és ezzel párhuzamosan a piaci verseny tisztességes keretek között működjön.

A fogyasztóvédelmi hatóság a tavalyi évben országosan közel négyezer üzletben tartott átfogó ellenőrzést, amelyek során az akciós árak feltüntetését is vizsgálta. Az eredmények szerint 96 esetben az akciós eladási ár, további 88 esetben pedig az akciós egységár nem felelt meg az előírásoknak. A korábbi ár feltüntetése kapcsán 34 üzletben tárt fel jogsértést a hatóság.

A szabályozás bevezetése óta – a szigorú hatósági fellépésnek is köszönhetően – ezen a téren a korábbi évekhez képest javuló tendencia érzékelhető a hagyományos kereskedelemben. A 2022. évben tapasztalt 16%-os kifogásolási arány 2023-ban 13%-ra csökkent, 2024-ben pedig a hagyományos üzletek esetén már csak elenyésző mértékben tapasztalta a hatóság a korábbi ár feltüntetésének hiányát.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Óriási akciókkal nyitott boltot ezen a magyar településen a külföldi üzletlánc: indulhat a roham
EZ IS ÉRDEKELHET
Óriási akciókkal nyitott boltot ezen a magyar településen a külföldi üzletlánc: indulhat a roham
A folyamatos növekedés és terjeszkedés stratégiai fontosságú a JYSK kiskereskedelmi hálózatának működésében.

Az akciós árak feltüntetését az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok is folyamatosan vizsgálják a szabály hatályba lépése óta, és számos tagállamban került sor jelentős bírságok kiszabására is.

Az ellenőrzések hazai tapasztalatai azt mutatják, hogy továbbra is indokolt a fokozott hatósági jelenlét, hiszen csak így biztosítható, hogy a vásárlók átlátható információk alapján hozhassanak megalapozott döntéseket, az akciók valódi kedvezményt jelentsenek és a piaci verseny tisztességes keretek között működjön. Az ellenőrzéseknek a hagyományos üzletek mellett egyre inkább az online kereskedelemre kell fókuszálniuk, ami a fogyasztóvédelmi hatóság idei vizsgálati programjának hangsúlyos részét képezi.

Címlapi kép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
#ellenőrzés #árak #gazdaság #kereskedelem #fogyasztóvédelem #black friday #hatóság #fellépés #akciók #kedvezmények #fogyasztóvédelmi hatóság #nkfh

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:45
13:35
13:28
13:15
13:05
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 28. 16:55
Tényleg felrobbantak a bérek és a munkaerőpiac? Mi történik?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
ChikansPlanet  |  2025. augusztus 29. 10:33
A módosított szupernövények jelenthetik a jövőt
Tudósok olyan genetikai módosításon dolgoznak, amelynek köszönhetően a haszonnövények képesek fokozo...
KonyhaKontrolling  |  2025. augusztus 29. 07:45
Ha láthatnánk a fizetésedet!
Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni...
Kasza Elliott-tal  |  2025. augusztus 28. 21:45
United Parcel Service Inc. - elemzés
'23-ban már elemeztem, akkor még csak 14 éves osztalékemelés múltja volt, ez azóta 16-ra nőtt. Akkor...
Bankmonitor  |  2025. augusztus 28. 15:28
Hétfőn indul az Otthon Start! Élőben jövünk a legfrissebb információkkal
Szeptember 1-jén hivatalosan is elrajtol az Otthon Start program. Ezzel párhuzamosan a bankok is eli...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 29.
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
2025. augusztus 28.
Így üldözik el láthatatlanul munkahelyükről a magyar dolgozókat: óriási a felháborodás
2025. augusztus 29.
Sokkoló fordulat: itt a lista azokról a munkákról, amiket a mesterséges intelligencia nem tud elvenni
2025. augusztus 29.
Brutális árrobbanást hoz az Otthon Start vagy csak megy a pánikkeltés?
2025. augusztus 28.
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 29. péntek
Beatrix, Erna
35. hét
Augusztus 29.
A magyar fotográfia napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
2
7 napja
Megszólalt Varga Mihály: csak így kerülhetjük el a pénzügyi katasztrófát
3
5 napja
Egy hét és élesedik az új díjszabás a palackvisszaváltásban: a döntés kiverte a biztosítékot
4
1 napja
Jöhet végre a magyar euró? Egyértelmű a válasz, ez sokaknak nem fog tetszeni
5
2 hete
Hivatalos: brutális adóemelés élesedik itthon hamarosan, rengeteg magyarnak fájni fog
PÉNZÜGYI KISOKOS
Előtörlesztési díj
A legtöbb hitel esetében nem tudjuk ingyen törleszteni a fennálló tartozásunkat egy összegben a futamidő vége előtt, hacsak nem fizetünk a banknak előtörlesztési díjat. A díj mértéke szerződésenként eltérő lehet, de jogszabály maximalizálja a legtöbb hiteltípus esetében. Egy hitel kihelyezése költséges folyamat a bank számára, a hitelbírálat és a tranzakciók mind sok erőforrást emésztenek fel. A bankok ezért a hitelezési gyakorlatukban előtörlesztés esetén díjat számíthatnak fel, hiszen ilyenkor a visszafizetett összeget újból ki kell helyezniük hitelként a gazdaságba. A díjnak a mértékét törvény maximalizálja hiteltípusonként eltérő mértékben, lakáshiteleknél maximum 2 százalék. A bankok a hitelezési gyakorlatukban a szerződéstől eltérő időpontban történő hiteltörlesztés esetén díjat számíthatnak fel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 29. 13:15
Ez a lépése Putyinnak komolyan felmérgesítette az EU vezetőit: jöhet Brüsszel durva válaszcsapása
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 29. 13:05
Sokkoló fordulat: itt a lista azokról a munkákról, amiket a mesterséges intelligencia nem tud elvenni
Agrárszektor  |  2025. augusztus 29. 13:31
Itt a szigorú szabályozás, amiről sok magyar nem is tud: ezen életek múlhatnak