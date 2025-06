Óriási baj van ezekkel a nyári táborokkal: rengeteg szülő ütötte meg a bokáját velük

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A nyári szünetben sok gyerek táborba megy – de vajon biztonságos kezekbe kerülnek? Bár hatalmas a kínálat, a minőség és a megbízhatóság között óriási lehet a különbség. Új szabályok szigorítják, kik szervezhetnek táborokat, ám még így is akadnak panaszok: elmaradó programok, nem teljesített ígéretek, vissza nem fizetett díjak. Most elmondjuk, mire figyelj, hogy a tábor ne csak kaland legyen, hanem biztonságos élmény is a gyerekednek.

Nyári szünidő alatt sok szülő küldi táborba gyermekét, azonban nem mindegy, hogy milyen körülmények közé kerül a gyermek. Hatalmas a választék a napközis táboroktól az ottalvós táborokig, a programkínálatról már nem is beszélve. A tapasztalatok pedig szintén széles skálán mozognak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A legnagyobb hiányosság a korábbi időszakban az volt, hogy minimális előírás sem volt arra vonatkozóan, hogy ki lehet táboroztató. A jogszabály azonban most már előírja, hogy nem lehet táboroztatás szervezője, valamint a táboroztatás szervezésében, illetve lebonyolításában közreműködő személy, aki a bűntettesek nyilvántartásában meghatározott bűncselekmények elkövetése miatt szerepel, vagy ezen bűncselekmények miatt büntetőeljárás -, kényszergyógykezelés -, vagy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll - olvasható a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének közleményében. Nem lehet táboroztatás szervezője, valamint a táboroztatás szervezésében, illetve lebonyolításában közreműködő személy, akivel szemben: szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki,öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig, ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig,

szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított három évig,

szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított öt évig. Azt a tényt, hogy a táboroztatás szervezésében, illetve lebonyolításában közreműködni kívánó személy megfelel ezeknek a feltételeknek, a táboroztatás szervezőjének hatósági bizonyítvány bemutatásával kell igazolni. Az igazolási kötelezettség teljesítésének tényét a táboroztatás szervezője – az igazolási kötelezettség teljesítése utólagos ellenőrizhetősége céljából – a táboroztatás szervezésében, illetve lebonyolításában közreműködni kívánó személy természetes személyazonosító adatait tartalmazó nyilatkozatban rögzíti. EZ IS ÉRDEKELHET Zsebbenyúlós lehet egy nyári gyerekbaleset: sok szülő nem tudja, de erre nem fizet a biztosító Összegyűjtöttük a leggyakoribb nyári sérülésveszélyeket, és azt is megnézzük, hogyan segíthet egy megfelelő gyerekbaleset-biztosítás a váratlan helyzetek kezelésében. Vannak kivételek ez alól, azaz a fenti előírásokat nem kell alkalmazni: a Köznevelési törvény hatálya alá tartozó köznevelési intézmény által szervezett táborokban a köznevelési intézménnyel az Életpálya törvény szerinti jogviszonyban álló személyek vonatkozásában,

azon személyek vonatkozásában, akik a táboroztatás szervezésében, illetve lebonyolításában való közreműködésre jelentkezéskor a életévüket még nem töltötték be. A táboroztatás szervezője köteles továbbá a fentebb rögzített nyilatkozatot a – az utólagos ellenőrizhetőség céljából – a táboroztatás befejezését követő három évig megőrzi, valamint azt a fogyasztóvédelmi hatóság felhívására a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezésére bocsátja. A fogyasztóvédelmi hatóság a feltételeknek való megfelelés ellenőrzése céljából adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az így megismert személyes adatokat a fogyasztóvédelmi hatóság az eljárás végleges befejezéséig kezeli. A jogszabály értelmében táboroztatásnak minősül a 18 év alatti személyek csoportos, többnapos táboroztatása, üdültetése és egyéb szabadidős foglalkoztatása. A jogszabály egyértelműen meghatározza a személyi kört is, közreműködő személy az a természetes személy, aki Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) a táboroztatás szervezése, illetve lebonyolítása körében a szervezővel vagy a tábort szervező jogi személlyel, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel a táboroztatással összefüggő tevékenység tekintetében megbízási, vállalkozási, önkéntesi, foglalkoztatásra irányuló, tagsági vagy más hasonló jogviszonyban áll, vagy a tábor helyszínén a táboroztatás ideje alatt szolgáltatást nyújt, vagy szolgáltatás teljesítésében közreműködik,

a táboroztatás szervezése, illetve lebonyolítása során a gyermekekkel előreláthatólag közvetlen kapcsolatba kerül, és

a tábor időtartama alatt a programtervet végrehajtja, vagy a programterv végrehajtásában részt vesz, valamint

a tábor vezetője. Szervezőnek az a természetes személy minősül, aki az általa előre kialakított programterv alapján meghatározott foglalkozásokat megszervezi és lebonyolítja vagy lebonyolíttatja, továbbá a táborozáshoz kapcsolódó összes szolgáltatást megrendeli és a táborozás ideje alatt hozzáférhetővé teszi; jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által szervezett tábor esetén a szervezet nevében eljáró személy. A tábor vezetője pedig az a természetes személy, aki a tábor helyszínén a programtervben foglaltak megvalósulásáért közvetlenül felelős. Ezen módosítások alapján pontosan meghatározható, hogy milyen személyi kör vehet részt a táborok szervezésében, lebonyolításában. A másik fontos problémakör kapcsán sajnos továbbra is érkeznek panaszok, mégpedig, hogy valóban a beígért szolgáltatásokat nyújtja-e az adott tábor, vagy csak hangzatos nevekkel történik a hirdetés, azonban valós szolgáltatás nincs mögötte. Már idén is érkezett olyan panasz, mely szerint a napközis robotika tematikájú tábor nem került megtartásra, és az akkor derült ki, amikor reggel a szülő vitte volna a gyermekét. A tábor szervezője nem jelezte előre, hogy elmarad a tábor, és eddig még a kifizetett díjat sem térítette vissza. Ha nem megfelelő szolgáltatást nyújtott a tábor, akkor árleszállítást lehet követelni a táboroztatótól. Ennek alapvető feltétele, hogy tudjuk bizonyítani milyen szolgáltatást ígért a tábor, mennyi vételárat fizettünk ki, tehát mindenképpen szerződést kell kötni a táboroztatóval, amiben rögzítésre kerülnek ezek az alapvető feltételek, vagy legalább a szórólapot eltenni, a hirdetést tartalmazó weboldalt lementeni. A gyerekek szempontjából pedig jó ötlet lehet osztálytársakkal közösen táborozni, hiszen akkor legalább azzal nem kell megküzdenie a gyermeknek, hogy teljes idegen helyen van, ahol senkit sem ismer.

Címlapkép: Getty Images

