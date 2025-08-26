2025. augusztus 26. kedd Izsó
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close up of many water melons in the street There was a mountain of water melons . it was in the city of Aiquile . Aiquile is a large city and a municipality in the central region of Bolivia, located in the department of Cochabamba. .
Vásárlás

Súlyos dolgot találtak a dinnyeárusoknál: azonnal lépett a fogyasztóvédelem, ez már nem tréfa

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 10:25

A szezonban átfogó ellenőrzést tartott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a görögdinnyék minőségének, jelölésének és nyomonkövethetőségének vizsgálatára. Az akció során közel félezer kereskedelmi egységet ellenőriztek, amelynek eredményeként 26 esetben, összesen több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a vármegyei kormányhivatalokkal együttműködve átfogó ellenőrzési akciót indított a nyári szezonban, amelynek középpontjában a görögdinnyék álltak. A szakemberek a termékek minőségét, jelölését és nyomonkövethetőségét vizsgálták a nagykereskedőktől kezdve a kiskereskedelmi láncokon át egészen az út menti árusítóhelyekig. Az akció célja az volt, hogy a fogyasztók biztonságos, kifogástalan termékekhez jussanak, miközben a tisztességesen működő piaci szereplők érdekei is védelmet kapnak - közölte a hatóság.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ellenőrzések során összesen 485 kereskedelmi egységet vizsgáltak a szakemberek, amelyekben 426 hazai és 132 import tételt ellenőriztek. Az akció eredményeként 26 esetben szabtak ki bírságot, több mint 19 millió forint értékben. Az ellenőrzés keretein belül 308 kilogramm dinnyét kellett megsemmisíteni két nyomonkövethetetlen tétel miatt.

Kapcsolódó cikkeink:

A szezon elején jellemzően még az import, főként Görögországból és Olaszországból származó görögdinnyék domináltak a piacon, míg a nyár előrehaladtával fokozatosan növekedett a hazai termékek aránya. A minőség összességében megfelelőnek bizonyult, ugyanakkor egy görög tételt éretlenség miatt kellett kivonni a forgalomból, mivel nem érte el a szabvány szerinti 8 Brix-fokot. Az egyik legnagyobb kiskereskedelmi áruházlánc központi raktárában pedig egy eladásra előkészített, túlérett, romlásnak indult tételre bukkantak a szakemberek, amely több mint 16 millió forintos bírságot eredményezett.

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a leggyakrabban előforduló hiányosság a nem megfelelő vagy hiányzó jelölés volt, legfőképp a származási ország és a minőségi osztály feltüntetésének elmaradása a címkékről. A növényvédőszer-maradék vizsgálatok során mind a hazai, mind az import minták, a még folyamatban lévő néhány eredményt leszámítva megfelelőnek bizonyultak; sem határérték feletti mennyiség, sem engedéllyel nem rendelkező hatóanyag nem volt kimutatható bennük.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Dr. Német-Weingartner Lilla, az NKFH elnöke elmondta, hogy „a görögdinnye forgalmazása továbbra is jelentős mértékben zajlik út menti, ideiglenes árusítóhelyeken, ugyanakkor az évek óta rendszeresen végzett hatósági ellenőrzések eredményeként az árusítási körülményekben határozott javulás tapasztalható. Ez alapján jelentősebb bírságok kiszabására is elsősorban nagyobb kereskedelmi egységek esetében került sor.”

Az NKFH és a kormányhivatalok szakemberei a jövőben is folytatják az idényjellegű ellenőrzéseket annak érdekében, hogy a fogyasztók asztalára kizárólag biztonságos, megfelelő minőségű és nyomonkövethető termékek kerüljenek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a következetes hatósági jelenlét hozzájárul a tisztességes piaci magatartás erősödéséhez, valamint a hazai termelők és a fogyasztók bizalmának megőrzéséhez.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #gyümölcs #dinnye #import #fogyasztóvédelem #görögdinnye #hatóság #dinnyeszezon #termékek #nkfh

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:44
10:25
10:02
09:46
09:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 26.
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pár tízezerből tengődnek a családok
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 26.
Már le is ment a szavazás az Otthon Start hitelről: súlyos, ami kiderült az új támogatásról
2025. augusztus 25.
Súlyos lakáscsapdában a vidéki magyarok: meglepő kutatási eredményekkel álltak elő az ELTE diákjai
2025. augusztus 25.
Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 26. kedd
Izsó
35. hét
Augusztus 26.
Kutyák világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
2
1 hónapja
Ennyi volt, sokak kedvenc boltja húzza le a rolót végleg: az árrésstop volt az utolsó csepp a pohárban
3
6 napja
"Banántrükkel" fosztják ki rafkós vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
4
4 hete
Új díjszabás jön a palackvisszaváltásban szeptembertől: ennek sokan nem fognak örülni
5
2 hete
Megrázó dolog derült ki az Ötöslottó játékról ezen a héten: ezért nem éri meg most szelvényt rakni?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adójóváírás
a számított adót csökkentő tétel, mely az adóévben megszerzett bruttó jövedelem után illeti meg az adózót. A törvény szabályozza az ezen a jogcímen igénybe vehető maximális összeget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 10:02
Már le is ment a szavazás az Otthon Start hitelről: súlyos, ami kiderült az új támogatásról
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 09:02
Megjelent Orbán Viktor bolti rendelete: minden vásárlót érint, erről tudni kell
Agrárszektor  |  2025. augusztus 26. 10:34
Nem mindegy, hol veszed a dinnyét: ezzel a trükkel válaszd ki a legfinomabbat