Tizenéves lány laptopot használ, online órán vesz részt otthon. Nagy felbontású 42Mp stúdió digitális felvétel, SONY A7rII és Zeiss Batis 40mm F2.0 CF objektívvel készült.
Gazdaság

Bosszantó bürokratikus tehertől szabadulhat rengeteg magyar: itt a bejelentés, amit évek óta várunk

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 11:31

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfői közleményében hangsúlyozta: ma már szinte minden adóügy digitálisan, a NAV Ügyfélportálján (ÜPO) keresztül intézhető. Az adószámlától kezdve a bevallásokon át egészen a foglalkoztatási adatokig minden lekérdezhető online.

Az ÜPO új funkciója a hitelkérelmeket segítő keresetkimutatás, amely 12 hónapra visszamenőleg tartalmazza a munkáltatók által bevallott jövedelem- és járulékadatokat. A kimutatás hiteles, NAV-aláírással ellátott pdf-dokumentumként néhány kattintással lekérhető, és azonnal tovább is küldhető a hitelintézeteknek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szolgáltatás az Ügyfélkapu+ vagy DÁP-hozzáféréssel érhető el, a „További ügyintézési lehetőségek / Keresetkimutatás lekérdezése” menüpontban. A csatlakozott bankok listája a dokumentum továbbításakor automatikusan megjelenik.

Kapcsolódó cikkeink:

A NAV emlékeztetett: az ÜPO személyre szabható felületén nyomon követhető az adószámla, befizethető az adó, visszaigényelhető a túlfizetés, és ellenőrizhetők a bevallások, valamint a bejelentett foglalkoztatási adatok is.
Címlapkép: Getty Images
