Embereket árulnak, mint a használt autókat. Az EU-ban 2023-ban rekordszámú áldozatot regisztráltak. Mi történik a színfalak mögött? Nézd meg videónkat!
Bosszantó bürokratikus tehertől szabadulhat rengeteg magyar: itt a bejelentés, amit évek óta várunk
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfői közleményében hangsúlyozta: ma már szinte minden adóügy digitálisan, a NAV Ügyfélportálján (ÜPO) keresztül intézhető. Az adószámlától kezdve a bevallásokon át egészen a foglalkoztatási adatokig minden lekérdezhető online.
Az ÜPO új funkciója a hitelkérelmeket segítő keresetkimutatás, amely 12 hónapra visszamenőleg tartalmazza a munkáltatók által bevallott jövedelem- és járulékadatokat. A kimutatás hiteles, NAV-aláírással ellátott pdf-dokumentumként néhány kattintással lekérhető, és azonnal tovább is küldhető a hitelintézeteknek.
A szolgáltatás az Ügyfélkapu+ vagy DÁP-hozzáféréssel érhető el, a „További ügyintézési lehetőségek / Keresetkimutatás lekérdezése” menüpontban. A csatlakozott bankok listája a dokumentum továbbításakor automatikusan megjelenik.
A NAV emlékeztetett: az ÜPO személyre szabható felületén nyomon követhető az adószámla, befizethető az adó, visszaigényelhető a túlfizetés, és ellenőrizhetők a bevallások, valamint a bejelentett foglalkoztatási adatok is.
Az MNB Monetáris Tanácsa várhatóan még hosszú ideig fenntartja a jelenlegi 6,5%-os alapkamatot, mivel az infláció továbbra is a jegybanki célsáv felett marad.
A pénteki gyengülés után mérsékelt emelkedéssel indulhat hétfőn a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, mivel a nemzetközi befektetői hangulat összességében kedvező,
Hétfő reggelre mérséklődött a forint ereje a nemzetközi devizakereskedelemben a péntek délutáni jegyzésekhez képest.
Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon!
Magyarországon a szárazság ma már nemcsak a gazdákat sújtó természeti jelenség, hanem egy lassan kibontakozó, rendszerszintű katasztrófa.
Jelenleg az EU-ban felhasznált ritka földfémek kevesebb mint 1 százalékát hasznosítják újra.
Az elmúlt négy évtizedben drámai átalakuláson ment keresztül a világ jövedelmi térképe.
Dr. Rab Árpád színes és gondolatébresztő előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövő nem előre látható, hanem formálható.
Az ír GDP alakulása időről időre extrém kilengéseket mutat, ami torzítja az uniós aggregált mutatókat.
A klímaváltozás hatásai már nem csupán előrejelzések, hanem mindennapi valóság.
Az IMF friss előrejelzése szerint Magyarország államadóssága 2030-ra megközelítheti a GDP 80%-át,
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1335,27 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel, 104 462,87 ponton zárt csütörtökön, az összes vezető részvény emelkedett.
A hivatalos inflációs statisztikák nem tartalmazzák az ingatlanpiaci folyamatokat és a hitelterheket, pedig ezek jelentősen befolyásolják a magyar háztartások vásárlóerejét.
Az euró hét órakor 392,97 forinton állt, magasabban a szerda esti 392,88 forintnál.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A fenntarthatóság nem csupán stratégia, hanem szemléletváltás kérdése.
Az MNB elnöke a 63. Közgazdász-vándorgyűlésen tartott beszédében részletesen elemezte a hazai inflációs helyzetet.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.