Bosszantó bürokratikus tehertől szabadulhat rengeteg magyar: itt a bejelentés, amit évek óta várunk

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfői közleményében hangsúlyozta: ma már szinte minden adóügy digitálisan, a NAV Ügyfélportálján (ÜPO) keresztül intézhető. Az adószámlától kezdve a bevallásokon át egészen a foglalkoztatási adatokig minden lekérdezhető online.

Az ÜPO új funkciója a hitelkérelmeket segítő keresetkimutatás, amely 12 hónapra visszamenőleg tartalmazza a munkáltatók által bevallott jövedelem- és járulékadatokat. A kimutatás hiteles, NAV-aláírással ellátott pdf-dokumentumként néhány kattintással lekérhető, és azonnal tovább is küldhető a hitelintézeteknek.

A szolgáltatás az Ügyfélkapu+ vagy DÁP-hozzáféréssel érhető el, a „További ügyintézési lehetőségek / Keresetkimutatás lekérdezése” menüpontban. A csatlakozott bankok listája a dokumentum továbbításakor automatikusan megjelenik.

A NAV emlékeztetett: az ÜPO személyre szabható felületén nyomon követhető az adószámla, befizethető az adó, visszaigényelhető a túlfizetés, és ellenőrizhetők a bevallások, valamint a bejelentett foglalkoztatási adatok is.