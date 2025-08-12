Valamennyi elektronikus közigazgatási szolgáltatás, így az EESZT is fennakadás nélkül működik. Két napig döcögött a rendszer.
Régóta várt funkciót vezetett be a hazai nagybank: sok felhasználó örülhet
Az MBH Bank 2025. augusztus 4-től, a hazai bankszektorban az elsők között vezette be a Digitális Állampolgár mobilalkalmazáson alapuló azonosítást a netbank csatornáin - derül ki sajtóközleményükből.
Az MBH Bank új fejlesztése révén az ügyfelek gyorsabban, egyszerűbben és biztonságosabban léphetnek be a netbankjukba, akár jelszó megadása nélkül, mobiltelefonjukra letöltött Digitális Állampolgár mobilalkalmazás segítségével.
A Digitális Állampolgárság Program (DÁP) azonosítási szolgáltatása az IdomSoft által fejlesztett mobilalkalmazáson keresztül teszi lehetővé az ügyfelek digitális, személyes megjelenés nélküli hitelesítését. Az MBH Bank – a hazai bankszektor élmezőnyében – több elektronikus lakossági ügyfélcsatornáján is elérhetővé tette a DÁP alapú bejelentkezést.
Az új funkció első használata során az ügyfeleknek össze kell kötniük a DÁP-profiljukat az MBH Bank internetbanki rendszereivel a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásban történő QR-kódos azonosítás és a hagyományos – felhasználónév és jelszó alapú – hitelesítés egyszerre történő használatával. Ezt követően a rendszer eltárolja az adatokat, így a későbbi belépések során már elegendő kizárólag a DÁP-azonosítás használata. A hagyományos bejelentkezési lehetőségek természetesen továbbra is elérhetők maradnak, az ügyfelek tehát szabadon választhatnak a belépési módok között.
A DÁP-azonosítás bevezetését az MBH Bank az implementációs partnere, a SmartX Solutions közreműködésével valósította meg. Az általuk fejlesztett easyDÁP megoldás biztosítja, hogy az ügyfelek jelszó megadása nélkül, kizárólag a DÁP alkalmazás segítségével lépjenek be az internetbanki felületekre.
A DÁP azonosítási szolgáltatása megfelel az eIDAS rendeletben rögzített uniós szintű biztonsági előírásoknak, így biztosítva a legmagasabb fokú adatvédelmet. A zárt, állami háttérrel rendelkező azonosítási szolgáltatás kizárólag biometrikus azonosítással, vagy PIN-kóddal védett „képernyőzárral rendelkező” mobilkészüléken használható, ezzel is erősítve a digitális belépés védelmét.
“A Digitális Állampolgárság Program új perspektívákat nyit a bankolás különböző területein, ahol a DÁP-azonosítás lehetősége most csak az első lépés. Az easyDÁP-on keresztül a jövőben újabb és újabb központi digitális szolgáltatást igyekszünk elérhetővé tenni, annak érdekében, hogy a bankfiókba járás helyett otthonról tudjunk pénzügyeket intézni. Ilyen lesz például a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásban már most is elérhető digitális aláírás integrálása a banki folyamatokba, melynek segítségével távolról, elektronikusan, hitelesen aláírhatunk banki dokumentumokot” – mondta el Papp Szabolcs, a SmartX Solutions ügyvezetője.
A DÁP-azonosítás bevezetése a netbanki csatornákon fontos mérföldkő az MBH Bank digitális fejlesztéseinek sorában, amely megerősíti a pénzintézet elkötelezettségét a korszerű, biztonságos és ügyfélközpontú digitális megoldások iránt. A bank célja, hogy digitális és személyes csatornáin egyaránt továbbra is a legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsa ügyfelei számára.
Címlapfotó: Kovács Attila, MTI/MTVA
