67 éves idős nő, aki okostelefont használ egy parkban
Digitális Állampolgárok, figyelem! Már ez is csak egy kattintásnyira van: ezt kell letölteni

MTI
2025. augusztus 24. 11:48

A Digitális Állampolgárság alkalmazás QR-kódjával már egyes bankok, biztosítók, közmű- és távközlési szolgáltatók felületére is be lehet lépni; a csatlakozás folyamatos, hamarosan még több szolgáltató válik elérhetővé - közölte a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a Facebook-oldalán.

Nyitrai Zsolt a bejegyzésben közzétett videóban hangsúlyozta: a digitális ügyintézés újabb területeken lett egyszerűbb. Így mostantól nemcsak az adóbevallás, vagy az orvosi leletek érhetőek el könnyebben, hanem a bankszámlánk, a biztosításaink és az előfizetéseink is - mondta. Minden, amit korábban több lépésben kellett intézni, "most egyetlen kattintásra van" - fogalmazott Nyitrai Zsolt, arra buzdítva, hogy mindenki töltse le a Digitális Állampolgárság alkalmazást.

Címlapkép: Getty Images
#digitális #tech #digitális átállás #app #ügyintézés #alkalmazás #applikáció #digitális forradalom #dáp #digitális állampolgárság

