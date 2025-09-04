Fontos bejelentést tett a K&H: erről minden ügyfélnek tudnia kell, sok pénzről van szó

A K&H Bank 2025 első félévében 50,2 milliárd forint nettó profitot ért el, miközben a kormányzati intézkedések 31 milliárd forinttal csökkentették az eredményt. A bank hitel- és betétállománya egyaránt 7 százalékkal bővült, az ügyfelek száma pedig meghaladta az 1 milliót, a digitálisan aktív ügyfelek aránya pedig 80 százalék. A K&H ezzel a kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére is stabil növekedést és kiemelkedő üzleti teljesítményt mutatott - derült ki a pénzintézet sajtótájékoztatóján, amelyen a Pénzcentrum is jelen volt.

Az első féléves ismertetőből kiderült, hogy a bankcsoport biztosítói ága, a K&H Biztosító 5,2 milliárd forintos nettó eredményt könyvelhetett el, amelyből 3,8 milliárd forintot különadó tett ki - hangzott el a sajtótájékoztatón.

A csoport kiemelkedő üzleti teljesítményének köszönhetően a hitel- és betétállomány is jelentősen bővült: a bank hitelállománya 7 százalékkal, 3193 milliárd forintra nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az ügyfelek által elhelyezett betétek volumene szintén 7 százalékos emelkedést mutatott, miközben a befektetési alapokban kezelt vagyon 20 százalékkal nőtt.

Kiemelkedő mértékben, 73 százalékkal bővült a bank állampapír-állománya, amely június végére 1653 milliárd forintra emelkedett. A K&H ügyfélbázisa is dinamikusan nőtt: az aktív ügyfelek száma meghaladta az 1 milliót, közülük mintegy 800 000 digitálisan is aktív.

Peter Roebben, a K&H Csoport vezérigazgatója szerint a 2025 első félévét a gazdasági stagnálás és a vártnál magasabb infláció jellemezte, mégis kiemelkedő üzleti teljesítményt ért el a bank. A legfontosabb kihívások közé tartozik a vállalati beruházások egyenetlen üteme, a globális gazdasági bizonytalanság és az alacsony hazai GDP-növekedés.

Roebben hangsúlyozta, hogy a bank adózás utáni nyeresége az előző év azonos időszakához képest csökkent, részben a banki adók, kormányzati intézkedések, valamint az intenzív informatikai beruházások miatt. Ugyanakkor a bank ügyfélbázisa tovább bővült: az ügyfelek száma meghaladta az 1 milliót, ami 4 százalékos növekedést jelent, a digitálisan aktív ügyfelek aránya pedig eléri a 80 százalékot.

A K&H jelenleg közel 600 ATM-et üzemeltet, 2026 végéig további 117 kihelyezését tervezik, megfelelve a Magyar Nemzeti Bank 20 százalékos növekedési elvárásának. Az ATM-ek fenntartása évente közel 2 milliárd forintba kerül, ugyanakkor a legkevésbé használt gépeknél évente 500-nál kevesebb készpénzfelvétel történik, ami messze elmarad a 17 ezres átlagtól - jegyezte meg kritikaként a pénzintézet vezérigazgatója.

Gombás Attila, a K&H csoport pénzügyi vezetője elmondta, hogy a lakáshitelpiac erőteljes bővülése folytatódik. Várhatóan az idén a támogatott hitelek aránya meghaladhatja a 70%-ot az év hátralevő részében, köszönhetően az Otthon Start hitelnek. A jelzáloghitel-kihelyezés az előző évhez képest 50%-kal bővülhet az év még hátralevő részében. A személyi kölcsönön folyósításának volumene 34%-kal nőtt az egy évvel ezelőtti időszakhoz képest. A munkáshitel-állomány már elérte a 15 milliárd forintot, amely 14%-os piaci részesedést jelent.