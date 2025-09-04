2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kép a K&H bank szegedi fiókjának feliratáról. A K&H Bank, azaz Kereskedelmi es Hitelbank Magyarország egyik legnagyobb bankja, amely a belga KBC Bankhoz tartozik. Magyarországon az egyik legfontosabb pénzintézet mind a lakossági, mind
Megtakarítás

Fontos bejelentést tett a K&H: erről minden ügyfélnek tudnia kell, sok pénzről van szó

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 15:09

A K&H Bank 2025 első félévében 50,2 milliárd forint nettó profitot ért el, miközben a kormányzati intézkedések 31 milliárd forinttal csökkentették az eredményt. A bank hitel- és betétállománya egyaránt 7 százalékkal bővült, az ügyfelek száma pedig meghaladta az 1 milliót, a digitálisan aktív ügyfelek aránya pedig 80 százalék. A K&H ezzel a kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére is stabil növekedést és kiemelkedő üzleti teljesítményt mutatott - derült ki a pénzintézet sajtótájékoztatóján, amelyen a Pénzcentrum is jelen volt. 

Az első féléves ismertetőből kiderült, hogy a bankcsoport biztosítói ága, a K&H Biztosító 5,2 milliárd forintos nettó eredményt könyvelhetett el, amelyből 3,8 milliárd forintot különadó tett ki - hangzott el a sajtótájékoztatón.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A csoport kiemelkedő üzleti teljesítményének köszönhetően a hitel- és betétállomány is jelentősen bővült: a bank hitelállománya 7 százalékkal, 3193 milliárd forintra nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az ügyfelek által elhelyezett betétek volumene szintén 7 százalékos emelkedést mutatott, miközben a befektetési alapokban kezelt vagyon 20 százalékkal nőtt.

Kiemelkedő mértékben, 73 százalékkal bővült a bank állampapír-állománya, amely június végére 1653 milliárd forintra emelkedett. A K&H ügyfélbázisa is dinamikusan nőtt: az aktív ügyfelek száma meghaladta az 1 milliót, közülük mintegy 800 000 digitálisan is aktív.

Peter Roebben, a K&H Csoport vezérigazgatója szerint a 2025 első félévét a gazdasági stagnálás és a vártnál magasabb infláció jellemezte, mégis kiemelkedő üzleti teljesítményt ért el a bank. A legfontosabb kihívások közé tartozik a vállalati beruházások egyenetlen üteme, a globális gazdasági bizonytalanság és az alacsony hazai GDP-növekedés.

Roebben hangsúlyozta, hogy a bank adózás utáni nyeresége az előző év azonos időszakához képest csökkent, részben a banki adók, kormányzati intézkedések, valamint az intenzív informatikai beruházások miatt. Ugyanakkor a bank ügyfélbázisa tovább bővült: az ügyfelek száma meghaladta az 1 milliót, ami 4 százalékos növekedést jelent, a digitálisan aktív ügyfelek aránya pedig eléri a 80 százalékot.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

A K&H jelenleg közel 600 ATM-et üzemeltet, 2026 végéig további 117 kihelyezését tervezik, megfelelve a Magyar Nemzeti Bank 20 százalékos növekedési elvárásának. Az ATM-ek fenntartása évente közel 2 milliárd forintba kerül, ugyanakkor a legkevésbé használt gépeknél évente 500-nál kevesebb készpénzfelvétel történik, ami messze elmarad a 17 ezres átlagtól - jegyezte meg kritikaként a pénzintézet vezérigazgatója.

Gombás Attila, a K&H csoport pénzügyi vezetője elmondta, hogy a lakáshitelpiac erőteljes bővülése folytatódik. Várhatóan az idén a támogatott hitelek aránya meghaladhatja a 70%-ot az év hátralevő részében, köszönhetően az Otthon Start hitelnek. A jelzáloghitel-kihelyezés az előző évhez képest 50%-kal bővülhet az év még hátralevő részében. A személyi kölcsönön folyósításának volumene 34%-kal nőtt az egy évvel ezelőtti időszakhoz képest. A munkáshitel-állomány már elérte a 15 milliárd forintot, amely 14%-os piaci részesedést jelent. 
Címlapkép: Getty Images
#bankkártya #K&H #bank #bankolás #bankszövetség #bankfiók #növekedés #milliárd #környezet #ügyfelek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:43
16:32
16:20
16:15
16:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 3. 16:50
Összefognak az új világrend erős emberei Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
Bankmonitor  |  2025. szeptember 4. 13:07
Kik vehetnek fel 10% önerő mellett Otthon Startot és kikre nem érvényes a könnyítés?
Szeptember másodikától módosította az MNB az adósságfék szabályokat. Így szélesebb réteg vehet fel m...
MEDIA1  |  2025. szeptember 4. 11:58
Hatalmasat füllentett Koltay András, a Médiatanács elnöke a Köztérben
Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a Médiatanács elnöke a Köztér című Y...
MNB Intézet  |  2025. szeptember 3. 09:54
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról...
Holdblog  |  2025. szeptember 2. 09:03
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk,...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 4.
Bedőlt a Balaton: mi folyik a magyar tengernél, egyre kevesebb utazó választja
2025. szeptember 3.
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
2025. szeptember 4.
Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben
2025. szeptember 4.
Most jöhet az igazi feketeleves a háborúban: Putyin nem nyugszik, ameddig fel nem számolja Ukrajnát?
2025. szeptember 4.
Beragadt a magyar gazdaság: van még esély értelmezhető növekedésre 2026-ban?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 4. csütörtök
Rozália
36. hét
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2025 augusztus: kétszer is utalnak augusztusban, itt vannak a hivatalos dátumok
2
2 hónapja
Így kereshetsz milliókat a nagy Otthon Start trükkel: nyitva maradt egy kiskapu a kedvezményes hitelnél?
3
2 hónapja
Óriási fordulat Schmuck Andor végrendelete ügyében: találtak egy titkos dokumentumot
4
1 hónapja
Itt az új magyar állampapír: ekkora lesz a kamata, péntektől már elérhető
5
1 hónapja
Egyre több magyarnak van ilyen csodaszámlája: szép pénzt fizetnek most a bankok a csatlakozóknak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Heti limit
olyan korlátozás, amelyben az ügyfél egy heti bankkártya használatát (költését) összegszerűen vagy alkalomszámban engedélyezi

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 16:20
Fordulópont előtt a hazai cégek: a változás minden egyes munkavállalót érint
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 16:02
Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. szeptember 4. 15:34
Kilőttek az árak a lengyeleknél: durva, mennyit kérnek ezért a zöldségért