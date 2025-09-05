A klímaváltozás hatásai már nem csupán előrejelzések, hanem mindennapi valóság.
Rab Árpád: valaki nagyon meg fog gazdagodni abból, hogy megmenti a Földet
A Portfolio Sustainable World 2025 konferencia "Fenntartható vállalatok, a jövő vállalatai" című negyedik szekciója a szakmai program záróakkordjaként került megrendezésre, közvetlenül a díjátadó és az állófogadás előtt. A szekció fókuszában a jövő kihívásai, a fenntarthatóság határterületei és a munkavállalói igények változásából fakadó új vállalati elvárások álltak. Két előadó – egy jövőkutató és egy szervezetpszichológus – egymást kiegészítve mutatták be, hogyan válhat a fenntarthatóság nemcsak gazdasági, hanem kulturális és pszichológiai válasszá is a 21. század komplex kihívásaira.
A Portfolio Sustainable World 2025 konferencia „Fenntartható vállalatok, a jövő vállalatai” elnevezésű negyedik szekciója a szakmai program záróakkordjaként került megrendezésre, közvetlenül a díjátadó és az állófogadás előtt. A szekció fókuszában a jövő kihívásai, a fenntarthatóság határterületei és a munkavállalói igények változásából fakadó új vállalati elvárások álltak. A programot egy jövőkutatói előadás nyitotta, amely a technológia, az üzleti modellek és a társadalmi változások összefüggéseit vizsgálta.
Dr. Rab Árpád, trendkutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa, rendkívül színes és gondolatébresztő előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövő nem előre látható, hanem formálható.
A fenntarthatóságot nem teherként, hanem lehetőségként kell értelmezni: aki megoldja a jövő problémáit, az gazdaságilag is sikeres lehet. Rab hangsúlyozta, hogy a technológia – különösen a mesterséges intelligencia – nem ellenség, hanem eszköz, amely segíti az emberi együttműködést és a komplex kihívások kezelését. A jövőépítés kulcsa a forgatókönyvek készítése és a mély, naplószerű gondolkodás, amely segít feltérképezni a lehetséges válaszokat még a legváratlanabb helyzetekre is.
Az előadás zárásaként Rab Árpád a fenntarthatóságot több szempontból is újraértelmezte: mint időbeli költséghatékonyságot, mint életenergiát, mint innovációt, és mint az apró részletekre való érzékenységet. Kiemelte, hogy a fenntarthatóság gyakran hatékonytalan – és épp ez benne a legemberibb. A baráti beszélgetések, a nagy kertek, az egészséges ételek mind olyan „nem hatékony” dolgok, amelyek boldogabbá tesznek minket. A fenntarthatóság tehát nemcsak gazdasági, hanem kulturális és érzelmi kérdés is – és ez az a jövő, amelyet közösen formálhatunk.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Empátia és kontroll: a Z generáció fenntarthatósági szemlélete
A szekció másik előadója Takács Benedek szervezet- és sportpszichológus, a HR Partner Consulting trénere volt, aki „GenZ No Plan B – Amikor a fenntarthatóság nem lehetőség, hanem túlélési stratégia címmel tartott előadást. Középpontba állította azt a pszichológiai élményt, amely a Z generációt jellemzi: a kontroll elvesztésének érzését egy határtalan, bizonytalan világban. A terrorizmus, a klímaváltozás, a túlzott választási lehetőségek és az állandó társadalmi összehasonlítás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a generáció gyakran szorongással és tehetetlenséggel reagál a világ kihívásaira. Takács szerint a fenntarthatóság iránti elköteleződés, a tudatos életmód, a rugalmas munkavégzés és az empatikus vezetői kultúra mind olyan válaszok, amelyek segítenek visszaszerezni a kontroll élményét.
Az előadás gyakorlati ajánlásokat is megfogalmazott vezetők és HR szakemberek számára. A Z generáció számára kiemelten fontos a pszichológiai biztonság, a bejósolható működés, a transzparens karrierút és az empatikus, fejlesztő szemléletű vezetés. Takács hangsúlyozta, hogy a generációs különbségek kezelésében kulcsfontosságú az együttműködési normák tisztázása, a rendszeres reflexió, valamint a Z generáció aktív bevonása a fenntarthatósági törekvésekbe. Mindez nemcsak a fiatal munkavállalók jóllétét szolgálja, hanem a szervezeti kultúra fejlődését és a jövőálló működés alapjait is megerősíti.
Az ír GDP alakulása időről időre extrém kilengéseket mutat, ami torzítja az uniós aggregált mutatókat.
A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal nagyobb volt a 2025. júniusinál.
Meglepő bejelentést tett a kormány: olyan rosszul megy a gazdaságnak, hogy halasztanák az adóemelést?
A hatályos jogszabályok szerint jövő januártól a 2025 júliusában mért infláció mértékével, vagyis 4,3 százalékkal emelkedne az üzemanyagok, az alkohol vagy épp a dohánytermékek ára.
Az IMF friss előrejelzése szerint Magyarország államadóssága 2030-ra megközelítheti a GDP 80%-át,
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1335,27 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel, 104 462,87 ponton zárt csütörtökön, az összes vezető részvény emelkedett.
A hivatalos inflációs statisztikák nem tartalmazzák az ingatlanpiaci folyamatokat és a hitelterheket, pedig ezek jelentősen befolyásolják a magyar háztartások vásárlóerejét.
Az euró hét órakor 392,97 forinton állt, magasabban a szerda esti 392,88 forintnál.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedden estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Dánia olyan új javaslatot terjesztett elő, amely teljesen kizárná az orosz földgáz közvetlen vagy közvetett bejutását az európai piacokra.
Augusztusban rövid időn belül három célzott ukrán támadás is érte Barátság kőolajvezetéket.
Ez alapján jobban megéri ingatlant vásárolni, mint diplomát szerezni. Pedig a tanulmányok finanszírozása legalább akkora megtérüléssel bír, mint a lakástulajdon megszerzése.
Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.
Bod Péter Ákos: az árréskorlátozás augusztusi meghosszabbítása újabb példája az állami intervencióknak, amelyek hosszú távon káros gazdasági következményekkel járhatnak.
A 2025 II. negyedévében az adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
Kedd reggelre ismét gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon az előző esti jegyzésekhez képest.
Szijjártó Péter: 2027 végéig elkészül a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza
Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 396,62 forintról 395,09 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 6,9 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!