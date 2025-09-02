Érik a katasztrófa Magyarországon: hamarosan minden megváltozhat, amit eddig ismertünk

Magyarország tapasztalatai a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban nemzetközi szinten is értékesek, és jelentősen hozzájárulnak a világ erdészeti kutatásainak sikeréhez – hangsúlyozta Zambó Péter, az erdőkért és földügyekért felelős államtitkár, miután tárgyalt Robert Mavsar-ral, az Európai Erdészeti Intézet (EFI) igazgatójával.

Az államtitkár kiemelte: az erdők fennmaradása közös érdek, ezért Magyarország nagy hangsúlyt fektet a klímaváltozás hatásainak vizsgálatára és az alkalmazkodási lehetőségek kutatására. A magyar szakemberek közel százéves tapasztalatokat halmoztak fel a szélsőséges termőhelyek erdősítésében, ami a globálisan változó környezeti viszonyok mellett különösen értékes tudást jelent.

Hazánk az 1990-es évek óta aktívan részt vesz az EFI által koordinált erdőgenetikai kutatásokban, legújabban pedig az Integrate programhoz csatlakozott. Ennek célja az erdők természetvédelmi értékének felmérése és a terepen dolgozó szakemberek képzése. A Soproni Egyetem mellett több állami erdészeti társaság – például a Pilisi Parkerdő Zrt. és a Mecsekerdő Zrt. – is bekapcsolódott a munkába.

Kiemelt figyelem irányul azokra a kísérletekre, amelyek az őshonos fafajok déli származásainak hazai viselkedését vizsgálják. Ezek a Törökországgal, a Balkán és a Kaukázus országaival, valamint Észak-Afrikával kialakított együttműködések révén nemcsak Magyarország, hanem egész Európa számára hasznos tapasztalatokat hozhatnak a melegebb, szárazabb éghajlaton alkalmazható fafajokról.