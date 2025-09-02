Elhunyt Joe Bugner, a magyar származású nehézsúlyú ökölvívó, aki kétszer magáénak tudhatta a brit és nemzetközösségi nehézsúlyú bajnoki címet.
Érik a katasztrófa Magyarországon: hamarosan minden megváltozhat, amit eddig ismertünk
Magyarország tapasztalatai a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban nemzetközi szinten is értékesek, és jelentősen hozzájárulnak a világ erdészeti kutatásainak sikeréhez – hangsúlyozta Zambó Péter, az erdőkért és földügyekért felelős államtitkár, miután tárgyalt Robert Mavsar-ral, az Európai Erdészeti Intézet (EFI) igazgatójával.
Az államtitkár kiemelte: az erdők fennmaradása közös érdek, ezért Magyarország nagy hangsúlyt fektet a klímaváltozás hatásainak vizsgálatára és az alkalmazkodási lehetőségek kutatására. A magyar szakemberek közel százéves tapasztalatokat halmoztak fel a szélsőséges termőhelyek erdősítésében, ami a globálisan változó környezeti viszonyok mellett különösen értékes tudást jelent.
Hazánk az 1990-es évek óta aktívan részt vesz az EFI által koordinált erdőgenetikai kutatásokban, legújabban pedig az Integrate programhoz csatlakozott. Ennek célja az erdők természetvédelmi értékének felmérése és a terepen dolgozó szakemberek képzése. A Soproni Egyetem mellett több állami erdészeti társaság – például a Pilisi Parkerdő Zrt. és a Mecsekerdő Zrt. – is bekapcsolódott a munkába.
Kiemelt figyelem irányul azokra a kísérletekre, amelyek az őshonos fafajok déli származásainak hazai viselkedését vizsgálják. Ezek a Törökországgal, a Balkán és a Kaukázus országaival, valamint Észak-Afrikával kialakított együttműködések révén nemcsak Magyarország, hanem egész Európa számára hasznos tapasztalatokat hozhatnak a melegebb, szárazabb éghajlaton alkalmazható fafajokról.
Ez alapján jobban megéri ingatlant vásárolni, mint diplomát szerezni. Pedig a tanulmányok finanszírozása legalább akkora megtérüléssel bír, mint a lakástulajdon megszerzése.
Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.
Bod Péter Ákos: az árréskorlátozás augusztusi meghosszabbítása újabb példája az állami intervencióknak, amelyek hosszú távon káros gazdasági következményekkel járhatnak.
A 2025 II. negyedévében az adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
Kedd reggelre ismét gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon az előző esti jegyzésekhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 396,62 forintról 395,09 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 6,9 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
A bíróság döntése szerint Donald Trump túllépte hatáskörét a "kölcsönös" vámok bevezetésével.
2025 júliusában az ipari termelői árak átlagosan 4,5%-kal múlták felül az egy évvel korábbit.
Minimálisan magasabb ma reggel az euró árfolyama, mint a pénteki volt, a dollárral szemben viszont erősödött a forint.
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója kifejtette, hogy 2026-2027-re Magyarország képes lesz alternatív olajellátási rendszereket kiépíteni.
Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon!
Leállítják a termelést az ArcelorMittal vajdahunyadi kohászati kombinátjában - idézte a profit.ro hírportál a vállalati szakszervezetet.
A Mol 3D szeizmikus méréseket végzett a Dunai Finomító területén és környezetében.
Az idei első féléves profit 51 százalékkal, 287 milliárd rubelre (kb. 1200 milliárd forintra) zuhant.
A vállalat közlése szerint az érintett személyek, a szakszervezet és a munkaerő-kölcsönző partnerek tájékoztatása már megkezdődött.
Az EU 2025-től megszünteti a fosszilis kazánok támogatását, 2029-től pedig tiltja azok forgalmazását.
Júliusban a magyar cégek többet exportáltak, mint importáltak: a külkereskedelmi többlet elérte a 578 millió eurót.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!