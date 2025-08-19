Csak kevesen gondolják társasházuk pénzügyi helyzetét kifejezetten rossznak – derül ki az Erste megbízásából készült felmérésből.
Nem lehet tovább homokba dugni a fejünk: komoly a baj, szárazság, aszály az országban
Az időjárás ma már nem egy távoli, elméleti kockázat, hanem napi realitás a magyar mezőgazdaságban. 2022-ben lehetett először tapasztalni olyan mértékű aszályt és hőhullámot, ami kézzelfogható, súlyos károkat okozott a termelőknek – különösen a tavaszi vetésű növényeknél, azon belül is a kukoricánál. Noha akkor még sokan hitték, hogy ilyen mértékű szárazság csak évtizedenként egyszer tér vissza, a gyakorlat és a friss adatok mást mutatnak: a következő 10 évben akár két-három alkalommal is szembesülhetünk hasonló szélsőségekkel.
„A klímaváltozás már itt van, és arra kényszerít bennünket, hogy tudatosan alkalmazkodjunk hozzá. Ez nemcsak a mindennapi működésünket érinti, hanem pénzügyi és beruházási stratégiáinkat is. Az idei év sem kivétel: országosan 96–178 milliméterrel kevesebb csapadék hullott az átlaghoz képest az 1 méteres talajrétegben. Bár július elején volt csapadék, ez csak átmenetileg enyhítette a helyzetet, a 90 napos csapadékhiány még mindig jelentős. A búzánál a kár kisebb mértékű volt, így országosan nagyjából 5 millió tonnás termés várható, de a tavaszi vetésűeknél – főként a kukoricánál – jóval nagyobb a kockázat. Az uniós előrejelzések még 4,5 millió tonnás országos termésről beszélnek, de már megjelentek 3,5 millió tonnás becslések is. Ha az augusztus-szeptemberi időszak száraz marad, akár a 2022-es, 2,2 millió tonnás mélypont közelébe is kerülhetünk” – figyelmeztetett Demeter Zoltán, a K&H agrárüzletágának vezetője.
Továbba a szakember kiemelte, hogy „a fenntarthatóság ma már nemcsak a nagyvállalatok úri passziója, hanem a túlélés záloga mindannyiunknak. Ha a gazdálkodók nem készülnek fel tudatosan a szélsőséges időjárásra és az aszályra, az a működésük és pénzügyeik összeomlásához vezethet. Ezért van szükség olyan beruházásokra és technológiákra, amelyek segítik a vízmegőrzést, a talajvédelem erősítését és a termelési kockázatok csökkentését. A K&H ebben partner: finanszírozási és tanácsadási megoldásainkkal a legkisebb termelőtől a nagyüzemekig segítjük a felkészülést. Továbbá a K&H agrár CO2 kalkulátorunkkal is segítjük a gazdaságokat, hogy feltérképezhessék saját karbonlábnyomuk mértékét. Aki most lép, az a jövő nyertese lehet – aki nem, annak a következő aszály lehet az utolsó figyelmeztetés.”
Lengyelországban 2023 nyarán indult el a magyar Otthon Start programhoz hasonló államilag támogatott hitelkonstrukció, amely jelentős hatással volt az ingatlanpiacra.
A listákon szereplő cukrászdák augusztus 19-én és 20-án készítik a tortákat biztosan, az ezeket követő napokon érdemes előzetesen érdeklődni a cukrászdákban, hogy kapható-e még a...
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
Újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ez a kerület készülhet, szeptemberben viszik a lomot mind a 11 körzetben
Fontos, hogy a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!
Az Otthon Start program szabályozása lehetőséget biztosít a pénzintézeteknek, hogy ennél kedvezőbb feltételekkel is kínálják a terméket.
Közel 10 milliárd forintért kínálja eladásra különleges, kastélyszerű Las Vegas-i otthonát Báthory Zoltán, a Five Finger Death Punch magyar származású gitárosa
Egyre többen próbálnak különféle kreatív módszerekkel megfelelni az államilag támogatott Otthon Start lakáshitel feltételeinek.
Mutatjuk, mikor lesz Gyula és a környező települések területén lomtalanítás 2025 őszén az eddig közzétett információk szerint.
Ezzel kevesen számoltak az Otthon Start program kapcsán: súlyos tízmilliókról van szó, erre kell készülni
Egy szakértővel néztük át, milyen építési árakra számíthatnak a hitelt igénybevevők.
Mutatjuk, mikor kezdődik a fűtésszezon 2025-ben, miért fontos a dátum, és milyen teendőket érdemes elvégezni, mielőtt megérkezik a hideg. Nézzük meg, mit kell tudnunk róla...
Az olasz önkormányzatok évek óta hirdetik az úgynevezett „1 eurós házakat”, amelyek elsőre mesebeli ajánlatnak tűnnek, de azért nem árt a mélyükre nézni.
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban
A tortákat augusztus 19-től lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában a Várkert Bazárban, és országszerte több száz cukrászdában.
A győri agglomerációban jelentősen megnövekedett a környezeti terhelés az elmúlt évtizedekben a szuburbanizáció következtében.
Megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat Budapest XIV. és XV. kerületének határán.
A lomtalanítás Szombathely területén már tavasszal megkezdődött, a nyáron pedig folytatódott. Kisebb szünet után szeptemberben újra elkezdik elvinni a lomokat.
A Bankmonitor segítségével utána néztünk annak, hogy mi a helyzet, mit gondolnak erről a pénzintézetek.
Mit ünneplünk augusztus 20-án? A Szent István Nap az államalapítás és az új kenyér ünnepe - Programok és tűzijáték 2025-ben
Augusztus 20. az alkotmányban rögzített hivatalos nemzeti ünnep: az államalapítás és Szent István király, illetve az új kenyér ünnepe is.
Nyár elején módosult az ingatlan-nyilvántartásról szóló jogszabály, ami jelentős könnyítést hozhat a zártkerti ingatlanok tulajdonosainak.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.