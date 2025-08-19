Nem lehet tovább homokba dugni a fejünk: komoly a baj, szárazság, aszály az országban

Az időjárás ma már nem egy távoli, elméleti kockázat, hanem napi realitás a magyar mezőgazdaságban. 2022-ben lehetett először tapasztalni olyan mértékű aszályt és hőhullámot, ami kézzelfogható, súlyos károkat okozott a termelőknek – különösen a tavaszi vetésű növényeknél, azon belül is a kukoricánál. Noha akkor még sokan hitték, hogy ilyen mértékű szárazság csak évtizedenként egyszer tér vissza, a gyakorlat és a friss adatok mást mutatnak: a következő 10 évben akár két-három alkalommal is szembesülhetünk hasonló szélsőségekkel.

„A klímaváltozás már itt van, és arra kényszerít bennünket, hogy tudatosan alkalmazkodjunk hozzá. Ez nemcsak a mindennapi működésünket érinti, hanem pénzügyi és beruházási stratégiáinkat is. Az idei év sem kivétel: országosan 96–178 milliméterrel kevesebb csapadék hullott az átlaghoz képest az 1 méteres talajrétegben. Bár július elején volt csapadék, ez csak átmenetileg enyhítette a helyzetet, a 90 napos csapadékhiány még mindig jelentős. A búzánál a kár kisebb mértékű volt, így országosan nagyjából 5 millió tonnás termés várható, de a tavaszi vetésűeknél – főként a kukoricánál – jóval nagyobb a kockázat. Az uniós előrejelzések még 4,5 millió tonnás országos termésről beszélnek, de már megjelentek 3,5 millió tonnás becslések is. Ha az augusztus-szeptemberi időszak száraz marad, akár a 2022-es, 2,2 millió tonnás mélypont közelébe is kerülhetünk” – figyelmeztetett Demeter Zoltán, a K&H agrárüzletágának vezetője.

Továbba a szakember kiemelte, hogy „a fenntarthatóság ma már nemcsak a nagyvállalatok úri passziója, hanem a túlélés záloga mindannyiunknak. Ha a gazdálkodók nem készülnek fel tudatosan a szélsőséges időjárásra és az aszályra, az a működésük és pénzügyeik összeomlásához vezethet. Ezért van szükség olyan beruházásokra és technológiákra, amelyek segítik a vízmegőrzést, a talajvédelem erősítését és a termelési kockázatok csökkentését. A K&H ebben partner: finanszírozási és tanácsadási megoldásainkkal a legkisebb termelőtől a nagyüzemekig segítjük a felkészülést. Továbbá a K&H agrár CO2 kalkulátorunkkal is segítjük a gazdaságokat, hogy feltérképezhessék saját karbonlábnyomuk mértékét. Aki most lép, az a jövő nyertese lehet – aki nem, annak a következő aszály lehet az utolsó figyelmeztetés.”