Magyarország barlanglakásai és kőbe vájt terei nem pusztán egyszerű turisztikai látványosságok, hanem az emberi lelemény, a túlélés és a közösségi élet lenyomatainak őrzői.
Vallottak a szakértők: óriási bajban vannak a magyar erdőségek, rémisztő, ami helyettük jöhet
Az ELTE Meteorológiai Tanszékének kutatói szerint a klímaváltozás hatására Magyarország erdőtársulásai jelentősen átalakulhatnak, és a pesszimista forgatókönyv alapján a század végére az ország területének több mint 40%-án sztyepp alakulhat ki, miközben a bükkösök teljesen eltűnhetnek - derül ki a Másfélfok közleményéből.
2025-ben a március kivételével minden hónap az átlagosnál szárazabb volt Magyarországon. Június, amely hagyományosan az egyik legcsapadékosabb hónapunk, idén a legszárazabb és a második legmelegebb lett az 1901 óta vezetett mérések szerint. A Duna-Tisza közében, a Balatontól keletre és Békésben újra súlyos aszály pusztít.
Az ELTE Meteorológiai Tanszékének kutatói – Kis Anna, Szabó Péter és Pongrácz Rita – részletesen vizsgálták, hogy a különböző üvegházgáz-kibocsátási forgatókönyvek mellett hogyan alakulhatnak át hazánk természetes erdőtársulásai. Bár az aszály természetes része Magyarország éghajlatának, a gyakoriságában és súlyosságában bekövetkező változások összefüggésben állhatnak a klímaváltozással.
A kutatók az erdészeti szárazsági mutató alakulását vizsgálták, amely a májustól augusztusig tartó időszak átlaghőmérséklete és csapadékösszege alapján számítható ki. Jelenleg az Alföld nagy részén erdőssztyepp klíma uralkodik, míg az ország csapadékosabb területein a gyertyános-tölgyes a domináns, néhány régióban pedig a bükk számára optimális a klíma.
A 21. század második felére három forgatókönyvet vázoltak fel. Azonnali kibocsátáscsökkentés esetén maradnának a mai erdészeti szárazsági viszonyok. Elodázott kibocsátáscsökkentésnél az erdőssztyepp az Alföld szinte teljes területére kiterjedhet, a többi erdészeti klímaosztály területe pedig beszűkülne.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A legpesszimistább forgatókönyv szerint, ha az üvegházgáz-kibocsátás a jelenlegi ütemben folytatódik, akkor a 2061–2080-as időszakban megjelenik a sztyepp az Alföld középső és déli részein, amely a század végére tovább terjeszkedik. A bükkös valószínűleg teljesen kiszorul az országból, és a gyertyános-tölgyes is csak elvétve lesz megtalálható.
Különösen aggasztó, hogy a kibocsátáscsökkentés nélküli forgatókönyv szerint 2081–2100-ra az ország területének 41%-án sztyepp (füves puszta) alakulhat ki. A kutatók figyelmeztetnek: a jelenlegi erdőtársulások megőrzéséhez mielőbbi kibocsátáscsökkentésre lenne szükség.
Az étlap kínálatát a magyaros ételek és a modern konyha fogásai adják. Teszteltük a balatonmáriafürdői kikötő ikonikus éttermét!
A pilóta több alkalmasnak tűnő helyet is keresett a landolásra, de végül egy kertvárosi utcában hajtotta végre a kényszerleszállást.
Visszafordíthatatlan pusztulás szélén áll a mikei kastély, amelynek megmentésére már nincs esély a helyi önkormányzat szerint.
Miközben a vasi megyeszékhelyen súlyos lakhatási válság tombol, sok ingatlantulajdonos a befektetési céllal vásárolt lakást sem adja bérbe, inkább hagyja üresen állni. De miért is?!
A Tisza - Tiszakürt melletti szakaszán - látszólag visszafelé indult el a víz. A videó anélkül készült, hogy bármi akadály, például homokpad vagy örvény zavarná...
Figyelem, extra lakhatási támogatást kínálnak a vidéki fiataloknak: lakbér sincs, csak a rezsit kell fizetni
Extra lehetőséget kínál a fiataloknak Balassagyarmat: a város 11 teljesen felújított bérlakást ad kedvezményesen használatba a 18–35 év közötti pályázóknak. Mutatjuk is a részleteket!
Magunk sem akartunk hinni a szemünknek, de méretes molinó hirdeti a keszthelyi mólónál, eladó a Balaton-part ikonikus óriáskereke. A kiírás szerint nem épp aprópénzt kérnek...
Egyre gyorsabb ütemben hódítja meg a hazai vizes élőhelyeket a nagyvirágú tóalma, egy Amerikából származó inváziós növényfaj, amely komoly ökológiai és gazdasági károkat okozhat.
A 26 hektáros vízfelület, a hozzá tartozó tanya és erdős terület a Natura 2000 hálózat részét képezi, így nemcsak ingatlanként, hanem védett természeti értékként is...
A miskolci színház új évadot hirdetett. Ismét sűrű és izgalmas évad elé néz: 14 bemutatóval, hazai és nemzetközi közönség előtt.
Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebből készül a legfinomabb házi lekvár, itt a titkos recept
A házi készítésű lekvárok rajongóinak idén sem kell nélkülözniük a szezon ízletes slágergyümölcsét: tudd meg, hogyan dolgozd fel, mi mindent készíts belőle, amíg még kapható.
A Dining Guide szerint ezek az éttermek azok, ahol a vasárnapi ebéd igazi ünneppé válik a család és a barátok számára.
Most, hogy végre fellélegezhetünk, elmúlt a kánikula, nincs is jobb program, mint felkerekedni, és a bakonyi indián, Cseh Tamás nyomába eredve belevetni magunkat a rengetegbe.
Generációk nőttek fel úgy, hogy szeptember előtt itt vásárolták meg első ceruzáikat vagy temperakészleteiket.
Döbbenetes látvány fogadta a Makói televízió stábját a város szabadstrandján: a folyómeder jó részén ma már nem víz hullámzik, hanem homok terül el. A folyó...
Elszürkült, megrogyott épületek, kitört ablaküvegek - ez fogadja a Nyugat-Európából érkezőket és az ingázó magyarokat a Vas megyei határátkelőkön, többek között Bucsunál.
Sokak örömére a nagyatádi gyógyfürdő idén hosszabb ideig várja a strandolni vágyókat: a szezon egy héttel tovább tart, mint eredetileg tervezték.
Csütörtök délután még elég üres a szombathelyi Fő tér: az árusok többsége ki se pakolt, de néhány falatozó már nekiállt a sütögetésnek.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.