Éhezők viadala Magyarországon: egyre súlyosabb a helyzet, kódolva van a társadalmi katasztrófa?

Bár Magyarországon ritkán tapasztalunk tartós élelmiszerhiányt, hazánkban is egyre nagyobb problémát jelent az élelmiszerpazarlás és a táplálkozási egyenlőtlenség. A globális éhezés nem csupán távoli országokat érint, hanem közvetetten a hazai gazdaságot, élelmiszerláncokat és szociális rendszert is befolyásolja. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése arra is rávilágít, milyen felelőssége van a fejlett országoknak – köztük Magyarországnak – a fenntartható és méltányos élelmiszerelosztásban.

Miközben a világ egyik felén bőségesen rendelkezésre áll az élelmiszer, és tonnaszámra kerül kidobásra, a másik felén több százmillió ember napi szinten küzd az alultápláltsággal. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb elemzése rávilágít, hogy 2024-ben világszerte közel 670 millió ember volt tartósan alultáplált – ez a Föld lakosságának mintegy 8%-át jelenti. A globális éhezés egyik fő oka az élelmiszerek egyenlőtlen eloszlása, amely mögött geopolitikai feszültségek, gazdasági krízisek, valamint a klímaváltozás hatásai állnak.

A szakértők két fő formában azonosítják az éhezést: mennyiségi és minőségi éhezésként. Előbbi esetben az érintettek nem jutnak elegendő kalóriához, utóbbi pedig akkor fordul elő, amikor bár elegendő étel áll rendelkezésre, annak tápanyagtartalma nem megfelelő – például hiányoznak belőle az alapvető vitaminok és ásványi anyagok. Ez különösen a gyermekek és idősek számára jelent súlyos kockázatot, hiszen a fejlődéshez és egészséges élethez elengedhetetlen a megfelelő táplálkozás.

A jelenlegi helyzet kialakulásához számos egymást erősítő tényező járult hozzá. A fegyveres konfliktusok nemcsak az élelmiszer-ellátási láncokat szakítják meg, hanem a mezőgazdasági területek tönkretételével közvetlenül is csökkentik a termelést. A gazdasági válságok – különösen a COVID–19 járvány utáni recessziók – tovább súlyosbították a helyzetet, hiszen a lakosság jelentős része elszegényedett, miközben az élelmiszerárak jelentősen emelkedtek. Mindezt tetézi a klímaváltozás, amely világszerte egyre gyakoribbá teszi az aszályokat, árvizeket és egyéb természeti katasztrófákat.

Bár az ENSZ fenntartható fejlődési céljai között szerepel az éhezés teljes felszámolása 2030-ig, a jelenlegi adatok és trendek nem adnak okot optimizmusra. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint a következő években is legalább félmilliárd ember fog rendszeresen éhezni. A globális közösség előtt álló kihívás tehát nemcsak az, hogy elegendő élelmiszert állítson elő, hanem az is, hogy azt méltányosan és fenntartható módon ossza el – különösen a legsebezhetőbb társadalmi csoportok számára.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Beszédes adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.