Éhezők viadala Magyarországon: egyre súlyosabb a helyzet, kódolva van a társadalmi katasztrófa?

Bár Magyarországon ritkán tapasztalunk tartós élelmiszerhiányt, hazánkban is egyre nagyobb problémát jelent az élelmiszerpazarlás és a táplálkozási egyenlőtlenség. A globális éhezés nem csupán távoli országokat érint, hanem közvetetten a hazai gazdaságot, élelmiszerláncokat és szociális rendszert is befolyásolja. A CHART by Pénzcentrum friss elemzése arra is rávilágít, milyen felelőssége van a fejlett országoknak – köztük Magyarországnak – a fenntartható és méltányos élelmiszerelosztásban.
Miközben a világ egyik felén bőségesen rendelkezésre áll az élelmiszer, és tonnaszámra kerül kidobásra, a másik felén több százmillió ember napi szinten küzd az alultápláltsággal. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb elemzése rávilágít, hogy 2024-ben világszerte közel 670 millió ember volt tartósan alultáplált – ez a Föld lakosságának mintegy 8%-át jelenti. A globális éhezés egyik fő oka az élelmiszerek egyenlőtlen eloszlása, amely mögött geopolitikai feszültségek, gazdasági krízisek, valamint a klímaváltozás hatásai állnak.
A szakértők két fő formában azonosítják az éhezést: mennyiségi és minőségi éhezésként. Előbbi esetben az érintettek nem jutnak elegendő kalóriához, utóbbi pedig akkor fordul elő, amikor bár elegendő étel áll rendelkezésre, annak tápanyagtartalma nem megfelelő – például hiányoznak belőle az alapvető vitaminok és ásványi anyagok. Ez különösen a gyermekek és idősek számára jelent súlyos kockázatot, hiszen a fejlődéshez és egészséges élethez elengedhetetlen a megfelelő táplálkozás.
A jelenlegi helyzet kialakulásához számos egymást erősítő tényező járult hozzá. A fegyveres konfliktusok nemcsak az élelmiszer-ellátási láncokat szakítják meg, hanem a mezőgazdasági területek tönkretételével közvetlenül is csökkentik a termelést. A gazdasági válságok – különösen a COVID–19 járvány utáni recessziók – tovább súlyosbították a helyzetet, hiszen a lakosság jelentős része elszegényedett, miközben az élelmiszerárak jelentősen emelkedtek. Mindezt tetézi a klímaváltozás, amely világszerte egyre gyakoribbá teszi az aszályokat, árvizeket és egyéb természeti katasztrófákat.
Bár az ENSZ fenntartható fejlődési céljai között szerepel az éhezés teljes felszámolása 2030-ig, a jelenlegi adatok és trendek nem adnak okot optimizmusra. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint a következő években is legalább félmilliárd ember fog rendszeresen éhezni. A globális közösség előtt álló kihívás tehát nemcsak az, hogy elegendő élelmiszert állítson elő, hanem az is, hogy azt méltányosan és fenntartható módon ossza el – különösen a legsebezhetőbb társadalmi csoportok számára.
Beszédes adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Közölték, hogy a visszaélés miatt a Semmelweis Egyetem megteszi a szükséges jogi lépéseket.
Alvási szokásairól vallott milliók kedvenc sztárséfje: döbbenetes, de csak ennyi nyugta van éjjelente
Az 50. életévét nemrég betöltött sztárséf az egészséges étkezés fontosságát hangsúlyozza legújabb művében.
A kereskedelmi forgalomból származó és az élelmiszeriparban alkalmazott fertőtlenítőszereknek 10 %-a nem bizonyult megfelelőnek mikrobiológiai hatékonyság szempontjából.
Hatalmas a túlterheltség a szombathelyi onkológián, egy beteg nem kevesebb időt, 9 órát várt egy kétperces konzultációra.
Az elhízás elleni küzdelemben új fejezetet nyitottak a GLP-1 receptor agonista hatóanyagú gyógyszerek, amelyek forradalmi hatékonyságot ígérnek.
Budapesti déli részén, és több megyeszékhelyen is emelkedést mutattak a szennyvízből kinyert örökítőanyag-mennyiségek.
Magyarországon aggasztó tendencia, hogy az elhízás egyre fiatalabbakat érint.
Életveszélyes sérülésekkel kellett kórházba szállítani azt a 13 éves lányt, aki barátaival rollerezett Kaposváron nagy teljesítményű gépeken, és balesetet szenvedett.
Világszerte továbbra is több milliárd ember nélkülözi a biztonságos ivóvízhez, szennyvízelvezetéshez és alapvető higiéniai szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Egy új kutatás szerint a lányok enyhébb autizmus tünetei miatt milliók maradhatnak diagnosztálatlanul, ami jelentős kezelési hiányosságokhoz vezethet
A szakértők szerint a nem megfelelően képzett, orvosi végzettség nélküli technikusok által végzett beavatkozások számos problémát okozhatnak.
A mesterséges intelligencia segítségével készült kamu videókból egyre több van.
Tudtad, hogy Magyarország digitális egészségügyi rendszere fejlettebb, mint az EU-átlag? Nézd meg, mi működik jól, és hol van még tér a fejlődésre!
Súlyos látlelet a magyarokról: tízből kilenc ember mindennap szenved, mégis alig vesz igénybe terápiát
A magyar lakosság 95,6 százaléka tapasztal mozgásszervi panaszokat, és ezek túlnyomó része krónikus jellegű.
Július végétől októberig tart a parlagfű pollenszórása, amelyre hazánkban minden tizedik ember érzékeny.
Nem kell feltétlenül órákat a konyhában tölteni, hogy feldobjuk az iskolába készített harapnivalókat.
Az illetőt a feljárattól nagyjából ötven méterre, körülbelül huszonöt-harminc méter magasan találták meg a hegyoldalon.
Húsz éven át az Állami Bábszínház tagja volt, 1983-tól pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulatának tagja.
