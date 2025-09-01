A bíróság döntése szerint Donald Trump túllépte hatáskörét a "kölcsönös" vámok bevezetésével.
Szárnyalt a magyar tőzsde: a BUX mindenkit lepipált Európában
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1158,54 pontos, 1,13 százalékos emelkedéssel, 103 713,16 ponton zárt hétfőn.
A részvénypiac forgalma 6,9 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek elmondta, hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén a kereskedés iránya a nemzetközi kedvező hangulatot követte. Megjegyezte, hétfőn az Amerikai Egyesült Államokban a munka ünnepe miatt nem volt tőzsdei kereskedés, Európában viszont kedvező hangulat volt a börzéken.
Az elmúlt hetekben erős negatív korrekciója után a budapesti tőzsde az európai társaihoz képest felülteljesített, a BUX index több mint 1 százalékkal emelkedett alacsony forgalomban, az amerikai piac zárva tartása miatt a befektetői érdeklődés nem volt túl élénk - tette hozzá.
Kifejtette, a magyar piacot befolyásoló vállalati hírek hétfőn nem érkeztek. A vezető magyar részvények közül az OTP árfolyamára kedvezően hatott a Magyar Nemzeti Bank közlése, hogy az Otthon Start Program jegyében enyhítenek a hitelezési feltételeken, és elindul a minősített vállalati hitelek programja.
- A Mol 20 forinttal, 0,69 százalékkal 2934 forintra erősödött, 1,6 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 390 forinttal, 1,32 százalékkal 29 920 forintra nőtt, forgalmuk 3,3 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 14 forinttal, 0,73 százalékkal 1938 forintra emelkedett, forgalma 342,2 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 200 forinttal, 1,95 százalékkal 10 470 forintra erősödött, a részvények forgalma 544,3 millió forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9282,52 ponton zárt hétfőn, ez 9,89 pontos, 0,11 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Minimálisan magasabb ma reggel az euró árfolyama, mint a pénteki volt, a dollárral szemben viszont erősödött a forint.
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója kifejtette, hogy 2026-2027-re Magyarország képes lesz alternatív olajellátási rendszereket kiépíteni.
Leállítják a termelést az ArcelorMittal vajdahunyadi kohászati kombinátjában - idézte a profit.ro hírportál a vállalati szakszervezetet.
A Mol 3D szeizmikus méréseket végzett a Dunai Finomító területén és környezetében.
Az idei első féléves profit 51 százalékkal, 287 milliárd rubelre (kb. 1200 milliárd forintra) zuhant.
A vállalat közlése szerint az érintett személyek, a szakszervezet és a munkaerő-kölcsönző partnerek tájékoztatása már megkezdődött.
Az EU 2025-től megszünteti a fosszilis kazánok támogatását, 2029-től pedig tiltja azok forgalmazását.
Júliusban a magyar cégek többet exportáltak, mint importáltak: a külkereskedelmi többlet elérte a 578 millió eurót.
A piacok jelenleg több mint 87%-os esélyt adnak egy negyedpontos kamatcsökkentésnek a Fed szeptemberi ülésén.
A szabályozás óta a fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e az akciós árfeltüntetés előírásait.
A helyi önazonosság védelmében Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete több jogvédelmi eszközt is bevezetett.
Szeptember 1-től indul az Otthon Start program, de a fővárosi földhivatalok egy hétig zárva tartanak.
A főpolgármester szerint a cél, hogy Rákosrendező egykori vasúti területét megújítva, zöld parkvárossá alakítva integrálódjon Budapest vérkeringésébe.
A szlovák gazdasági miniszter bejelentése szerint a kőolajszállítás sztenderd üzemmódban zajlik.
A BÉT részvényindexe, a BUX 480,13 pontos, 0,46 százalékos csökkenéssel, 103 751,98 ponton zárt csütörtökön.
Az euró hét órakor 396,73 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 396,86 forintnál.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
