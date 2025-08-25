2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
Naplemente a Kowloon-félsziget és a Hongkong-sziget városképén a Viktória-kikötő mentén.
Gazdaság

99%-os bukás: eltűnt a kínai gigacég a hongkongi tőzsdéről, milliárdok égtek el

Pénzcentrum
2025. augusztus 25. 16:48

Az egykor Kína egyik legnagyobb ingatlanfejlesztőjének számító Evergrande-et törölték a hongkongi tőzsdéről, miután a vállalat 18 hónapos kereskedési felfüggesztést követően felszámolás alá került, tudósított a The Guardian.

A hongkongi tőzsde hétfőn hivatalosan is törölte a listáról az Evergrande-et, amely korábban több mint 400 milliárd hongkongi dollár (50 milliárd amerikai dollár) értékű vállalat volt. A felszámolók már augusztus elején tájékoztatták a befektetőket, hogy a cég tőzsdei jelenléte megszűnik, miután elmulasztotta a júliusi határidőt a kereskedés újraindítására.

A vállalat a kereskedés 2024 januári felfüggesztésekor mindössze 2 milliárd hongkongi dollárra (260 millió amerikai dollár) volt értékelve, 13 milliárd kibocsátott részvénye egyenként csupán 0,16 hongkongi dollárt (0,02 amerikai dollár) ért.

Az Evergrande 2017-es csúcsértékéhez képest piaci értékének több mint 99%-át elvesztette, miközben Kína ingatlanszektora súlyos válsággal küzd. A vállalat, amely egykor Kína második legnagyobb ingatlanfejlesztője volt, 2021-ben képtelenné vált 300 milliárd dolláros adósságának törlesztésére és fizetésképtelenné vált.

Egy hongkongi bíróság 2024 januárjában felszámolási végzést adott ki az Evergrande ellen, miután a cég nem tudott megfelelő adósságrendezési tervet bemutatni. A felszámolók azóta lépéseket tettek a hitelezők befektetéseinek visszaszerzésére, többek között pert indítottak a PwC és annak kínai leányvállalata ellen az eladósodott fejlesztő könyvvizsgálatában játszott szerepük miatt.

A kínai ingatlanpiaci válság más nagyvállalatokat is érint: a China South City fejlesztőt augusztus elején szintén felszámolás alá helyezték, piaci értéke a 2020 decemberi 13 milliárd hongkongi dollárról 1,22 milliárd hongkongi dollárra (156 millió amerikai dollár) zuhant.

Az országos ingatlanárak 2021 szeptemberétől kezdtek csökkenni, ami az Evergrande 2022-es éves jelentése szerint az értékesítések "teljes leállásához" vezetett. A visszaesés azóta csak mélyült, a Bank for International Settlements adatai szerint márciusban az ingatlanárak közel ötödével voltak alacsonyabbak Kína-szerte.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az Evergrande összeomlása idején a csoport és leányvállalatai mintegy 1300 fejlesztési projektet működtettek több mint 280 városban. A vállalat elektromos járművek gyártásába is befektetett, és ingatlankezelési üzletágán keresztül 3000 projektet szolgált ki.

2024 márciusában a pekingi értékpapír-felügyelet 580 millió dolláros bírságot szabott ki a vállalatra, miután megállapította, hogy 2019-ben és 2020-ban közel 80 milliárd dollárral növelte bevételeit a könyveiben.

A kínai kormány továbbra is küzd a zuhanó ingatlanpiac élénkítésével, mivel a visszaesés nemcsak a fejlesztőket sújtja, hanem az acélárakra és a háztartások költekezésére is negatív hatással van.
Címlapkép: Getty Images
#kínai #felszámolás #gazdaság #ingatlanpiac #vállalat #kína #ingatlanfejlesztő

