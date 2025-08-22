Részvénypiaci riadó: szakértő szerint további esés jöhet a BÉT-en

A kissé bizonytalan nemzetközi befektetői hangulat miatt pénteken folytatódhat a negatív korrekció a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 450,8 pontos, 0,42 százalékos csökkenéssel, 106 091,94 ponton zárt csütörtökön.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 31 000-31 100 forint között húzódik fontos ellenállás, míg 30 191 forintnál támasz.

Csütörtökön az OTP-részvények ára 260 forinttal, 0,84 százalékkal 30 710 forintra csökkent, forgalmuk 8,8 milliárd forintot tett ki.

A Mol árfolyamát az 50 napos mozgóátlag tartja 3001 forintnál, ellenállás pedig 3022 forintnál látható. Az előző nap a Mol 2 forinttal, 0,07 százalékkal 3008 forintra erősödött, 1,4 milliárd forintos forgalomban.

A Richter ismét a 10 700 forintos szint felett tudott zárni, a következő erős ellenállás 10 820 forint közelében húzódik. Csütörtökön a Richter-papírok árfolyama 10 forinttal, 0,09 százalékkal 10 750 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.

Az elemző szerint a Magyar Telekom az 1979 forintos ellenállás közelében zárt, a következő potenciális akadály 2 ezer forintnál húzódik. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,2 százalékkal 1980 forintra esett, forgalma 614,6 millió forint volt.