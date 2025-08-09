A Pénzcentrum 2025. augusztus 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Lehangoló jelentés: brutálisan hiányoznak az EU-pénzek Magyarországnak, pedig nagyon rosszul költöttük el őket
Az Európai Bizottság friss jelentése szerint a 2014-2020-as uniós kohéziós politika jelentősen hozzájárult az EU gazdasági növekedéséhez és a regionális különbségek csökkentéséhez. Magyarország a kevésbé fejlett régiók között kiemelkedő kedvezményezett volt, egyes térségekben a támogatások a GDP több mint 4 százalékát tették ki - írja a Portfolio.
A 2014-2020-as időszakban mintegy 405 milliárd eurónyi forrás áramlott az uniós gazdaságba, beleértve a Covid-19 válságra reagáló közel 50 milliárd eurós REACT-EU programot is. Ez éves átlagban az EU GDP-jének 0,4 százalékát jelentette, ami különösen a kevésbé fejlett régiókban adott jelentős lendületet a gazdaságnak.
Az Európai Bizottság RHOMOLO modellje alapján készült elemzés szerint a támogatások elosztásánál elsődleges szempont volt az elmaradottabb térségek felzárkóztatása. A források 63 százaléka a kevésbé fejlett régiókba került, ahol az egy főre jutó éves támogatás átlagosan 292,8 euró volt, szemben a fejlettebb régiók 45 eurós értékével.
Magyarország a kohéziós politika egyik legnagyobb haszonélvezője volt: a forrásbevonás GDP-arányosan átlagosan 1,8 százalékot tett ki. Egyes magyar térségekben különösen magas volt a támogatási intenzitás: az Észak-Alföldön 4,1 százalék, a Dél-Dunántúlon 3,9 százalék, míg a Dél-Alföldön és Észak-Magyarországon egyaránt 3,6 százalék.
A programok hatásaként az EU GDP-je 2023-ig 0,56 százalékkal haladta meg a kohéziós politika nélküli szintet, miközben a foglalkoztatás 0,91 százalékkal emelkedett, ami 2,1 millió többletmunkahelyet eredményezett. A multiplikátorhatás különösen erős: hosszú távon, 2045-re minden elköltött euró 3,43 euróval növeli majd a GDP-t.
Magyarországon a kohéziós források GDP-növelő hatása 2023-ban régiónként 1,5 és 6,6 százalék között mozgott, ami európai összehasonlításban is kiemelkedő. A legerősebb hatások a keleti és déli megyékben jelentkeztek, amelyek az uniós átlaghoz képest alacsonyabb induló szintről gyorsabban tudtak növekedni.
A hazai forrásfelhasználás szerkezetében a közlekedési (17,3%) és egyéb infrastrukturális beruházások (33,7%) domináltak, míg a humán tőkébe 22,6 százalékot, kutatás-fejlesztésre 8,8 százalékot, vállalkozásfejlesztésre pedig 16,2 százalékot fordítottak. Ez a struktúra azt mutatja, hogy Magyarország elsősorban a fizikai infrastruktúra fejlesztésében látta a felzárkózás kulcsát.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A jelentés hangsúlyozza, hogy ez hosszabb távon hátrányt jelenthet, mivel a fenntartható növekedést egyre inkább a tudás- és innovációintenzív ágazatok határozzák meg. A Bizottság szerint a kohéziós politika hozzájárult a regionális egyenlőtlenségek mérsékléséhez: a legszegényebb régiók GDP-je 2023-ban átlagosan 3,4 százalékkal volt magasabb, mint támogatások nélkül, míg a fejlettebb térségekben csak 0,2 százalékos növekedés mutatkozott.
Az elemzés rámutat, hogy a támogatások hatékonyságát nagyban befolyásolja az intézményi minőség és a forrásfelhasználás sebessége. Bár Magyarország abszorpciós rátája a programidőszak végére 96 százalék körül alakult, kezdetben több késlekedés volt tapasztalható.
A Bizottság értékelése szerint a kohéziós politika 25 éves távlatban évi 4 százalék körüli megtérülést biztosított. Ugyanakkor a pozitív hatások idővel csökkennek: 2045-re a GDP-növekedés már csak 0,25 százalékkal haladja meg az alapszcenáriót, mivel a támogatások által generált előnyök lassan leépülnek további beruházások nélkül.
A jelentés több tanulságot is levont: a legnagyobb hatás a legszegényebb régiókban érhető el; a források szerkezete kritikus fontosságú, mivel a hosszabb távú növekedést inkább az emberi tőkébe és a K+F-be való befektetések biztosítják; valamint kiemelkedő jelentőségű a források felhasználásának minősége, az intézményi kapacitások és az átláthatóság.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 396,78 forintról 395,09 forintra csökkent.
Alig változott péntek reggelre a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben az előző nap késő délutáni szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Erősödött kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Hogyan került egyre korábbra a Túlfogyasztás Napja? Mit jelent az ökológiai lábnyom, és mely országok „égetik el” a leggyorsabban a bolygó tartalékait? Mutatjuk!
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 682,26 pontos, 0,67 százalékos csökkenéssel 101 103,82 ponton zárt szerdán.
Itt a kormány bejelentése: ilyen törlesztőrészletekkel indul az Otthon Start Program, módosul a CSOK-rendelet is
Emellett Panyi Miklós ismertette az Otthon Start Program részleteit, itt vannak a törlesztők.
Lefulladt a magyar ipar, a boltokban csak kicsit nő a forgalom: az igazi feketeleves csak most jöhet a gazdaságban?
Két fontos adat is érkezett ma reggel a KSH-tól: míg az ipari termelés tovább csökkent, addig a kiskereskedelmi forgalom határozott növekedést mutatott júniusban.
Meteorológia: az átlagosnál melegebb és kissé szárazabb volt a júliusi hónap Magyarországon.
Növekedett a Richter árbevétele, de nyeresége csökkent – kiderült, mi áll a háttérben.
Karnyújtásnyira van a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX az eddigi történelmi rekord áttörésétől – derül ki az Equilor Befektetési Zrt. friss elemzéséből.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint 2025. júniusában 3 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az előző év azonos időszakához képest.
Megmakacsolta magát a magyar fizetőeszköz: alig mozdult az árfolyam szerda reggelre.
A BUX 840,82 pontos, 0,83 százalékos emelkedéssel, 101 786,08 ponton, eddigi legmagasabb záróárán fejezte be a kereskedést kedden.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedd kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Szokatlanul izgalmasnak ígérkezik a szerdai Kormányinfó, amelyet Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter hirdetett meg augusztus 6-ára.
Fájdalmas stagnálásban ragadhat a gazdaság: kongatják a vészharangot, ezt mindenki keményen meg fogja érezni
Az OECD figyelmeztet: a vállalati beruházások tartós visszaesése veszélyezteti a globális gazdasági növekedést.
Most érkezett! Példátlan mennyiségű kőolajat és gázt találtak: eljöhet az energia-aranykor Magyarországon is?
A BP bejelentette, hogy az évszázad legnagyobb olaj- és gázlelőhelyét fedezte fel Brazília partjainál.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.
-
Augusztusban is spórolásra ösztönöz a SPAR kuponakciója (x)
A nyári időszakban jól jönnek a könnyen elkészíthető fogások, gyors vacsorák vagy egy hűsítő ital – és most mindezeket jelentős kedvezménnyel szerezheted be a SPAR és INTERSPAR áruházakban.