Itt tényleg kolbászból van a kerítés: ebben az országban tárt karokkal várja a jólét a magyarokat

A megélhetési költségek havi szinten 2 050–3 600 ausztrál dollár között mozognak, ami forintra átszámítva 466 ezer és 819 ezer Ft közé esik – azonban vásárlóerő-paritással korrigálva ezek már „csupán” 198–347 ezer forintnak felelnek meg. Eközben a bérek a vendéglátás szektorában is elérik a 3 000–4 000 AUD-os (290–386 ezer Ft, vásárlóerő-paritáson) sávot, míg az IT, egészségügy és mérnöki munkákban a fizetés akár 6 000–8 000 AUD is lehet, ami magyar viszonyokra vetítve 580–773 ezer Ft-os reáljövedelmet jelent. Ez messze meghaladja a megélhetési kiadásokat, így akár hosszú távra is kifizetődő lehet egy ausztráliai karrier.

Ausztrália régóta vonzza azokat, akik nemcsak szakmai lehetőségeiket, hanem életminőségüket is szeretnék magasabb szintre emelni – és sok magyar fiatal és szakképzett szakember is ezt a távoli kontinenst választja új életének helyszínéül. A Pénzcentrumon korábban arról is írtunk, hogy még egy esetleges globális konfliktus, például egy harmadik világháború idején is Ausztrália az egyik legbiztonságosabb és legstabilabb ország lehetne. Ennek ellenére sokakat visszatart a hatalmas földrajzi távolság és az ismeretlentől való félelem – pedig a számok és a lehetőségek ismeretében ez az aggodalom alaptalannak tűnhet.

A vízumrendszer kiszámítható, a munkaerőpiac átlátható, a bérek pedig olyan szinten mozognak, amelyek még a magyarországi szinthez viszonyítva is kimagasló életszínvonalat tesznek lehetővé. A fiatalok számára elérhető Work and Holiday vízum vagy a szakképzett munkaerőnek szóló munkáltatói szponzorációs programok lehetőséget kínálnak nemcsak a világ felfedezésére, hanem egy teljesen új élet felépítésére is. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a vízumtípusokat, a megélhetési költségeket és a szektoronkénti kereseti lehetőségeket – hogy mindenki megalapozott döntést hozhasson, aki Ausztráliában képzeli el a jövőjét.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a lista: ezek a legbiztonságosabb országok arra az esetre, ha jönne a harmadik világháború Kifejezetten pesszimizmusra ad okot, hogy sem az első, sem a második világháború kitörése sem állt senki érdekében, azok mégis kitörtek.

Munkavállalási lehetőségek és vízumtípusok

Ausztrália munkavállalási lehetőségei vonzó alternatívát kínálnak mind a fiatal felfedezők, mind pedig a tapasztalt szakemberek számára. A világ egyik legélhetőbb országaként számon tartott Ausztrália nemcsak gyönyörű természeti környezetével és magas életszínvonalával csábít, hanem sokszínű és átlátható vízumrendszerével is, amely megkönnyíti a külföldi munkavállalók beilleszkedését. Legyen szó rövidebb tartózkodásról vagy hosszú távú letelepedési tervekről, a célzott vízumkategóriák között mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb lehetőséget.

Az alábbiakban két népszerű munkavállalási vízumtípust mutatunk be: a fiatalok körében közkedvelt Work and Holiday vízumot, valamint a munkáltatók által támogatott állandó tartózkodásra jogosító vízumokat. Ezek a programok különböző élethelyzetekre és célokra nyújtanak megoldást, a rugalmas utazás és munka kombinációjától kezdve egészen a hosszú távú karrierlehetőségekig. A vízumok részletes bemutatása segít eligazodni az ausztrál bevándorlási rendszerben, és támpontot ad azok számára, akik ausztráliai munkavállalást fontolgatnak.

Munkáltató által javasolt munkavállalói vízum („Employer Nominated Workers’ Visa „)

Az ausztrál munkáltatók állandó tartózkodásra feljogosító vízummal támogathatnak külföldi munkavállalókat, feltéve, hogy a munkáltató törvényes, aktív tevékenységet folytat. A munkáltatói támogatásra építő program célja lehetőséget nyújtani az ausztrál munkáltatóknak, hogy a hiányszakmákban külföldről toborozzanak szakképzett munkaerőt. A munkáltató által javasolt két vízumkategória a következő:

a munkáltatói jelölési program (Employer Nomination Scheme, ENS), 186-os alosztály

a regionálisan szponzorált bevándorlási program (Regional Sponsored Migration Scheme. RSMS), 187-es alosztály

Az ENS program keretében a vállalkozások Ausztrália bármelyik részén betölthetik az üresedéseket, az RMS programot ellenben csak Ausztrália kiemelt régióiban vagy alacsony népességű területein működő munkáltatók vehetik igénybe. Az RMS keretében benyújtott vízumkérelmekre különféle engedmény-kritériumok vonatkoznak, továbbá a vízumra jogosult foglalkozástípusok köre is szélesebb.

ENS

A munkáltatói jelölési program (ENS) keretében a munkáltatók Ausztrália bármely részén kérelmezhetnek állandó tartózkodásra jogosító vízumot szakképzett munkavállalók számára. Egyetlen alosztálya – a 186-os – kérelmezhető úgy, hogy a vízumkérelmező akár Ausztráliában, akár külföldön tartózkodik. Az ENS eljárás két szakaszból áll. Először a munkáltatónak kell engedélyeztetnie a minisztériummal a javasolt beosztást. A következő lépésben a javasolt munkavállalónak külön vízumkérelmet kell benyújtania.

Háromféle jelölési kategória van:

1. Ideiglenes tartózkodással járó kihelyezés (Temporary Residence Transition, TRT) kategória

2. Közvetlen belépési (Direct Entry) kategória

3. a munkaszerződés (Labour Agreement) kategória

Különböző jelölési kritériumokat kell alkalmazni attól függően, hogy a jelölt a TRT vagy a DE kategóriában nyújt be kérelmet. A TRT kategóriát azok igényelhetik, akik az elmúlt 3 évben 2 éven át rendelkeztek 457-es vízummal az adott jelölő jóvoltából. Ez a vízumkategória a legkedvezőbb a vízumkérelmezőknek. Ha Ön nem szerzett még munkatapasztalatot Ausztráliában, a legtöbb esetben a DE kategória feltételeinek kell megfelelnie. DE kategóriás vízumot csak 50 év alattiak kérelmezhetnek, akik IELTS 6.0 szintű nyelvvizsgával rendelkeznek mindegyik sávban a vízumkérelem benyújtásakor.

RSMS

A regionálisan szponzorált bevándorlási program (RSMS) Ausztrália regionális és alacsony népességnövekedésű területein segít az ausztrál munkáltatóknak abban, hogy külföldi munkavállalókat foglalkoztassanak, ha az adott munkakör a helyi munkaerőpiacról nem tölthető be. Az RSMS kérelmek a törvény 499. cikke alapján kiadott 50. sz. rendelet értelmében ügyintézéskor a legmagasabb prioritást kapják.

A programban bármilyen munkáltató részt vehet, feltéve, hogy törvényes, aktív tevékenységet folytat Ausztráliában, bizonyos egyéb követelményeknek is megfelel, és a szóban forgó beosztást az RSMS-re jogosult térségben kell betölteni.

Megéri kimenni? Nézzünk meg néhány statisztikát...

Ausztrália megélhetési költségei magasabbak lehetnek, mint Magyarországon, de a bérek is ennek megfelelően magasabbak.​ Az ausztráliai megélhetési költségek elemzése alapján jól látható (a következő táblázatban), hogy a legnagyobb kiadási tételt a lakhatás jelenti, amely havi 1 200–2 000 ausztrál dollár között mozog bruttó (a cikkben szereplő összes érték csak tájékoztatás jellegű és bruttóban értendő). Ez átváltva 273 300–455 500 forintot jelent, azonban ha figyelembe vesszük a vásárlóerő-paritást is, a magyar viszonyokhoz igazított értékek 115 945–193 242 forint között alakulnak.

Ez arra utal, hogy bár az ausztrál albérletárak nominálisan magasabbak, az ottani fizetésekhez viszonyítva már jóval kedvezőbb a kép. Hasonló tendenciát figyelhetünk meg az élelmiszer esetében is: nominálisan 91 100–182 200 forintnyi költéssel kell számolni, de a vásárlóerő-paritás szerinti értékek már csak 38 648–77 297 forint körül mozognak, ami jól tükrözi a gazdasági környezet közötti különbségeket.

Az összesített havi megélhetési költségek (lakhatás, élelmiszer, közlekedés, egyéb kiadások) Ausztráliában 2 050 és 3 600 AUD között mozognak, ami magyar forintra átszámítva körülbelül 466 888–819 900 forintos sávot jelent. Ugyanezen összegek vásárlóerő-paritással korrigált értékei már jóval alacsonyabbak: 198 073–347 836 forint között alakulnak. Ez az eltérés világosan mutatja, hogy az ausztráliai megélhetés első pillantásra drágának tűnhet, de a fizetésekhez viszonyítva sokkal élhetőbb. Az adatok tehát azt jelzik, hogy a munkavállalók számára – különösen magasabb fizetésű pozíciók esetén – az ausztrál életköltségek nem feltétlenül jelentenek aránytalan terhet, sőt, kedvezőbb életminőséget is lehetővé tehetnek, mint a hasonló magyarországi viszonyok között.

Munkabérek, szektorok

Az ausztráliai munkabérek szektoriális bontása alapján jól kirajzolódik a különbség a különböző ágazatok kereseti lehetőségei között. A legalacsonyabb jövedelmet a vendéglátás és turizmus területén dolgozók kereshetik, ahol a havi fizetés 3 000–4 000 AUD között mozog. Ez magyar forintra átszámítva 683 250–911 000 forintnak felel meg, vásárlóerő-paritással számolva pedig 289 864–386 485 forint körüli értékeket kapunk. Ez már önmagában is meghaladja a megélhetési költségek alsó határát, így még a viszonylag alacsonynak számító szektorban dolgozók is fenntartható életszínvonalat érhetnek el Ausztráliában.

Az irodai, adminisztratív munkák már ennél is magasabb jövedelmet kínálnak: 4 000–5 500 AUD közötti havi fizetés, ami vásárlóerő-paritással számolva 386 485–531 417 forint közötti értéket jelent. A legmagasabb kereseti sáv az IT, mérnöki és egészségügyi szektorban érhető el, ahol a fizetések elérhetik a 6 000–8 000 AUD-ot havonta, ami magyar viszonylatban, vásárlóerő-paritással számolva 579 727–772 970 forintnak felel meg. Figyelemre méltó, hogy még a legalacsonyabb fizetés is (3 000 AUD/hó) messze meghaladja az ausztrál minimálbért (kb. 23 AUD/óra, azaz havi szinten kb. 3 680 AUD 40 órás munkahéttel számolva), ami azt mutatja, hogy Ausztráliában szinte minden munkatípus a megélhetési költségek fölötti fizetést biztosít, különösen, ha figyelembe vesszük az ottani vásárlóerőt is.

Ausztrália számos lehetőséget kínál a magyar munkavállalók számára, legyen szó rövid távú kalandról vagy hosszú távú letelepedésről. A megfelelő vízum kiválasztása és a szükséges feltételek teljesítése után az ausztrál élet számos előnyt kínál, beleértve a magasabb jövedelmeket és a nemzetközi tapasztalatszerzést.