Fontos változás érik a földhivatalokban: mindenkit érint, aki ingatlant venne vagy adna el 2025-ben

Bár hivatalosan már elindult, a gyakorlatban még várat magára az elektronikus ingatlan-nyilvántartás rendszere, az E-ING. Az év elején hatályba lépett szabályozás ellenére sem ügyvédek, sem természetes személyek nem tudják használni a rendszert, miközben súlyos működési hibák, hiányos oktatás és jogalkotási bizonytalanságok hátráltatják az átállást.

A Pénzcentrum is több ízben beszámolt arról, hogy 2025. január 15-től elindul az E-ING, vagyis az e-ingatlan-nyilvántartás rendszere. Az új platform elsődleges célja, hogy a hazai földhivatali eljárások átfutási idejét csökkentsék és a működést egy modernebb struktúra bevezetésével optimalizálják. A jogszabály szerint 2025. január 15-től elvileg megszűnt volna a papír alapú ügyintézés és azt elektronikus ügyintézés váltotta volna fel, a nyilvántartás is elektronikussá válik, bejegyzés, törlés csak így történhet, ám a Pénzcentrum korábbi értesülései igaznak bizonyultak, a jogalkotó átmeneti időszakot adott. Az ok az átállási nehézségek, a valós működést szimuláló tesztfelület el nem indulása, és a gyakorlati képzés hiányosságai voltak.

A jelenlegi indulási dátum októberi, ám ügyvédi körökben egyre többen beszélnek arról, könnyen elképzelhető, a természetes személyek részére nem lesz kötelező az elektronikus ingatlanvásárlás, mert erre a lakosság egyszerűen nincs felkészülve. Ráadásul az ügyvédeknek is nehézséget okoz a rendszernek a megtanulása, kezelése, ráadásul az informatikai gyakorlati képzésük jelenleg leállt. Nem nehéz elképzelni, hogy a lakosságnak is mekkora nehézséget jelenthet adott esetben az új szisztéma.

Súlyos működési hibák

A Pénzcentrum megkeresésére az Illés és Szabó Ügyvédi Társulás vezető ügyvédje elmondta: az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény 2025. január 15-én hatályba lépett, az elektronikus ingatlan-nyilvántartáshoz azonban egyetlen ügyvéd sem fér hozzá. Szabó Judit Anna szerint hiába van tehát például neki is úgynevezett E-ING jogosultsága, egyáltalán nem tudja azt használni. Egyelőre úgy tűnik, hogy a rendszer földhivatali oldala Komárom-Esztergom Vármegyében üzemel, legalábbis innen már új típusú tulajdoni lapokat lehet lekérni.

A türelmi idő tehát még él és virul, azaz az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos átmeneti jogszabályok továbbra is úgy szólnak, hogy 2025. január 15-én és az azt követően indult ingatlan-nyilvántartási eljárásokban az ötszázezredik végleges döntés meghozatalát követő 10. napon már csak az E-ING rendszeren keresztül lehet ingatlanügyeket intézni.

A Niveus Legal szakértője a Pénzcentrumnak elmondta: habár a tavalyi tervek értelmében valóban 2025. január 15-én kellett volna az E-ING rendszernek élesednie, illetve az új és a régi rendszer párhuzamos működését jelentő átmeneti időszaknak megkezdődnie, az E-ING rendszer élesítésének tényleges időzítéséről az ügyvédség jelenleg nem rendelkezik naprakész információval. Halmos Tamás szerint a Lechner Tudásközpont 2025. január 14. napján kelt tájékoztatása értelmében az E-ING rendszer back-office (kormányhivatali ügyintézői oldali) indításáról született döntés, amelyet vármegyénként élesítenek. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a részleges élesítési kísérletek súlyos működési hibákat eredményeztek (ingatlancímek összekeveredése, szolgáltatások elérhetetlensége), ezért elsődlegesen jelenleg is a régi rendszer teljesít szolgálatot.

Fenntartások az átmeneti időszakkal kapcsolatban

Meddig lesz benyújtható az okirat még papír alapon a földhivatalokba? Jelenleg ha egy ügyvéd papír alapon nyújtja be az iratcsomagot, akkor végső soron nem kell elektronikus űrlapot használnia. Papír alapon pedig továbbra is eljárhat az ingatlanügyi hatósági eljárásban olyan ügyvéd is, aki nem rendelkezik az ügyvédi kamarai nyilvántartásba bejegyzett eljárási jogosultsággal. Szabó Judit Anna szerint hivatalosan 2025. január 15-én és az azt követően indult ingatlan-nyilvántartási eljárásokban az ötszázezredik végleges döntés meghozatalát követő 10. napig tart az átmenet, eddig lehetne papír alapon is eljárni.

Az átmeneti időszak hosszával kapcsolatban azonban vannak fenntartásai. 2025. február 18-án a Lechner Tudásközpontban részt vehetett az E-ING bemutatóján. Kapott egy teszt-belépési lehetőséget is, de meglehetősen nehézkes volt a rendszer használata, emiatt a Lechner Tudásközpont a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottságán keresztül kérte, hogy aki kapott felhasználói fiókot, az menjen később is segíteni tesztelni az ügyvédi szerepkört.

Március elején azonban egy újabb e-mail érkezett: eszerint a fejlesztő olyan módosításokat végez az ügyvédi szerepkörválasztás és viszonyrendszer funkciókban, amelyek miatt a teszt április előtt nem folytatódhat. Mindebből arra lehet következtetni, hogy egyhamar nem lesz elektronikus az ingatlan-nyilvántartás és várhatóan az „ötszázezres” szabályt is módosítják.

Tekintettel arra, hogy az E-ING rendszer élesítése még nem történt meg, az átmeneti időszak kezdete és a papír alapú rendszer kivezetése is csúszik. A vonatkozó jogszabály értelmében (amely jelenleg is hatályban van) az átmeneti időszak a 2025. január 15-én és az azt követően indult ingatlan-nyilvántartási eljárásban az ötszázezredik végleges döntés meghozatalát követő 10. napig tart – erősítette meg Halmos Tamás. A szakember ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy ez a szabály azonban feltételezte az E-ING rendszer határidőben történő bevezetését. Magyarországon ötszázezer döntés mintegy 4-6 hónap alatt kerül meghozatalra. Arról nincs tudomása, hogy számolja-e bárki január óta a meghozott döntéseket, de ennek tulajdonképpen jelenleg nincs jelentősége, ugyanis az átmeneti időszak kezdetéről és időtartamáról új jogszabályt kell majd alkotni azt követően, hogy az E-ING rendszert bevezetésre alkalmas állapotra fejlesztik.

Leállt az informatikai gyakorlati képzés

A Pénzcentrum megkeresésére a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke megerősítette a szakértők által elmondottakat. Havasi Dezső rámutatott: valóban még mindig tart a türelmi idő, oly módon, hogy E-ING rendszeren keresztül még be sem adható a kérelem, csak papír alapon, e-papíron, vagy a hivatali kapun. Újabb éles indulásra nincs újabb határidő, feltehetőleg júliusban adhatnak be ügyvédek E-ING rendszeren keresztül. Ami fontos, mindenki beadhat papíralapon, egyelőre határidő nélkül, még azok is, akiknek nincs vizsgájuk és kiegészítő biztosításuk.

A szükséges elméleti oktatás folyamatos a hatályos szabályok szerint, a tesztkérdéseket az átmeneti időszak előírásaival ki is egészítették. Az informatikai gyakorlati képzés viszont áll, mert nincs demo, illetve tesztfelület, nagy valószínűséggel egyből éles rendszerben kell majd indulni. Az ügyvédi letétről várhatóan két lépcsőben lesz jogszabályi módosítás, mégpedig a tavaszi és őszi parlamenti ülésszakban. Az elektronikus aláírási jogosultsággal nem rendelkezőkre továbbra is az a szabály, hogy az üzemszerű indulás után a kormányablakban tehetik meg az ügyvédi meghatalmazást.

Nem ügyvédbarát, és nem felhasználóbarát az E-ING?

Halmos Tamás szerint az E-ING rendszer működésének részletes bemutatása, illetve az ügyvédek felkészítése a rendszer használatára a mai napig várat magára. Egyelőre még tesztkörnyezetben sem ismerkedhetnek az E-ING rendszer működésével, e téren tehát még sok a tennivaló. A tesztfelület még nem elérhető a szakmai nyilvánosság számára. Az ügyvédi (okirati) letéti rendszer kapcsán is várják még a részletek megismerését, hiszen vélhetően az E-ING rendszerben elektronikus úton készülő bejegyzési engedély letétbe vétele is integrálva lesz a rendszer funkciói közé. A rendszer fejlesztésének késedelme miatt egyelőre ennek a folyamatnak sem ismerhetők a részletei.

Szabó Judit Anna tudomása szerint sem folyik oktatás, hiszen még le sem fejlesztették a végleges ügyvédi felületet. 2025. február 7-én a kamarai vezetőknek tartottak egy létszámkorlátos online bemutatót, ezt követte a február 18-it teszt nap, amelyen végül 11 ügyvédnek sikerült belépni a rendszerbe. Nem tud ezen felül egyéb bemutatókról, tesztekről, vagy oktatásokról. 2025. március 13-án a Magyar Ügyvédi Kamara kapott egy levelet a Lechner Központ ügyvezetőjétől, amiben arról tájékoztattak, hogy az ügyvédi kamarákon keresztül részesülhetnek majd oktatásban, „egyéni” képzésre azonban nem lesz lehetőség.

A szakértő nem nevezné ügyvédbarátnak, vagy felhasználóbarátnak az E-ING rendszert. Nem áll távol tőle a modern technológia, ám mégis nehézséget okozott számára, hogy mikor és hova kell kattintani egy egyszerű adásvételi ügyben. Vagyis: oktatás nélkül komoly fennakadások várhatóak az E-ING bevezetésével.

Az ügyvédek egy ideje beszélnek egymás között arról, hogy természetes személyeknek talán mégis engedik majd, hogy papír alapú jognyilatkozatokat tegyenek, amiket majd az ügyvéd hitelesít – igaz, ilyen jogszabály, vagy jogszabálytervezet nem ismert jelenleg. Remélhető, hogy a jogalkotó enged a társadalmi nyomásnak, így lényegében csak az ügyvédeknek kell felkészülniük egy újabb túlbonyolított szoftver használatára – hangsúlyozta végezetül a szakember.