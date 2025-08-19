2025. augusztus 19. kedd Huba
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Apartment Building Or Block Of Flats - Budapest, Hungary
Otthon

Sokkoló következménye lehet az Otthon Start hiteleknek: itt már megcsinálták, nagyon nem jött be

Pénzcentrum
2025. augusztus 19. 15:18

Lengyelországban 2023 nyarán indult el a magyar Otthon Start programhoz hasonló államilag támogatott hitelkonstrukció, amely jelentős hatással volt az ingatlanpiacra. A Bezpieczny kredyt 2% program tapasztalatai alapján előre jelezhető, milyen folyamatok várhatók a magyar lakáspiacon az Otthon Start szeptemberi bevezetése után.

A lengyel kormány 2023 nyarán, mindössze három hónappal a parlamenti választások előtt vezette be a Bezpieczny kredyt 2% elnevezésű államilag támogatott hitelkonstrukciót. A program 2 százalékos kedvezményes kamatot biztosított az első ingatlanjukat megvásárlóknak, a piaci kamatokhoz képest jelentkező különbözetet pedig az állam fedezte- jegyezte meg a Telex vendégcikkében Pálfi György, a VIG Befektetési Alapkezelő részvény-üzletág vezetője. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lengyel konstrukció szigorúbb feltételekkel működött, mint a hamarosan induló magyar Otthon Start program. A hitelt kizárólag 45 év alattiak igényelhették, akik korábban egyáltalán nem rendelkeztek saját ingatlannal, míg a magyar program esetében elegendő, ha a kérelmező az elmúlt tíz évben legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányaddal bírt egy belterületi lakóingatlanban. A kedvezményes kamatperiódus mindkét esetben tíz évre szól.

A lengyel hitelkeret egyedülállók számára maximum 500 ezer złoty (jelenleg mintegy 46,5 millió forint), párok vagy gyermeküket közösen nevelők részére pedig 600 ezer złoty (körülbelül 56 millió forint) volt. A 2 százalékos kamat rendkívül vonzóvá tette a konstrukciót, hiszen akkoriban Lengyelországban körülbelül 9 százalékos kamattal lehetett jelzáloghitelhez jutni, így a támogatás mintegy 7 százalékpontos előnyt jelentett.

A program iránti érdeklődés messze felülmúlta az előzetes várakozásokat. 2023 második felében közel 60 ezer hitelszerződést kötöttek, összesen mintegy 24 milliárd złoty (2000 milliárd forint) értékben. Ebben az időszakban a teljes lengyel hitelértékesítés körülbelül 60 százalékát ezek a támogatott lakáskölcsönök tették ki. A nagy kereslet miatt a kormányzati forrásokat megemelték, majd az év végével a programot felfüggesztették, és azóta sem indították újra.

A lengyel hitelprogram egy jelentősen lassult ingatlanpiaci környezetben lépett életbe. 2022-ben az előző évek áremelkedése és a drasztikus kamatemelés hatására a tranzakciók száma összeomlott, az új fejlesztések pedig szinte teljesen leálltak. Érdekes módon a piac már a program tényleges elindulása előtt, a bejelentést követően élénkülni kezdett, a drasztikus áremelkedés azonban csak a program indulása után, 2023 második felében indult meg.

A hitelprogram hatására bekövetkezett lakásár-emelkedés a legmagasabb volt az Európai Unió országai között. A lengyel nagyvárosok közül Varsóban emelkedtek legjobban az árak, annak ellenére, hogy az igényelhető hitelösszeg-korlát miatt elméletileg ott kellett volna legkevésbé hatnia a konstrukciónak. Ez jól mutatja, hogy a felfokozott piaci várakozások önmagukban is képesek jelentősen emelni a négyzetméterárakat olyan területeken is, ahol az adott intézkedésnek nincs erős közvetlen hatása.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Hasonló folyamatok játszódhatnak le Magyarországon is: bár az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméteráras plafonja miatt a budapesti ingatlanpiac jelentős része kiesik a támogatható körből, a fővárosban is komoly áremelkedés várható.

Az elmúlt 15 év uniós összehasonlításában a lengyelországi lakásdrágulás üteme elmaradt a magyar vagy a cseh ingatlanár-emelkedéstől. Ennek egyik fő oka a sokkal erősebb kínálati oldal lehet: míg Lengyelországban évente 200-240 ezer új lakás kerül átadásra, addig Magyarországon ez a szám mindössze 9-12 ezer körül alakul. Ez a népességszámot figyelembe véve is nagyságrendileg alacsonyabb kínálatot jelent.

Kapcsolódó cikkeink:

Míg Lengyelországban a kínálati oldal gyorsabban, rugalmasabban tud reagálni a kereslet növekedésére, Magyarországon nem látszik, hogy a megnövekedett keresletet a piac gyorsan ki tudná elégíteni. Emiatt a keresletösztönző programoknak várhatóan még nagyobb négyzetméterár-emelő hatása lehet hazánkban, mint Lengyelországban.

Bár a jelenlegi gazdasági környezet eltér a 2023-astól, a lengyel példa alapján az Otthon Start program a kevesebb korlátozó tényező és a gyengébb kínálati oldal miatt várhatóan még komolyabb hatással lesz a hazai ingatlanárakra. A folyamat a lengyel tapasztalatok alapján a program szeptemberi bevezetése után indulhat be igazán.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #kormány #támogatás #gazdaság #kedvezmény #bukás #kockázat #lengyelország #hitelkamat #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:57
15:52
15:44
15:33
15:18
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 19.
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
2025. augusztus 19.
Több 10 ezer forintról mond le rengeteg szülő havonta: sokan nem is tudnak róla, így kell igényelni
2025. augusztus 19.
Meglepő dolog derült ki a kormány terveiről: itt a várva várt fordulat a magyar energiapolitikában
2025. augusztus 19.
Rengeteg magyarnak ragadt be a pénze ezeken a számlákon: óriási a baj, úgy látszik, tovább kell várni
2025. augusztus 19.
Súlyos lakhatási válság tombol a csillogás mögött: egyre több középosztélybeli kerül utcára
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 19. kedd
Huba
34. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Eladó Balogh Levente luxusvillája: ennyiért hirdeti fényűző otthonát a Szentkirályi-vezér
2
2 hete
Nagyon megjárta, aki ilyen lakást adna el: hiába az Otthon Start, ezek a kutyának sem kellenek
3
2 hete
Így használják ki az Otthon Start hitelt a legélelmesebbek: erre kevesen gondolnak csak
4
5 napja
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
5
2 hete
Kitört a lakáspánik Budapesten: rengetegen járhatnak pórul, brutális a roham
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nyíltvégű befektetési alap
határozatlan időre létrejött pénzügyi alap, amely az általa összegyűjtött pénzeket befekteti. Bármikor lehet ki és befizetni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 19. 15:57
Több 10 ezer forintról mond le rengeteg szülő havonta: sokan nem is tudnak róla, így kell igényelni
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 19. 15:44
Súlyos lakhatási válság tombol a csillogás mögött: egyre több középosztélybeli kerül utcára
Agrárszektor  |  2025. augusztus 19. 15:27
Itt a figyelmeztetés: ideje, hogy ezt komolyan vegyék a magyar gazdák is