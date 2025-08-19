Az időjárás ma már nem egy távoli, elméleti kockázat, hanem napi realitás a magyar mezőgazdaságban.
Sokkoló következménye lehet az Otthon Start hiteleknek: itt már megcsinálták, nagyon nem jött be
Lengyelországban 2023 nyarán indult el a magyar Otthon Start programhoz hasonló államilag támogatott hitelkonstrukció, amely jelentős hatással volt az ingatlanpiacra. A Bezpieczny kredyt 2% program tapasztalatai alapján előre jelezhető, milyen folyamatok várhatók a magyar lakáspiacon az Otthon Start szeptemberi bevezetése után.
A lengyel kormány 2023 nyarán, mindössze három hónappal a parlamenti választások előtt vezette be a Bezpieczny kredyt 2% elnevezésű államilag támogatott hitelkonstrukciót. A program 2 százalékos kedvezményes kamatot biztosított az első ingatlanjukat megvásárlóknak, a piaci kamatokhoz képest jelentkező különbözetet pedig az állam fedezte- jegyezte meg a Telex vendégcikkében Pálfi György, a VIG Befektetési Alapkezelő részvény-üzletág vezetője.
A lengyel konstrukció szigorúbb feltételekkel működött, mint a hamarosan induló magyar Otthon Start program. A hitelt kizárólag 45 év alattiak igényelhették, akik korábban egyáltalán nem rendelkeztek saját ingatlannal, míg a magyar program esetében elegendő, ha a kérelmező az elmúlt tíz évben legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányaddal bírt egy belterületi lakóingatlanban. A kedvezményes kamatperiódus mindkét esetben tíz évre szól.
A lengyel hitelkeret egyedülállók számára maximum 500 ezer złoty (jelenleg mintegy 46,5 millió forint), párok vagy gyermeküket közösen nevelők részére pedig 600 ezer złoty (körülbelül 56 millió forint) volt. A 2 százalékos kamat rendkívül vonzóvá tette a konstrukciót, hiszen akkoriban Lengyelországban körülbelül 9 százalékos kamattal lehetett jelzáloghitelhez jutni, így a támogatás mintegy 7 százalékpontos előnyt jelentett.
A program iránti érdeklődés messze felülmúlta az előzetes várakozásokat. 2023 második felében közel 60 ezer hitelszerződést kötöttek, összesen mintegy 24 milliárd złoty (2000 milliárd forint) értékben. Ebben az időszakban a teljes lengyel hitelértékesítés körülbelül 60 százalékát ezek a támogatott lakáskölcsönök tették ki. A nagy kereslet miatt a kormányzati forrásokat megemelték, majd az év végével a programot felfüggesztették, és azóta sem indították újra.
A lengyel hitelprogram egy jelentősen lassult ingatlanpiaci környezetben lépett életbe. 2022-ben az előző évek áremelkedése és a drasztikus kamatemelés hatására a tranzakciók száma összeomlott, az új fejlesztések pedig szinte teljesen leálltak. Érdekes módon a piac már a program tényleges elindulása előtt, a bejelentést követően élénkülni kezdett, a drasztikus áremelkedés azonban csak a program indulása után, 2023 második felében indult meg.
A hitelprogram hatására bekövetkezett lakásár-emelkedés a legmagasabb volt az Európai Unió országai között. A lengyel nagyvárosok közül Varsóban emelkedtek legjobban az árak, annak ellenére, hogy az igényelhető hitelösszeg-korlát miatt elméletileg ott kellett volna legkevésbé hatnia a konstrukciónak. Ez jól mutatja, hogy a felfokozott piaci várakozások önmagukban is képesek jelentősen emelni a négyzetméterárakat olyan területeken is, ahol az adott intézkedésnek nincs erős közvetlen hatása.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Hasonló folyamatok játszódhatnak le Magyarországon is: bár az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméteráras plafonja miatt a budapesti ingatlanpiac jelentős része kiesik a támogatható körből, a fővárosban is komoly áremelkedés várható.
Az elmúlt 15 év uniós összehasonlításában a lengyelországi lakásdrágulás üteme elmaradt a magyar vagy a cseh ingatlanár-emelkedéstől. Ennek egyik fő oka a sokkal erősebb kínálati oldal lehet: míg Lengyelországban évente 200-240 ezer új lakás kerül átadásra, addig Magyarországon ez a szám mindössze 9-12 ezer körül alakul. Ez a népességszámot figyelembe véve is nagyságrendileg alacsonyabb kínálatot jelent.
Míg Lengyelországban a kínálati oldal gyorsabban, rugalmasabban tud reagálni a kereslet növekedésére, Magyarországon nem látszik, hogy a megnövekedett keresletet a piac gyorsan ki tudná elégíteni. Emiatt a keresletösztönző programoknak várhatóan még nagyobb négyzetméterár-emelő hatása lehet hazánkban, mint Lengyelországban.
Bár a jelenlegi gazdasági környezet eltér a 2023-astól, a lengyel példa alapján az Otthon Start program a kevesebb korlátozó tényező és a gyengébb kínálati oldal miatt várhatóan még komolyabb hatással lesz a hazai ingatlanárakra. A folyamat a lengyel tapasztalatok alapján a program szeptemberi bevezetése után indulhat be igazán.
A listákon szereplő cukrászdák augusztus 19-én és 20-án készítik a tortákat biztosan, az ezeket követő napokon érdemes előzetesen érdeklődni a cukrászdákban, hogy kapható-e még a...
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
Újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ez a kerület készülhet, szeptemberben viszik a lomot mind a 11 körzetben
Fontos, hogy a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!
Az Otthon Start program szabályozása lehetőséget biztosít a pénzintézeteknek, hogy ennél kedvezőbb feltételekkel is kínálják a terméket.
Közel 10 milliárd forintért kínálja eladásra különleges, kastélyszerű Las Vegas-i otthonát Báthory Zoltán, a Five Finger Death Punch magyar származású gitárosa
Egyre többen próbálnak különféle kreatív módszerekkel megfelelni az államilag támogatott Otthon Start lakáshitel feltételeinek.
Mutatjuk, mikor lesz Gyula és a környező települések területén lomtalanítás 2025 őszén az eddig közzétett információk szerint.
Ezzel kevesen számoltak az Otthon Start program kapcsán: súlyos tízmilliókról van szó, erre kell készülni
Egy szakértővel néztük át, milyen építési árakra számíthatnak a hitelt igénybevevők.
Mutatjuk, mikor kezdődik a fűtésszezon 2025-ben, miért fontos a dátum, és milyen teendőket érdemes elvégezni, mielőtt megérkezik a hideg. Nézzük meg, mit kell tudnunk róla...
Az olasz önkormányzatok évek óta hirdetik az úgynevezett „1 eurós házakat”, amelyek elsőre mesebeli ajánlatnak tűnnek, de azért nem árt a mélyükre nézni.
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban
A tortákat augusztus 19-től lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában a Várkert Bazárban, és országszerte több száz cukrászdában.
A győri agglomerációban jelentősen megnövekedett a környezeti terhelés az elmúlt évtizedekben a szuburbanizáció következtében.
Megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat Budapest XIV. és XV. kerületének határán.
A lomtalanítás Szombathely területén már tavasszal megkezdődött, a nyáron pedig folytatódott. Kisebb szünet után szeptemberben újra elkezdik elvinni a lomokat.
A Bankmonitor segítségével utána néztünk annak, hogy mi a helyzet, mit gondolnak erről a pénzintézetek.
Mit ünneplünk augusztus 20-án? A Szent István Nap az államalapítás és az új kenyér ünnepe - Programok és tűzijáték 2025-ben
Augusztus 20. az alkotmányban rögzített hivatalos nemzeti ünnep: az államalapítás és Szent István király, illetve az új kenyér ünnepe is.
Nyár elején módosult az ingatlan-nyilvántartásról szóló jogszabály, ami jelentős könnyítést hozhat a zártkerti ingatlanok tulajdonosainak.
Aki nem riad vissza egy komolyabb felújítástól, az akár Budapest legdrágább kerületeiben is találhat az Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakást.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.