Eszed megáll: ennyiért adnak egy darab palacsintát a Hollókői Húsvéton - gazdagoknak jó lesz!

23 ezer forint három emberre – palacsintával. A Budai Vár után most Hollókőn sokkolja az árérzékeny látogatót a húsvéti gasztrovalóság: egy nutellás palacsinta 1500 forint, a belépőjegy pedig egy felnőttnek 6500. Egy TikTok-videó most újra belobbantotta a vitát: vajon tényleg elszálltak az árak, vagy csak mi maradtunk le a fesztiválgazdaság tempójáról?

A minap számoltunk be arról, hogy a Budai Vár Savolyai teraszán a jól megszokott burgereken kívül lángost is lehet kapni, igaz, 5500 (!) forintért. Erre licitáltak rá most a 2025-ös Hollókői Húsvéti Fesztiválon, ahol egy friss TikTok videó tanúsága szerint egy teljesen egyszerű, nutellás palacsinta nem kevesebb mint 1500 (!) forintba került.

A palacsinta klasszikus módon, a betekerős változatba került papír tálcára, és végül is elég jól nézett ki. A videó készítői azonban hallhatóan azért sokallták érte az 1500 forintot, mondván, „ezzel igazából át lettek vágva”, de minimum életük „legdrágább palacsintája volt ez”. Ráadásul mindehhez érdemes azt is hozzátenni, hogy a Hollókőre bejutás ilyen eseményekkor pénzbe kerül.

Húsvétvasárnap, húsvéthétfőn a belépő felnőtteknek 6500 forint, 7-18 éves gyerekeknek és nyugdíjasoknak 5500, míg 7 éves kor alatt ingyenes. Úgyhogy ha már két felnőtt szeretne elmenni, az alaphangon 13 ezer forint, ha van hozzá egy 10 éves gyerekük az már rögtön 18500 forint, és erre mondjuk fejenként 1-1 palacsintával máris 23 ezer forintnál lenne a kiadásuk.

A videó alatti kommentszekcióban többen ki voltak akadva a palacsinta árán, de volt olyan kommentelő is, aki szerint, ha az emberek megveszik ennyiért, akkor nem drága a termék. Mások sorra azt kifogásolták, hogy magára a településre való bejutás is pénzes, ami őket nagyon zavarja. Megint mások annak adtak hangot, hogyha az emberek képesek 1500 forintért megvenni egy palacsintát, akkor bizony van pénze az embereknek.