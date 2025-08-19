Száguldozás a tőzsdén: csúcsot döntött a BUX és az OTP

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1023,23 pontos, 0,97 százalékos emelkedéssel 106 542,74 pontos történelmi csúcson zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 17,7 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest, az OTP árfolyamrekordot döntött. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az amerikai és az orosz elnök találkozójával magyarázta a fellendülést, amely Európa-szerte a részvényindexek emelkedésével járt. A befektetők bíznak az ukrajnai háború lezárásában, és főleg azokat a részvényeket keresik, amelyek az utóbbi időszakban visszafogottabb forgalmat értek el.

Ennek köszönhető, hogy kedden a Magyar Telekom és a Richter jobban erősödött, mint a többi nagy kibocsátó – tette hozzá a Muhi Gergely.

A Mol 6 forinttal, 0,2 százalékkal 3006 forintra erősödött 2,5 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 270 forinttal, 0,88 százalékkal 30 970 forintra nőtt, forgalmuk 9,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 54 forinttal, 2,8 százalékkal 1984 forintra emelkedett, forgalma 1,1 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 170 forinttal, 1,61 százalékkal 10 740 forintra erősödött, a részvények forgalma 3,2 milliárd forintot ért el. A BUMIX 9236,53 ponton zárt kedden, ez 31,14 pontos, 0,34 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.



