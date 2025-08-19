A Barátság kőolajvezeték hétfői támadás miatti leállása után folyamatban van a helyreállítás a Mol közlése szerint.
Száguldozás a tőzsdén: csúcsot döntött a BUX és az OTP
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1023,23 pontos, 0,97 százalékos emelkedéssel 106 542,74 pontos történelmi csúcson zárt kedden.
A részvénypiac forgalma 17,7 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest, az OTP árfolyamrekordot döntött. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az amerikai és az orosz elnök találkozójával magyarázta a fellendülést, amely Európa-szerte a részvényindexek emelkedésével járt. A befektetők bíznak az ukrajnai háború lezárásában, és főleg azokat a részvényeket keresik, amelyek az utóbbi időszakban visszafogottabb forgalmat értek el.
Ennek köszönhető, hogy kedden a Magyar Telekom és a Richter jobban erősödött, mint a többi nagy kibocsátó – tette hozzá a Muhi Gergely.
A Mol 6 forinttal, 0,2 százalékkal 3006 forintra erősödött 2,5 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 270 forinttal, 0,88 százalékkal 30 970 forintra nőtt, forgalmuk 9,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 54 forinttal, 2,8 százalékkal 1984 forintra emelkedett, forgalma 1,1 milliárd forint volt.
A Richter-papírok árfolyama 170 forinttal, 1,61 százalékkal 10 740 forintra erősödött, a részvények forgalma 3,2 milliárd forintot ért el. A BUMIX 9236,53 ponton zárt kedden, ez 31,14 pontos, 0,34 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.
A kormány első alkalommal végezte el Magyarország központi költségvetésének zöld átvilágítását.
2026-tól évente közel 42 milliárd forintot különít el az állam a kormányhivatali béremelések tartós fedezetére.
Napközben még magasabbra is kapaszkodott, 105 728 pontnál állította be a napi rekordot.
Az MKIK célja, hogy hazánk elkerülje az úgynevezett közepes jövedelem csapdáját,
Évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő magánfőzőként jövedékiadó-mentesen.
A magyarok többsége szerint az augusztus 20-i tűzijátékra szánt milliárdoknak máshol lenne jobb helye.
Minimálisan gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 0,83 százalékos emelkedéssel zárta a hetet, ami elég volt egy új történelmi csúcshoz.
A 2025. 33. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
Az amerikai dollár több évtizedes dominanciája a világkereskedelemben új kihívással néz szembe: a digitális technológiák térnyerésével.
Az év eleji kezdésnél a forint 4,1 százalékkal áll erősebben az euróval, 15,2 százalékkal erősebben a dollárral szemben.
Drótkerítést vágtak át, hogy bejussanak a reptérre, és ellopták a kivont MIG-29-es vadászgépek alkatrészeit.
Pozitív nyitásra számítanak pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzői.
Az üzemanyagoknál literenként nagyjából 8 forintos áremelkedést eredményez majd az adóváltozás.
Az árrésstoppos termékek áremelkedése a beszállítói költségek növekedésére utal.
Péntek reggel vegyesen mozgott a forint árfolyama a vezető devizákkal szemben a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi devizapiacon.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
2025 júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 2,6, munkanaptényezővel kiigazítva 0,9%-kal magasabb volt az egy évvel azelőttinél.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
