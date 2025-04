Elégedetlenkednek Trump párttársai és támogatói: nem ilyen lovat akartak, elfordulhatnak az elnöktől?

Donald Trump vámpolitikája megosztja a republikánus tábort, miközben korábbi támogatói is kritizálják az elnök gazdasági lépéseit. Bár a Kongresszusnak alkotmányos joga lenne korlátozni az elnök vámkivetési hatáskörét, a republikánus törvényhozók egyelőre nem mernek nyíltan szembeszállni Trumppal - írta elemzésében a Portfolio.

Jamie Dimon, a JPMorgan Chase elnök-vezérigazgatója, aki januárban még legyintett Donald Trump vámterveire, most aggodalmát fejezte ki: "a közelmúltbeli vámok valószínűleg növelni fogják az inflációt, és sokak szerint a recesszió valószínűségét növelheti."

Bill Ackman milliárdos befektetési alapkezelő, aki korábban Trump mögé állt, "gazdasági atomháborúval" egyenlőnek nevezte a vámokat, és kijelentette: "Nem erre szavaztunk". Elon Musk, aki közel 280 millió dollárral támogatta Trump kampányát, szintén kritikus álláspontot képvisel, sőt, "igazi debilnek" és "butának" nevezte Trump kereskedelmi tanácsadóját, Peter Navarrót.

A konzervatív influenszerek közül Ben Shapiro szerint "az elnök elképzelése a nemzetközi kereskedelemről téves", míg Joe Rogan "hülyeségnek" titulálta a Kanadával folytatott viszályt. Jeff Stein, a Washington Post gazdasági újságírója ironikusan megjegyezte, hogy a most meglepődött gazdasági elit számíthatott volna az agresszív vámokra, hiszen Trump ezt kampányában is hangsúlyozta.

Trump kezdetben élvezte a helyzetet, és arról beszélt, hogy az országok "nyalják a s---emet. Alig várják, hogy üzletet kössünk". Szerdán azonban váratlan fordulatot vett az ügy: az elnök 90 napra felfüggesztette az alapvámon felül kivetett "viszonossági" vámokat, amit a megrendült kötvénypiac és a párttársai lobbizása is befolyásolhatott.

A halasztást Scott Bessent pénzügyminiszter úgy kommentálta, hogy "végig ez volt a stratégia", és ennek köszönhetően több mint 75 ország vette fel velük a kapcsolatot. Bill Ackman, aki korábban kritizálta a vámokat, most lelkesen nyilatkozott: "Ezt zseniálisan hajtotta végre Donald Trump. Tankönyvbe illik, ez az üzletkötés művészete."

Elizabeth Warren demokrata szenátor azonban független vizsgálatot követelt annak kiderítésére, hogy "Trump elnök vagy az adminisztráció bármelyik tagja manipulálta-e piacot az adományozói érdekében". Warren szerint "a kongresszusi republikánusok most azonnal véget vethetnének ennek a veszélyes vámháborúnak".

A republikánus többségű törvényhozás eddig ritkán ment szembe Trump akaratával. A szenátusban csak néhány mérsékelt republikánus, köztük Lisa Murkowski, Susan Collins, Mitch McConnell és újabban Rand Paul mert ellentmondani az elnöknek. Utóbbi csatlakozásával átment a szenátuson egy javaslat, amely visszavonná a Trump által fentanilcsempészet miatt kihirdetett országos vészhelyzetet, melyre hivatkozva vámokat vetett ki Kanadára.

Az amerikai alkotmány szerint a vámkivetés joga alapvetően a Kongresszust illeti meg, de idővel egyre több hatáskört delegáltak az elnöknek. Trump az 1977-es nemzetközi vészhelyzeti gazdasági hatáskörökről szóló törvényre hivatkozva hirdetett országos szükségállapotot, és ő az első elnök, aki ezen jogával élve vetett ki vámokat.

A Trump által merkantilista irányba tolt republikánusok közül eddig hét szenátor támogatja azt a tervezetet, amely visszanyesné az elnök vámkivetési jogkörét. A javaslat előírná, hogy a Kongresszusnak 60 napon belül rá kellene bólintania bármilyen új importtarifára, különben az intézkedés hatályát vesztené.

A törvényjavaslat elfogadásának esélye azonban csekély. Bár a demokraták és hét republikánus támogatásával 54 szavazatot szerezhetne a szenátusban, a vita lezárásához 60 szenátorra lenne szükség. Ráadásul a képviselőház vezetése sem mutat hajlandóságot a Trump-ellenes lépésekre.

A Kongresszus egy procedurális szavazással ellehetetlenítette, hogy szeptember 30-a előtt javaslatot lehessen benyújtani az április 2-án kihirdetett szükségállapot eltörléséről, ezzel kizárva annak lehetőségét, hogy a törvényhozás október előtt szembemenjen Trump vámpolitikájával.

Amy Walter, a Cook Political Report szerkesztője szerint a republikánusok többsége azért nem fordul szembe Trumppal, mert az elnök korábban is sikeresen túlélt minden válságot, és a vele való szembefordulás politikai öngyilkosság lenne. Ha a gazdaság recesszióba csúszik, "a Republikánus Pártot így is, úgy is meg fogják büntetni a 2026-os félidős választásokon", de a Trumptól való elhatárolódás nem javítaná az újraválasztási esélyeiket.

Mike Johnson házelnök álláspontja jól tükrözi a republikánusok hozzáállását: "megadjuk [az elnöknek] a szükséges teret, és majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok."