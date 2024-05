Ennyit arról, hogy utolérjük Ausztriát? Parrag László szerint a realitásból kell kiindulni

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke szerint lehet olyan álmokat kergetni, hogy 2030-ra utolérjük Ausztriát, de a realitásból kell kiindulni – írja a Telex az ATV Egyenes Beszéd című műsora alapján.

Parragh László szerint lehet olyan álmokat kergetni, hogy 2030-ra Magyarország utoléri Ausztriát, de a realitásokból kell kiindulni, illetve azokhoz igazodni. A portál felidézte, hogy az MKIK elnöke már korábban is kijelentette, hogy „Nem az a valós veszély, hogy mikor érjük utol Ausztriát, hanem az igazi kockázat az, ha Románia előzi meg Magyarországot”, ami egyébként egyes makrogazdasági mutatókban már be is következett.

Parragh szerint kevés esély van rá, hogy a nyugaton dolgozó százezreket haza lehessen csábítani, hiszen egy itthoni béremelés esetén Ausztriában is nőnének a bérek. Ráadásul a közepes jövedelmű ország csapdájának tüneteit mutató Magyarország éppen az alacsonyabb fizetésekkel válhat vonzóvá a külföldi befektetők számára, így viszont maradnak az importált munkások.

„Az ideális a fehér bőrű, keresztény kultúrájú, európai gondolkodású munkaerő importja lenne, de hát ez is kifogyott, a Balkán kifogyott, Ukrajna munkaképes lakosságának jó része elmenekült, marad a Távol-Kelet, ahol a vallás azért szerencsére visszafogottabb, mint a keményebb arab országokban” – mondta Parragh László.

MTI/Purger Tamás