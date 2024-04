Közel 200 ezer kisnyugdíjas jogosult rendkívüli emelésre idén: kevesen tudják, így igényelhetik

Eltelt egy újabb hét, amin ismét rengeteg érdekes, izgalmas cikk jelent meg a Pénzcentrumon. Éppen ezért rendszeres heti összefoglalónk során most is összegyűjtöttük a legfontosabb, legolvasottabb írásainkat. Ha elolvasnád a cikket, kattints a címére, vagy a képes ajánlóra!

Egyre nő a félmilliós havi nyugdíjat kapó idősek száma Magyarországon, 2024 januárjában már 60 ezren voltak. Eközben akad legalább 180 ezer nyugdíjas, aki még 120 ezer forintot sem kap havonta. A szakadékot pedig csak mélyíthette az elmúlt inflációja, és a nagymértékű emelések. A nők dominanciája látható az alacsonyabb nyugdíjsávokban, míg 420 ezer forint felett már a férfiaké a többség. Mutatjuk, mekkora különbségek vannak a magyar nyugdíjasok ellátásának összegei között, és hogy hogyan kérhet méltényossági nyugdíjemelést, akinek nagyon alacsony a nyugdíja.

Ugyan egyre lassabban, de folytatódott a fogyasztóiár-index csökkenése – a mutató márciusban 3,6 százalékra mérséklődött 2023 azonos időszakához képest. Az élelmiszerek drágulása gyakorlatilag megszűnt – ezek árindexe már csak 0,7 százalékkal volt magasabb a tavaly márciusinál. Ugyanakkor a nyugdíjasok most mégis kevesebből gazdálkodhattak, mint februárban, hiszen az év második hónapjában érkezett a 13. havi nyugdíj. A leírtak fényében most ismét megvizsgáljuk, hogy az átlagos magyar öregségi nyugdíjból mennyit lehetett volna múlt hónapban megvásárolni néhány alapvető élelmiszerből.

EZ IS ÉRDEKELHET Váratlan intézkedés lép életbe a hazai üzemanyagáraknál: erre készüljenek a magyar autósok A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a régiós üzemanyagárak monitorozása és összehasonlíthatósága érdekében 2024. április 19-én pénteken közzéteszi új kísérleti statisztikáját.

EZ IS ÉRDEKELHET Óriási meglepetés érheti a magyarokat az ATM-eknél: sokan nem is gondolnak erre készpénzfelvételkor Nincs nálad a bankkártyád, de készpénzt szeretnél felvenni? Ha be van digitalizálva a mobilodba, akkor van rá esély, hogy sikerülni fog a dolog.

Bár április közepére jócskán lehűlt az idő, a hónap első fele sokszor gyakorlatilag a nyárba hajlott. Ha a hideg után májusban ugyanez fog történni, akkor egyre többen kezdik majd el a grillszezont is Magyarországon. Nem árt azonban figyelni, rossz készüléket ugyanis könnyebb vásárolni, mint jót. És hogyha az első sütési élmények mind csalódással telnek, hamar elpártolnak az emberek a szabadban sütéstől. De milyen is a jó készülék? Mennyire fontos a hús minősége? Gázgrill, gömbgrill, offset smoker vagy esetleg Hibatchi grill? Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat, és az árakat is az idei szezonra nézve.

EZ IS ÉRDEKELHET Már nem sokáig trükközhetnek a bérekkel a magyar munkáltatók: nem titkolhatják a béreket tovább Az alkalmazottaknak joga lesz részletes adatokat kérni az azonos vagy ugyanolyan értékű munkát végző kollégák fizetéséről, hogy azt össze tudják hasonlítani a saját bérükkel.

A 11,67 százalékos csúcsról februárra 7,85 százalékra mérséklődött a hazai lakáshitelek átlagos THM-je. És ez azóta is lejjebb ment. A szakértő szerint sok esetben érdemes kiváltani a "vészkorszakban" felvett kölcsönöket, például egy 11 százalékon 20 évre felvett, 20 millió forintos lakáshitel esetében a most jellemző, 6,5 százalékos THM-en történő kiváltás havi szinten 50 ezer forint feletti törlesztőmegtakarítást jelenthet, a végső visszafizetendő összeg pedig 10 millió forinttal csökkenhet. Ugyanakkor érdemes kalkulálni azzal is, hogy a kiváltás nincs ingyen, az összes járulékos költség akár 500 ezer forint is lehet. Mindenesetre végső soron még akkor is megérheti pénzügyileg a váltás, ha csak 0,5 százalékkal alacsonyabb lenne a THM-ünk. A Magyar Nemzeti Bank kérdésünkre közölte: a hazai hitelkiváltási költségek nemzetközi szinten is magasak, és ismételten ezek mérséklésére hívta fel a bankokat.

Ausztriában már készülnek a nyári szezonra, takarító és szobalány munkakörbe toboroznak magyar munkavállalókat az osztrák hotelekben idénymunkára, 4-5 hónapra. A nyelvtudás alapszinten elvárás, viszont ezen kívül elég nyitottak a jelentkkezőkkel. A fizetés havonta bruttó 720 ezer forint és a szállást illetve, sok helyen még az étkezést is támogatják a vendéglátóhelyek.

EZ IS ÉRDEKELHET Végre kiderült az igazság a Pfizer és a Moderna vakcináiról: tényleg szívmegállást okoznak fiataloknál? Nincs bizonyíték arra, hogy az mRNS alapú Covid-vakcinák halálos szívmegállást vagy egyéb halálos szívproblémákat okoznának tizenévesek és fiatal felnőttek körében.

EZ IS ÉRDEKELHET Fokozódik a turisták háborúja: óriási veszélyben a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelye Egyre súlyosabb gondok vannak a Kanári-szigeteken, a rendőrség is egyre többet razziázik.

Sok tízezer magyar blicceli el a jegyvásárlást, ha tömegközlekedésről van szó. Azonban a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakpszichológus szerint ezek az emberek nem mind egyformák, legalábbis a motivációik között van különbség. Ez pedig fontos, főleg a lehetséges megoldások kialakításának a fényében. A technika fejlődése segítségek a cégeknek, akik ezzel együtt is milliárdos követelésen ülnek, azokat próbálják kezelni. Megvizsgáltuk a BKK és MÁV idevágó számait, és szakértővel is beszélgettünk a témáról.

EZ IS ÉRDEKELHET Alig ismert mérgek kallódnak a magyar otthonokban: ezeket dobd ki, ALS betegséget okozhatnak Egy friss tanulmány szerint a garázsokban tárolt vegyi anyagok, mint például a benzin, gyomirtók és festékek, növelhetik az ALS kialakulásának kockázatát.

EZ IS ÉRDEKELHET Erős vetélytársat kapnak a kínai elektromos autók: vajon sikerül őket letaszítani a trónról? A Honda bejelentette, hogy 2027-ig hat új generációs elektromos járműmodellt kíván piacra dobni Kínában Ye márkanév alatt

EZ IS ÉRDEKELHET Élesedik a harc, újabb nagy dobást jelentett be a BYD: ezek lehetnek a jövő filléres slágerautói? A BYD kínai elektromos járműgyártó három új modell érkezését jelentette be, köztük két koncepcióautóét. A márka ugyanis célul tűzte ki a magasabb árkategóriás piacok meghódítását.

Az ország állandó lakossága folyamatos csökkenést mutat, azonban óriási különbségek mutatkoznak egyes települések között. A lakosságcsökkenés legnagyobb vesztesei a nagyvárosok, egyes helyekről egy nagyobb községnyi lakos tűnt el 2019 óta. Vannak azonban olyan helyek, amelyek továbbra is népszerűek tudtak maradni, a számok alapján sok lakos áramolhatott oda az elmúlt években. Mutatjuk, hová költözhettek a legtöbben az elmúlt egy, illetve 5 év során, és mely nagyvárosok ürültek ki a leginkább Magyarországon.

EZ IS ÉRDEKELHET Sokkoló, ami a Mobilfoxnál történik: így lett milliárdos pár év alatt Diller Kevin, a mobiltokpápa A 2016-ban alapuló Mobilfox cég az elmúlt közel 8 évben, a kezdeti 388 ezres nettó árbevételét és negatív adózott eredményét több, mint 4,2 milliárdra növelte.

EZ IS ÉRDEKELHET Óriásit robbant a Budapesti Állatkert: erről minden kisgyermekes családnak tudnia kell Péntektől vasárnapig tart a Föld Fesztivál a Budapesti Állatkertben, ahol látványetetésekkel, állatbemutatókkal és állattréningekkel várják a látogatókat.

Miközben a foglalkoztatási ráta stabilan magas Magyarországon, a gazdaság zsugorodik, amely aggodalomra ad okot. Bod Péter Ákos szerint is feltűnő, hogy ilyen körülmények között az átlagos termelékenység nem alakul jól. A volt jegybankelnök kérdésünkre kifejtette: ezek nem teljesen magyar ügyek. Máshol is meglehetősen magas a foglalkoztatási ráta, mérsékelt növekedés mellett. Ugyanakkor Magyarországon vannak sajátos okai is ennek a helyzetnek. A GKI szerint a probléma abban gyökerezik, hogy a korábbi ágazati struktúra módosult, a kisebb hozzáadott értékű iparágakba áramlik a munkaerő.

EZ IS ÉRDEKELHET Kevés munkakereső tudja, pedig tanítani kéne: ezekre a kérdésekre nem kötelező válaszolni állásinterjún A munkahelyek kötelesek diszkrimináció és zaklatásmentes légkört teremteni, így vannak olyan területek, melyekbe nem hogy beavatkozniuk, de még rákérdezniük sem szabad.

Az akkugyárak megjelenésével felmerült, vajon nem ér-e kevesebbet a környezetkárosításról szóló félelmek miatt az az ingatlan, ami ezek közelében fekszik? A CashTag szakértőkkel járta körbe a témát, és meglátogatott két települést is, ahol akkugyárat építenek vagy bővítenek éppen.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET Mi folyik itt? Rengeteg pénzt találtak Budapesten egy fa alatt, senki sem keresi Baranyi Krisztina a IX. kerületi polgármester a közösségi médiában osztotta meg, hogy rengeteg pénzt találtak egy fa alatt.

Az elmúlt negyedév során tovább emelkedett a külföldiek állampapír-állománya, a forint állampapírokon belüli részarány mostanra 20,6 százalék körüli szinten áll. Azaz a papírok majdnem negyede külföldi kézben van. Érdemes ugyanakkor tudni azt is, hogy a magyarok valósággal megőrülnek az állampapírokért, a jelenlegi adatok szerint több ezer milliárd forintot tartanak ilyen kötvényekben. De mégis mire jó az állampapír, hogyan lehet hozzájutni, és mennyire kedvező, ha az összállomány nagy részét külföldiek vásárolják meg? A Pénzcentrum többek között ennek járt utána a Bankmonitor és az Equilor elemzőivel.

EZ IS ÉRDEKELHET Durva átalakítás a 2024-es érettségiknél: kiakadtak a tanárok, szerintük ez visszalépés 112 731-en jelentkeztek az idei májusi-júniusi érettségi vizsgákra. 2024-től változtak a vizsgakövetelmények. A tanárok szerint a magyarérettséginél visszalépés történt.

Magyarországon egyre több magánszemély van jelen az online adok-veszek platformokon. A Jófogás, Vatera, a Marketplace és más kisebb platformok mellett üstökösként robbant be a Vinted az utóbbi években. 2024-re már itthon is rengetegen használják, azt azonban kevesen tudják, hogy mikor kell az eladásaikból származó jövedelmet az adóbevallásban is feltűntetni, vagy hogy honnantól számít gazdasági tevékenységnek amit csinálnak. Mivel közeleg az adóbevallás leadásának határideje, a Pénzcentrum rákérdezett a NAV-nál, milyen esetekben kell bevallani a használt dolgaink adásvételéből származó jövedelmet, és adózni utána.

Majdnem 8 hete nyerte meg egy szerencsés játékos minden idők legnagyobb Ötöslottó főnyereményét, 6 523 768 955 forintot, de arról egyelőre nincs hír, jelentkezett-e volna bárki a jackpotért. Kerestük a Szerencsejáték Zrt.-t, de egyelőre nem árultak el érdemi információt a milliárdok sorsáról, május végén viszont annyi biztos kiderül, valaki átvette-e a nyereményt. Ha ugyanis senki nem jelentkezik, akkor a pénz az át nem vett nyereménynek minősül, különsorsolásos nyereményjáték útján visszakerül a játékosokhoz, valamint kiegészítheti az Ötöslottó nyereményalapját.

Ausztriában és hazánkban is készülnek már a nyári szezonra, a hotelek mindenhol keresik a kisegítő konyhai munkatársakat. A munkakör nem a leghálásabb, sokat kell dolgozni, de a fizetség valamelyest kárpótolhatja az embereket. Az osztrákoknál bruttó 700 ezer forintnak megfelelő euró körül fizetnek és teljes ellátást, szállást, sőt még rokoni kedvezményeket is biztosítanak, de a német nyelv ismerete mindenhol alapvető elvárás. A hazai vendéglátóhelyek nagyon különböző árakért toboroznak, olyan hely is akad, ahol megfizetik az osztrák bért.

EZ IS ÉRDEKELHET Nyugdíj utalás 2024 május: korábban jön a májusi nyugdíj, itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum Azok, aki postán kapják a nyugdíjat, májusban is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.

23 márka összesen 82 forrólevegős sütőjét vizsgálták egy termékteszten. Mint kiderült, egyes termékek energiafogyasztása háromszor akkora volt (175 W), mint a mezőny legjobbjainak (56-58 W) 100g csirkecomb elkészítésére számolva. Az első öt helyen végzett forrólevegős sütők átlagára 68 000 és 110 000 Ft között van, így nem biztos, hogy a legrágább termékekkel járunk a legjobban.

Mi kell ahhoz, hogy valakiből igazán jó sommelier legyen, nőként lehet-e érvényesülni ezen a pályán, hol van a helye a magyar boroknak a nagyvilágban, és mi szükség van alkoholmentes borokra - többek között ezekre a kérdésekre is válaszolt a Pénzcentrumnak adott interjúban Lisztes Ivett, az N28 sommelier-je. Szóba került még az elhivatottság, a családi minták és munka-magánélet egyensúlya is. Interjú.