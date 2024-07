Gulyás Gergely: árstopot vezet be a kormány a lakossági bankszámlákra és -kártyákra ×

Árstopot vezet be a kormány a lakossági bankszámlákra és -kártyákra - mondta el Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai rendkívüli Kormányinfón. Az intézkedést az indokolja, hogy a kormány a bankadó csökkentéséről tárgyalt, és illetékeket vetnek ki a bankszektor szereplőire.

A kormány a múlt heti két ülésén is foglalkozott a háború jelenlegi állásával és hogy mit tud tenni a békéért - kezdte a hétfői rendkívüli Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A miniszter elmondta, hogy a miniszterelnök a magyar EU soros elnökség kezdetén békemissziót indított. A háborús felekkel való közvetlen párbeszéd nélkül béke nem érhető el - mondta el, hozzátéve, hogy a békéhez elsősorban a nagyhatalmak tudnak hozzájárulni. Magyarország minden olyan országgal szeretne kapcsolatban lenni, amely hozzájárulhat a békéhez - hangsúlyozta.

Nincs konkrét béketervünk - mondta Gulyás Gergely, szavai szerint ezt csak a felek közti egyeztetéssel lehet kidolgozni. A kormány a szerdai és vasárnapi ülésén háborúellenes akciótervről döntött. Ennek az akciótervnek több lépése van:

szembe kívánnak szállni a háborúpárti propagandával, ezért kötelezik a pártokat és médiumokat a forrásaik átláthatóvá tételére. Az olyan külföldről érkező forrásokat visszautalják, melyek a háborúpárti propagadnát támogatják - mondta a miniszter. A kormány döntött arról is, hogy védelmi hozzájárulást kell fizetnie a multinacionális cégeknek, a bankszektornak és az energiacégeknek. A bankadó csökketésről tárgyalt a kormány, azonban - Gulyás kiemelte - sok bank kihasználta az állampapír vásárlásra vonatkozó kiskaput. 2024-ben a bankadó mértéke nem változik, tranzakciós illeték mértékét megemelik és valutaátváltási illetéket vezetnek be. Azonban, hogy a bankok ne tudják ezt a lakosságra áthárítani, 2024-ben lakossági számlákra és kártyákra árstopot vezetnek be. A kiskereskedelmi különadót és más különadókat nem csökkentenek idén. Az üzemanyagárak kapcsán arról a kormány, hogy a továbbra is követi az árak alakulását és felszólítja a kereskedőket a régiós átlagárak alatt tartására. A héten a Nemzetgazdasági Minisztérium fog egyeztetni az üzemanyag-kereskedőkkel - mondta Gulyás Gergely a sajtó kérdésére válaszolva.

A védelmi hozzájárulást érintő rendeletek még a héten megjelennek és augusztustól lépnek érvénybe - mondta el Gulyás Gergely a kérdésekre válaszolva.

A miniszter beszélt a járatkésésekről is. Mint elmondta, a légiközlekedés valamennyi szereplőjétől - így a Hungarocontrolltól is - azt várják, dolgozzanak ki akciótervetakciótervet, tartsák fent a folyamatos utastájékoztatást. Már most elindult 12 hatósági eljárás, melyek során kivizsgálják a járatkéséseket. Kilátásba helyezte, ha a helyzet nem rendeződik, akkor a jelentős késések esetében fogyasztóvédelmi bírságot vetnek ki a légi társaságokra.

Vitályos Eszter kormányszóvivő bejelentette: haladékot kapnak azok a párok a babaváró hitel visszafizetésére, akik 2019. július 1-jétől 2021-ig vették fel a támogatást és nem született gyermekük. A visszafizetési határidő egységesen 2026. július 1-jéig hosszabbodik. A döntés háttere, hogy a koronavírus világjárvány sok család gyermekvállalási terveit felülírta.

A kormányszóvivő ismertette, hogy bővül az Egészségablak - az egykori EESZT-alkalmazás - szolgáltatási köra. Az applikáción keresztül lehetőség lesz időpontfoglalásra, különféle vizsgálatokra.

Gulyás Gergely kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a nyugdíjreform késedelmével kapcsolatban, hogy a kormány továbbra is úgy gondolja, hogy a 2030-as évek közepéig fenntartható a magyar nyugdíjrendszer. A nyugdíjreformot a Helyreállítási Alap (RRF) elvárása a kormány felé, azonban még sem a nyugdíjrendszert elemző tanulmány nem jelent meg, sem a társadalmi egyeztetés nem történt meg, pedig ezek vállalt határideje már letelt. A miniszter szerint azonban nem a kormány van késében.

A Kormányinfó jelenleg is zajlik, cikkünk folyamatosan frissül.

Címlapkép: MTI/Soós Lajos