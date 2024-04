Kiderült végre az igazság az akkugyárakról: mi lesz az itt élő magyarokkal?

Az akkugyárak megjelenésével felmerült, vajon nem ér-e kevesebbet a környezetkárosításról szóló félelmek miatt az az ingatlan, ami ezek közelében fekszik? A CashTag szakértőkkel járta körbe a témát, és meglátogatott két települést is, ahol akkugyárat építenek vagy bővítenek éppen.

Már több mint egy éve része a közbeszédnek Magyarországon az egyre-másra épülő akkumulátorgyárak ügye. A kormányzat tervei szerint a több ezer munkahely megteremtése komoly lökést ad majd a munkaerőpiacnak, a folyamatosan bejelentett vagy már zajló gyárépítéseket azonban sokan ellenzik is, leginkább a környezetkárosítást felhozva érvként.

Az mindenesetre biztos, hogy ahol akkumulátorgyár épül, az legelőször a közelében fekvő településeken érezteti a hatását, leginkább abban, hogy milyen hatással van az ingatlanpiacra. A külföldi tulajdonban álló cégek sok vendégmunkást is hoznak magukkal, akiket pedig el kell szállásolni, tehát rengeteg pénzt fizetnek akár az ingatlanokért is, hogy a velük érkezőket ideiglenesen el tudják szállásolni.

Az is felmerült, hogy a gyártelepítések miatt sokan inkább elköltöznek, eladnák ingatlanaikat, de a félelmek szerint a nagyberuházások miatt csökkenhet is azok értéke. A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag most annak járt utána szakértők segítségével, hogy ezek a félelmek valóban jogosak-e.

Beszakad az ingatlanpiac, ahol gyárat építenek?

A CashTag két, Budapesthez közeli településre, Gödre és Sóskútra látogatott el, ahol most is folynak gyárépítések- és bővítések. Szerettük volna tudni például: igaz-e, hogy a nagyberuházások környékén tényleg csökkennek-e az ingatlanárak? A CashTag legfrissebb epizódját az alábbi linkre kattintva nézheted meg.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta: egyszerűen nincs olyan település, ahol az akkumulátorgyárak megjelenése miatt összerogytak volna az ingatlanárak.

Az akkumulátorgyártás már 2016 környékén megjelent Magyarországon, ez pont egybeesett azzal az ingatlanpiaci felívelő ciklussal, ami alatt hét éven keresztül évente 20-25%-kal drágultak a nagyobb városokban és a keresettebb helyeken az ingatlanok. Függetlenül attól, hogy valami akkumulátorgyár helyszínként szolgált, vagy csak például egy agglomerációs településként funkcionált. Mint például Göd, az árak folyamatosan növekedtek, és nem volt érezhető ettől negatív irányba jelentősen eltérő tendencia. Egyetlenegy olyan helyszínt sem látunk a hazai lakáspiacon, ahol az akkumulátorgyár miatt bezuhant volna az ingatlanok ára

- fogalmazott Balogh László.

Mindenki menekül?

Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője szerint viszont az már észrevehető, hogy az akkugyárak közelében nem annyira szívesen vesznek ingatlant a magyarok. Van viszont másféle hasznosítási lehetőség, így a kereslet ezekre is megvan.

Bármilyen hír és bármilyen beruházási folyamat hatással van az ingatlanpiacra, akár pozitív és akár negatív értelemben, mert nagyon fontos, hogy ez nem egyértelműen negatív az ingatlanpiac szempontjából. Göd egy viszonylag nagyobb agglomerációs település és kedvelt település a kiköltözők szemében, hiszen nagyon jó infrastruktúrával, nagyon jó közlekedéssel van megáldva, ezért nagyon-nagyon szeretnek odaköltözni. Mégis vannak a gyárhoz közelebbi városrészek, ami viszont egyértelműen a negatívabb hatást erősíti, és inkább elköltöznének az emberek. Ha megnézzük a gyár közvetlen közelében lévő városrészt, vagy akár azt az Oázis városrészt, ahol több új építésű ingatlan van, de rálátnak a gyárra és érződik a közelsége, ott azért inkább csökkent a kereslet, inkább többen próbálják eladni az ingatlant. Viszont az éremnek van egy másik oldala, mert ezeket az ingatlanokat lehet hasznosítani akár munkásszálló, akár bármelyik más nagyobb ház tekintetében

- mondta Benedikt Károly.

Kereslet van a munkaadók részéről is

Az mindenesetre nem kérdéses, hogy lesz is, aki lakjon az akkugyárak közelében fekvő ingatlanokban. Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója a CashTag kérdésére azt mondta: bizony kell a jó szakember és a munkás is, a világ ugyanis most errefelé tart, és az akkugyártásnak nem kimondottan van nagy hagyománya hazánkban.

Minden beruházást úgy szoktak beharangozni, hogy az a munkaerőpiacra nézve egyfajta megoldást fog jelenteni, hiszen új munkahelyeket teremt, és az embereknek ez egy további lehetősége annak, hogy továbblépjenek, fejlődjenek, kipróbálják magukat új területeken. Az akkumulátoripar kapcsán fontos azt megjegyezni, hogy korábban nem voltak ilyen beruházások, teljesen új szakmákat kíván bizonyos esetben, illetőleg átképzést is valamilyen módon. Éppen ezért alapból nem rendelkezünk olyan szakemberekkel, akik erre alkalmasak. Viszont a világ ebbe az irányba megy, és én azt gondolom, hogy ha valaki most elkezd dolgozni egy akkumulátorgyártásban vagy akkumulátorgyárakban, akkor abban az esetben számára ez lehet egy nagyon jó karrierút hosszútávon, hiszen ez pont egy olyan technológia, ami a következő 20 évben szinte biztos, hogy itt lesz velünk, és valamilyen módon egyfajta kitörési lehetőség mindazoknak, akik hosszú távon szeretnének elköteleződni valamely terület irányában. Tehát lehet egy megoldás, azt viszont nem mondanám, hogy mindenre választ ad egy ilyen beruházás

- mondta Nógrádi József.