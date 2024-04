Élesedik a harc, újabb nagy dobást jelentett be a BYD: ezek lehetnek a jövő filléres slágerautói?

A BYD kínai elektromos járműgyártó három új modell érkezését jelentette be, köztük két koncepcióautóét. A márka ugyanis célul tűzte ki a magasabb árkategóriás piacok meghódítását.

A BYD nevű kínai elektromos járműgyártó óriás három új modellt - köztük két koncepcióautót - jelentett be prémium márkája, a Fangchengbao keretében - írja a Reuters. Az új modelleket (Bao 8 SUV, valamint a két koncepcióautó a Super 3 crossover és a Super 9 sport) ugyan most egy online eseményen mutatták be, de a vállalat tervei szerint a közelgő pekingi autókiállításon ki is fogják állítani.

A modellek ára és a piacon való konkrét megjelenésük időpontja egyelőre nem ismert.

A Fangchengbao termékpalettájának többsége rendelkezik a Dual Mode Off-Road (DMO) nevű plug-in hibrid technológiával, amelyet a BYD fejlesztett ki annak érdekében, hogy javítsa az üzemanyag-fogyasztást és növelje a lóerőt, miközben jobb terepjáró vezetési élményt nyújt

- emelte ki az eseményen Lian Yubo, a cég vezető fejlesztője.

A BYD mostani újításával olyan neves gyártók piacát célozza meg, mint a Toyota Land Cruiser, a Stellantis Jeep és a Jaguar Land Rover, amelyek jelenleg dominálnak ebben a szegmensben. A munka során kiemelt figyelmet kapott továbbá a Super 9 sport modell formaterve is, melynek megalkotását Wolfgang Josef Egger vezette. Egger korábban olyan luxusautó-márkáknál dolgozott, mint az Alfa Romeo, az Audi és a Lamborghini.

A Fangchengbao márkát először tavaly év végén indította el a BYD. Első modellje a Bao 5 volt, melyből eddig összesen 20 ezer darabot szállítottak le a megrendelőknek.