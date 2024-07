Kiderült, nagyobb adóemelés jön, mint amiről eddig tudtunk: készülhet a magyar lakosság, ez kemény lesz

Portfolio Link a vágólapra másolva

A kormány a héten fontos, de nem éppen népszerű döntéseket hozott. A különadóemelések hatásai idővel beépülnek az árakba, így a költségvetési megszorítások végső soron a lakosságot is érinteni fogják. Az államkassza szempontjából pozitív hír, hogy az új intézkedések a 2025-ös költségvetés hiányát is csökkentik, bár ez a háztartások és cégek számára kevésbé kedvező - számolt be a Portfolio.

