Ezekben a szakmákban kezdőként is 800 ezres fizetés vár: rengetegen tettek jó lóra, tömegeket keresnek

Ezen a héten szerdán kerültek kihirdetésre a felsőoktatási felvételi pontok, ahogy azt a Pénzcentrum is még aznap este nyomon követte. A továbbtanulás előtt álló fiatalok számára az egyetemi szak választása az egyik legfontosabb döntés, amely nagyban befolyásolhatja jövőbeli karrierjüket és anyagi helyzetüket. A megfelelő szak kiválasztása érdekében érdemes figyelembe venni a munkaerőpiac igényeit, a várható fizetéseket és az elhelyezkedési lehetőségeket. Íme néhány olyan szak, amely jelenleg kiváló kilátásokkal kecsegtet.

A Felvi.hu legfrissebb statisztikái szerint idén (is) a legtöbb első helyen (illetve az összes jelölést tekintve is) rendre a kereskedelem és marketing, mérnökinformatikus, jogász, programtervező informatikus, pszichológia szak és általános orvosi képzés gyűjtött be. Ez pedig nem véletlen, cikkünkben vezető HR oldalak szakértőit kérdeztük, hogy kik azok, akik a legjobb lóra tettek. Tehát kik azok, akik ha elvégzik a választott és szeptemberben megkezdésre kerülő szakot, akkor könnyen és jó fizetéssel tudnak majd elhelyezkedni.

Legjobb választott képzési területek

Talán senkit nem lep meg az a tény, hogy azokon a területeken lehet a leghamarabb (akár már egyetem alatt) elhelyezkedni, ahol a legnagyobb hiány mutatkozik a munkaerőt tekintve. Ezek most már évek óta jellemzően valamilyen természettudományos előtudást igénylő mérnöki szakok, de az egészségügy és a pedagógus pályán sem jelent nagy kihívást pozíciót találni. Ezt erősítették meg a szakértők is.

A versenypiacon a leginkább keresett területeken lehet a legkönnyebben elhelyezkedni. Ilyenek a mérnöki végzettségek, ezen belül is járműipar és az elektronikai ipar számára alkalmas mérnökök azok, akik leghamarabb elhelyezkedhetnek. Klasszikus gépész és villamosmérnökök, mechatronikai mérnökök, illetve vegyészmérnökök is hamar el tudnak helyezkedni. A minőségbiztosítási mérnökök szintén nagyon keresettek, ahogyan ez a terület is egyre kiemeltebb szerepet kap. A tanárok, oktatók elhelyezkedési esélyeivel sincsen gond: hatalmas a munkaerőhiány, ezért egy friss diplomás szinte azonnal el tud helyezkedni akármilyen szakos tanárként, akár a közoktatásról, akár a magániskolákról beszélünk. Emellett a szakképzésben és a felsőfokú képzésben is komoly kereslet van a tanárok iránt. Az egészségügy a harmadik olyan terület, ahol szintén komoly létszámigények vannak: a diplomás ápolótól kezdve az összes orvosi területen várják a szakembereket

- válaszolta Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója kérdésünkre. Amivel, a Pénzcentrum által megkérdezett további három szakértő is egyetértett. A Proffession.hu szakértője ehhez azt is hozzátette,

az látható, hogy az elmúlt 12 hónapban a következő diplomát vagy főiskolai végzettséget igénylő területek esetében jelent meg a legtöbb álláshirdetés: villamosmérnök, kontroller, könyvelő, projektmenedzser, majd a folyamatmérnök

- írták válaszukban. Azonban azt is fontos tematizálni, hogy az, hogy egy szakkal könnyen és gyorsan el lehet helyezkedni az nem jelenti azt, hogy jól is lehet vele keresni, illetve, hogy pályakezdőként is jól megfizetik a friss munkavállalókat. Arra a kérdésünkre, hogy 'Mely diplomák kecsegtetnek a legkedvezőbb fizetéssel?' és, hogy melyik szektorban fizetnek a legtöbbet a szakértők elmondták, hogy

a legjobb kereseti lehetőségekkel a műszaki és IT diplomák kecsegtetnek. Műszaki területen bruttó 600–750, az informatikában 650–750 ezer forintos kezdő fizetések is elérhetők. A tapasztalatszerzés első öt évében a keresetek dinamikusan növekednek, műszaki és IT területen akár 50–100 százalékkal is, ezt követően pedig lelassul a béremelkedés üteme. Ami az iparágakat illeti, az IT továbbra is a legjobban fizető szektor hazánkban, de talán mondhatjuk, hogy globálisan is. Egyre több cég digitalizálja a folyamatai, ennek köszönhetően a kereslet is folyamatosan nő az informatika iránt érdeklődő hallgatók iránt. Ezen kívül a pályakezdők számára – ha nyelvtudás is társul a diploma mellé –, az üzleti szolgáltató központok a legvonzóbb foglalkoztatók, itt bruttó 500–650 ezer forint között alakulnak a kezdő fizetések

- válaszolta Bodor Fruzsina, a Prohuman közvetítési üzletágának vezetője, és ezt erősítette meg Dénes Rajmund Roland, a Humán Centrum Kft. cégvezetője és a cégcsoporthoz tartozó Mind-Diák Szövetkezet igazgatója is:

mérnöki és pénzügyi területek. A bérezés természetesen sok szemponttól függ, de a Humán Centrumnál az a meglátásunk, hogy IT területen egy pályakezdő (például szoftverfejlesztőként, mérnökinformatikusként) akár bruttó 850-880 ezer forintot is megkereshet havonta, a mérnöki pozícióknál (gépészmérnök, villamosmérnök) ez az összeg bruttó 850 ezer forintnál kezdődik az átlagot tekintve. Az IT területen belül egyre nagyobb teret hódít a mesterséges intelligencia és az ehhez köthető szakértői pozíciók – ezekre is nagy a kereslet. Továbbá számos pénzügy és számviteli képzettséget igénylő állás kapcsán is kapunk folyamatosan megkereséseket: a Mind-Diáknál például rendszeresek a pénzügyi gyakornoki pozícióink, ami szintén mutatja a nagy érdeklődést a piacon.

- válaszolta a szakértő. Ezek alapján tehát elmondható, hogy a műszaki és IT szektorok letaszíthatatlanok előkelő helyükről. Ehhez persze fontos hozzátenni, hogy a mérnöki, illetve úgy összességében az akármilyen természettudományos képzésekre való bekerülés és annak elvégzése sok esetben jelent kihívást a hallgatóknak. Maga az egyetemi képzések is nehéznek nevezhetőek, viszont, ha valaki kitart a bonyolult vizsgák tengerében, akkor a befektetett energia megtérülni látszik, mert igen szép fizetéseket kínálnak a különböző cégek, már a pályakezdőknek is.

Azonban az is nagyon látványos, hogy bár az elején kiemelték a szakértők, hogy a tanári és egészségügyi végzettségekkel sem jelent kihívást elhelyezkedni, azonban a fizetések terén már nem emlegetik ezeket a szektorokat. Holott ezek a képzések is sok esetben kimondottan nehéznek számítanak, gondoljunk csak az orvosi képzésekre, vagy a fizika-kémia tanár szakra. Azonban sajnos köztudott, hogy ezek a szakterületek évek óta szenvednek az alulfizetettségben, így hiába tud elhelyezkedni egy friss diplomás tanár könnyen, ha a fizetése nem teszi lehetővé számára, hogy elkezdje önálló életét, annak ellenére, hogy a befektetett évek és energia itt is indokolná a kifizetődést.

Szélsőségek vizsgálata: túltelítettség és hiány

Azzal, hogy a műszaki, IT, gazdasági, marketing és jogász szakok igen népszerűek nem árultunk el nagy megfejtést, de az is köztudott, hogy jellemzően a gazdasági, marketing és jogász képzésekre évről-évre egyre többen jelentkeznek. Így jogosan merül fel a kérdés, hogy munkaerőpiaci szempontból nem jelent-e problémát vagy nehézséget az elhelyezkedés terén.

Túltelítettséget nagyrészt a marketing és HR területeken, illetve a különböző közgazdász végzettséget igénylő szakmák esetében tapasztalunk, a cégcsoporthoz tartozó Mind-Diák Szövetkezet gyakornoki munkáira ilyen szakokról érkeznek a legtöbben. Az általános gazdasági irányú munkaköröknél rendszeres a túljelentkezés – a legtöbb jelölt a manapság „slágerszakoknak” számító gazdálkodás-menedzsment vagy kereskedelem-marketing szakon végzett. Ugyanezt tapasztaljuk a különböző irodai/adminisztrátori munkák esetén is, ezek az állások általában nagyon rövid időn belül kerülnek betöltésre

- fejtette ki a tapasztalataikat Dénes Rajmund Roland. Ezt erősítette meg Prohuman üzletág vezetője is, aki azt is kifejtette, hogy ezzel szemben hol mutatkozik a legnagyobb hiány jelenleg:

túltelítettség tapasztalható a pszichológus, marketing és kommunikáció, közgazdaságtan, valamint jogász szakokon. Ezzel szemben a legnagyobb hiány a műszaki, természettudományi, egészségügyi és oktatási szektorokban mutatkozik. A népszerű tanulmányi területek közé tartozik például a turizmus-vendéglátás, gazdálkodás és menedzsment, pszichológia, valamint a bölcsészettudományi szakok

- magyarázta Bodor Fruzsina. Ahogy azt is érdemes látni, hogy a túltelítettségre jellemző szakok egyfelől nagyobb kihívást is jelentenek, ha az elhelyezkedésre kerül a sor. Így nem ritka (sőt ez tekinthető gyakoribbnak), hogy végül a pályakezdőknek nem is sikerül a végzettségüknek megfelelő helyen üres pozíciót találni és más szektorban helyezkednek el.

A szakértői vélemények alapján tehát elmondható, hogy összességében a legjobb választásnak a mérnöki és IT képzések számítanak, ugyanis ezek azok a diplomák, melyben nem mutatkozik túltelítettség mégis rengeteg cég keres ilyen végzettséggel fiatalokat. De természetesen ez nem azt jelenti, hogy minden más képzés rossz befektetésnek bizonyulna, már önmagában az egyetemi diploma nagy pluszt jelent a munkaerőpiacon, így senkinek nem kell úgy éreznie, hogy rossz képzést választott, ha nem a már említett "legjobbnak" minősített képzések egyikét kezdi szeptemberben.

Mire lehet szükség a kollégiumban?

