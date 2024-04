Ezeken a helyeken nem tudnak készpénzt felvenni a magyarok: hiába az új szabályozás, rajtuk nem segít

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2025. január 1-től jelentős kedvezményt kapnak a készpénzhasználó magyarok, ugyanis a havonta két alkalom során összesen maximum 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvételi lehetőségüket azontúl a postákon is érvényesíthetik majd. Ez sokak számára jelenthet könnyedséget, hiszen az elmúlt években inkább csökkent, mint nőtt volna a hazai bankok fiók- és ATM-hálózata. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy ez a postafiókok hálózatára is igaz – bár 2022-höz képest 2023-ban nőtt a postai szolgáltatóhelyek száma, 2021-hez képest még mindig több százzal alacsonyabb volt a számuk.

