Szintet lép a német diszkontlánc, jön az ALDIgo: végleg búcsút vesznek a kasszásoktól?

Az Aldi, globális diszkont szupermarketlánc, forradalmasítja az élelmiszer-kiskereskedelmet az ALDIgo bevezetésével, Illinois államban. A mesterséges intelligencia segítségével eltörli a pénztári sorokat, pénztárosokat és szkennereket, lehetővé téve a vásárlók számára, hogy zökkenőmentesen vásároljanak és fizessenek.

Az Aldi, a globális diszkont szupermarketlánc, amely Németországból indult, új irányt vesz az élelmiszer-kiskereskedelemben az ALDIgo bevezetésével- derül ki a Food&Wine oldalán. Ez a pénztár nélküli vásárlási rendszer már működik egy Illinois állambeli Aurorában található üzletben. Az ALDIgo technológiát a Grabangoval közösen fejlesztették ki, fejlett számítógépes látáskamerák és mennyezeti szkennerek segítségével nyomon követi a kosárba helyezett termékeket.

A vásárlóknak nem kell sorban állniuk vagy pénztárosokkal foglalkozniuk; fizethetnek hitel- vagy bankkártyával, illetve a Grabango alkalmazás QR-kódjának használatával. Az alkalmazás alapvetően Apple Pay-t támogat, de hamarosan a Google Pay is elérhetővé válik. A

Will Glaser, a Grabango alapítója és vezérigazgatója szerint az ALDIgo bevezetése fontos lépés az élelmiszeriparban. Hangsúlyozta, hogy ennek az innovációnak egy mindennapi használatban lévő üzletben kell elindulnia, nem pedig egy kifejezetten erre a célra épített helyszínen, mert így derülnek ki igazán a rendszer esetleges hibái.

Az Amazon Just Walk Out technológiájától eltérően, -amely elsősorban gyors vásárlásokhoz ideális-, az Amazon Fresh élelmiszerüzleteiben mostantól intelligens bevásárlókocsikat vezetnek be. Ezek a kocsik képernyővel rendelkeznek, amely megmutatja a kosár tartalmának jövőbeli költségét. Az Amazon szerint ez lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy jobban kezeljék költségvetésüket bevásárlásaik során.

Az Aldi és Glaser egyelőre nem erősítette meg, hogy az ALDIgo technológia más helyszíneken is elérhető lesz-e. Azonban úgy tűnik, hogy a hagyományos bevásárlókocsik használata továbbra is szükséges marad.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Róka László