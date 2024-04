Végre kiderült az igazság a Pfizer és a Moderna vakcináiról: tényleg szívmegállást okoznak fiataloknál?

Az amerikai egészségügyi hatóság legutóbbi jelentése szerint nincs bizonyíték arra, hogy az mRNS alapú Covid-vakcinák halálos szívmegállást vagy egyéb halálos szívproblémákat okoznának tizenévesek és fiatal felnőttek körében, ellentmondva az oltásellenes csoportok állításainak.

A Centers for Disease Control and Prevention (CDC) legutóbbi jelentése szerint nincs bizonyíték arra, hogy az mRNS alapú Covid vakcinák halálos szívmegállást vagy egyéb halálos szívproblémákat okoznának tizenévesek és fiatal felnőttek körében. A Pfizer és a Moderna által gyártott vakcinák 2020 végén történt engedélyezése óta több oltásellenes csoport is a vakcinákat hibáztatta fiatal sportolók halálát okozó szívproblémákért. Egyik ilyen eset Damar Hamlin, a Buffalo Bills biztonsági embere volt, aki 2023-ban összeesett, de sikeresen újraélesztették - írja az NBC.

Az Oregoni Egészségügyi Hatóság által végzett elemzés közel 1300 halotti bizonyítványt vizsgált meg 2021. június 1. és 2022. december 31. között, amely időszakban az államban mintegy 1 millió tinédzser és fiatal felnőtt kapott Covid vakcinát. Az elemzés kizárólag azokra az esetekre összpontosított, akik mRNS alapú Covid vakcinát kaptak, és az oltást követően 100 napon belül elhunytak.

A vizsgált időszakban bekövetkezett 40 haláleset közül csak három történt ezen időkereten belül, amelyek közül kettő krónikus alapbetegséghez köthető volt. A harmadik esetben nem találtak toxikológiai vizsgálattal tiltott anyagokat, így a halál okát nem tudták egyértelműen meghatározni.

Dr. Paul Cieslak szerint ez az elemzés azt mutatja, hogy a Covid miatt elhunyt emberek többsége nem volt beoltva, ami alátámasztja a vakcinázás fontosságát. Dr. Leslie Cooper szerint az oltások után bekövetkező hirtelen szívhalál kockázata rendkívül alacsony. Szívmegállás és szívroham közötti különbséget kiemelve megjegyezte, hogy a fiatal felnőtteknél előforduló hirtelen szívhalál gyakran tisztázatlan okok miatt következik be. Az elemzés eredményei azt mutatják, hogy a védőoltás beadása után a hirtelen halál kockázata jelentősen alacsonyabb.

Dr. Ofer Levy hozzátette, hogy bár az mRNS-vakcinákhoz kapcsolódhat egy csekély mértékű szívizomgyulladás kockázata, ez általában sokkal enyhébb formában jelentkezik mint a Covid-fertőzés során tapasztalt gyulladások. Az adatok megerősítik azt is, hogy az mRNS Covid-oltástól való hirtelen összeesés ritka esemény. Összességében tehát a CDC jelentése cáfolja azokat az állításokat, amelyek szerint az mRNS alapú Covid vakcinák halálos szívmegállást vagy más súlyos szívproblémákat okoznának tizenéveseknél és fiatal felnőtteknél.