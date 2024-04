Tucatjával keresik a magyar dolgozókat az osztrákok: 2000 euró havi nettót adnak, gyakorlat sem kell

Ausztriában és hazánkban is készülnek már a nyári szezonra, a hotelek mindenhol keresik a kisegítő konyhai munkatársakat. A munkakör nem a leghálásabb, sokat kell dolgozni, de a fizetség valamelyest kárpótolhatja az embereket. Az osztrákoknál bruttó 700 ezer forintnak megfelelő euró körül fizetnek és teljes ellátást, szállást, sőt még rokoni kedvezményeket is biztosítanak, de a német nyelv ismerete mindenhol alapvető elvárás. A hazai vendéglátóhelyek nagyon különböző árakért toboroznak, olyan hely is akad, ahol megfizetik az osztrák bért.

Most, hogy lassan indul a nyári szezon elkezdtünk szétnézni az osztrák idénymunkák piacán, hogy milyen pozíciókba, milyen bérért keresnek dolgozókat. Ahogy azt már korábban is megírtuk munkaerőből most sincs elég az osztrák hotelekben, ugyanis számos hirdetés árasztotta el az internetet, melyekben konyhai kisegítők jelentkezését várják. A konyhai kisegítő munkák az éttermek, szállodák, kórházak, iskolák és egyéb vendéglátóipari egységek alapvető részét képezik. Ezek a munkák a konyhák hatékony működését támogatják, és hozzájárulnak az ételek előkészítéséhez és felszolgálásához. Szerves részét képezi ez a munkakör a jól és fluid módon működő éttermi konyháknak.

A Wirtschaftsbund-Stellenmonitor minden hónapra összegyűjti, hogy ágazatonként hogyan áll a munkaerőhiány Ausztriában. Januárról februárra összességében minden szektorban munkaerő növekedés látható. Januárban a vizsgált 15 kategóriából 8 esetén volt negatív érték a decemberi adatok képest, tehát decemberről januárra azokban a szektorokban erős emberhiány mutatkozott. Ehhez képest februárra mindenhol pozitív százalék értékek láthatóak, különös tekintettel a turizmus és vendéglátásra, ahol még januárban -3,2%-os hiány mutatkozott, azonban februárra 15,73%-al nőttek a munkaerő adatok.

Konyhai kisegítő pozíciók

A következő táblázatban kigyűjtöttük 4 különböző vendéglátóhely bér ajánlatát nettóban és bruttóban, valamint forintban és euróban és feltüntettük, hogy milyen szintű nyelvtudást igényelnek és melyik városban található az adott munkaadó.

A kérdés az, hogy a fenti kecsegtető összegek valójában mit jelentenek, tehát magyar viszonylatban mennyi fizetésnek számítana az a bruttó kb. 780 ezer forint. A levezetésünk során az egyszerűség kedvéért a táblázatban található bruttó és nettó összegek átlagával számoltunk. Szükségünk van tehát a vásárlóerő-paritásos átváltási tényező (GDP) és a piaci árfolyam árszínvonalának arányára a két összevetendő ország esetén. Így egy rövid számolást követően megkapjuk, hogy ha az osztrákoknál keresünk nagyjából bruttó 880 ezer forintnak megfelelő eurót, az ugyanolyan, mintha itthon megkeresnénk havonta kb. bruttó 506 ezer forintot.

Míg nettóban a havonta kb. 700 ezer forint, közel 400 ezer forintnak megfeleltethető.

Ezen felül a juttatások közzé tartozik a munkahelytől mindössze 1 perc sétára található dolgozói lakások parkolóval (tehát lakhatás biztosítása), teljes ellátás a munkavállalók számára- még a szabadnapokon is-, mosási/szárítási lehetőség (de ez már térítés ellenében). Valamint a munkahely lehetőségeitől függően számos olyan hely van, ahol a fitneszterem ingyenes használata sporttevékenységekhez, a vízi világ és a szauna ingyenes használata a kikapcsolódáshoz is adott, sőt még rokoni kedvezményt is kapnak a hotelben.

A nyelvtudáson kívül más végzettségre vonatkozó elvárás semelyik esetén nincsen megadva, de az is jól látható a fenti táblából, hogy erre vonatkozóan sem egységes a meghatározott szint. A legtöbb helyen a B1- B2-es középhaladó és középszintnél húzzák meg a határt, míg valahol a kiváló felsőfokú tudás az elvárt. Az egyik hirdetésben a leírásban így összegzik az elvárásokat, hogy 'ezzel tudsz minket meggyőzni': erős tisztaság- és higiéniatudatosság, rugalmasság, megbízhatóság, kreativitás és felelősségteljesség, jó kézügyesség és a jó német és szaknyelvi angol nyelvtudás.

A feladatok mindenhol nagyon hasonlóak, nagyjából így lehetne felsorolni:

Főzési alapanyagok előkészítése, például zöldségek mosása és tisztítása, húsdarabolás stb.

Alapvető főzési tevékenységek elvégzése, például mártások redukálása, ételek főzése stb.

Egyszerű ételek, például saláták, előételek stb. elkészítése

Mosogatás, felületek tisztítása

A szemét elszállítása stb. A konyha tisztán és rendben tartása.

Az élelmiszerek és egyéb tárgyak megfelelő tárolásának biztosítása

A táplálkozási és higiéniai irányelvek betartása

Egyéb konyhai feladatok elvégzése az utasításoknak megfelelően

Megéri kimenni Ausztriába?

A nyári szezonra az itthoni vendéglátóhelyek is elkezdtek készülni, és már korábban meg is vizsgáltuk, hogy a konyhai kisegítő munkakörben milyen fizetéseket és jutatatásokat ajánlanak. Most megnézzük, hogy a fentebb leírt osztrák hirdetéshez képest hogyan viszonyulnak a hazai kiírt pályázati ajánlatok. A következő táblában egy korábbi cikkünkben általunk kigyűjtött magyar hirdetésekre vonatkozóan láthatunk adatokat.

A bérezés alapvetően nagyban függ az étterem forgalmától. De alapvetően bármilyen végzettség nélkül normális munkaidőben átlagosan havonta nettó 250 ezer és 300 ezer forint között mozognak a megkereshető bérek a szektorban. Tehát nagyjából nettó 250 000 és 300 000 forint alakulnak az átlagfizetések a mosogatók, konyhai kisegítők esetén, ami a KSH 2024 januári átlagos bérekhez viszonyítva valamivel alacsonyabb. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 605 100, forint volt, tehát nagyjából 416 600 forint nettó.

Ha csak a vendéglátás szektorhoz viszonyítjuk ezt az átlagos bért, akkor látható, hogy pont beleesik abba a tartományba, amelyben a szektor fizetései mozognak. Ugyanis a 2024 januári vendéglátósszektor bruttó havi átlagos bér 398 100 forint volt, tehát nettó 264 737 forint körül mozgott. Ezek alapján elmondható, hogy a konyhai kisegítő és mosogató álláshirdetésekben megajánlott bérek alapján meghatározott intervallum átlagosnak és reálisnak mondhatóak a munkaerőpiacon.

Összességében tehát elmondható, hogy már önmagában a fizetés miatt is megérheti kimenni, de azért (a 2.ábra alapján jól látható) itthon is a jobb helyek, hasonló fizetést tudnak biztosítani, ugyanakkor az osztrák hotelek többsége ingyenes szállást és étkeztetést biztosít, így van lehetőség félretenni. De azt is fontos kiemelni, hogy a sok pozitív juttatás mellett rengeteget kell dolgozni és az idénymunkák hosszú hónapjai alatt a családtól és barátoktól való távolság is kihívás lehet.