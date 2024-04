Sokkoló, ami a Mobilfoxnál történik: így lett milliárdos pár év alatt Diller Kevin, a mobiltokpápa

A Mobilfox tömeghisztériába és káoszba fulladó szokatlan reklámfogása nagyot robbant a hétvégén, a tinik taposták egymást a szálló forintokért a Deákon. A milliárdos bevétellel rendelkező cég közel 2 millió forintot szórt szét a dulakodó emberek között, 1 000 forintos bankjegyek formájában. A 2016-ban alapuló cég az elmúlt közel 8 évben, a kezdeti 388 ezres nettó árbevételét és negatív adózott eredményét több mint 4,2 milliárdra növelte. Az alkalmazottainak száma pedig 3-szorosára bővült.

Diller Kevin 15 évesen indította a Mobilfoxot, mely mára tizenegy országban sikeresen működik. A céget grandiózus marketinggel és pimasz ötletekkel vezette el az ötmilliárdos értékig, különös szerepet szánva a TikToknak. A Mobilfox különlegessége a törhetetlen telefontokok gyártása, amit egyéni marketingstratégiával és extrém játékokkal népszerűsítenek.

A vezető pozíciókban huszonévesek ülnek, akik határozottan alakítják a cég irányvonalát, és ambiciózusan tervezik a további terjeszkedést Európában és Amerikában is. A sikerének titka több tényezőben kereshető, de a marketing és a rengeteg influenszer, akivel együtt dolgoznak nagyot lendít a cég bevételein.

Tíz országban közel százötven influenszerrel dolgoznak, és fő csatornájukon, a Tiktokon heti átlag 3,5 millió a megtekintés.

Az egyéni marketingstratégia bizonyítására nincs is jobb példa, mint az elmúlt hétvégén robbanó eseményük, melynek eredménye az lett, hogy ezresekért taposták egymást gyerekek a Deák téren szombaton, miközben influenszerek 2 millió forintot szórtak szét köztük.

A zűrzavart okozó esemény azzal indult, hogy állítólag elküldték Szépréthy Rolandot, a Mobilfox reklámarcát, akit elsősorban a "Szia, te Mobilfox member vagy?" videókból ismerhetünk. Roland azonban nem hagyta annyiban a dolgot, és először ellopta a Mobilfox TikTok-csatornáját, majd 25 százalékos részesedést vagy 100 millió forintot kért a cégtől. A követőknek azt ígérte, hogy ha megkapja a kívánt összeget, akkor 2 millió forintot szór majd a székház tetejéről. A pénzosztást végül szombat délutánra tervezte, ebből lett a hatalmas káosz. Kíváncsiak lettünk, hogy a nagyot futó cég bevételei az alapítástól véve hogyan alakultak.

A Mobilfox alapításának 8.évfordulója egyébként pont holnap lesz, ugyanis a hivatalos cégbejegyzés szerint az létrehozásának dátuma 2016. április 18, a telephelye pedig hivatalosan Egerben található.

Betekintés a számok mögé

A következő vonaldiagramon a cég alapításától vett adózott eredményeket és nettó árbevételeket ábrázoltuk. Jól kivehető az ábrából, hogy a nettó árbevétel 2019-től kezdve exponenciális növekedésnek indult és ha a 2016-os kezdéshez nézzük a nettó árbevétel 388 ezer forintról 4,2 milliárdra növekedett, mindösszesen 6 év alatt.

A nettó árbevétel a cég által teljesített termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások áfa nélküli ellenértéke. Tehát ennyit számlázott ki a vevői felé az adott gazdasági évben, az ÁFA nélkül (27%). Például, ha egy cégnek az árbevétele 1 270 forint, ebből a nettó árbevétele 1 000 forint lesz. Így a fenti ábrán található összeg is már az ÁFA mentes összeg.

Szintén a fenti ábrán látható a cég adózott eredménye is, amely a vállalat nyereségének, eredményességének mérőszáma. Az adózás utáni eredmény egyik legfontosabb mutató a vállalkozás életében, a tárgyévi nyereség a cég jövedelmezőségét mutatja meg. Amit úgy kaphatunk meg, hogy az adózás előtti eredményből kivonjuk a befizetett adót és ennek az eredménye lesz az adózott nyereség. Az adózott eredmény negatív és pozitív is lehet, amennyiben negatív, a vállalkozás tárgyévi eredménye veszteség. Erre példa a Mobilfox első 2 éve is, amikor még igen veszteségesnek bizonyult a cég, azonban 2018-ra ez már erősen pozitív értékre csapott át.

A cég bevételeinek és sikerének növekedésével párhuzamosan, természetesen nőtt az alkalmazottak száma is, bár még így is 2022-ben mindösszesen 39 ember állt alkalmazásában a Mobilfoxnak. A legnagyobb növekedést 2020-ról 2021-re történt, akkor közel 3-szorosra bővült a cég alkalmazotti állománya. A fenti táblázatban összegyűjtöttük az alkalmazottak számát és a vállalat bérköltségeit, hogy meghatározzuk nagyjából mennyi pénzt lehet keresni a cégnél.

A bérköltség a munkáltató által fizetett bruttó kereset és a kereset után a munkáltató által fizetett adók és járulékok, valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkavédelmi, szociális, jóléti, kulturális és egyéb kiadások együttes összege. Tehát a táblázatban szereplő összegek bruttó éves értékek, illetve fontos azt is letisztázni, hogy a táblában szereplő kalkulált értékek csak egy nagyjából nagyságrendet mutatnak, arra vonatkozóan, hogy az összegek az alkalmazottak között milyen arányban oszlanak szét nincsen információ. Ha a havi bérekre vagyunk kíváncsiak, a táblában található összegek leosztásával megkaphatjuk, így megközelítőleg a havi bruttó bérek átlagosan 393 ezer és 593 ezer forint között mozogtak a vizsgált években.