Betagadtak a bankok: hiába erősködik a kormány, juszt sem vesznek több állampapírt

Több mint egy éve már, hogy Nagy Márton miniszter kijelentette: 1300 milliárd forinttal több állampapírt kell venniük a bankoknak, cserébe a felére csökkenthetik az extraprofitadójukat - írja a Portfolio. A tavaly még 200 milliárd feletti extraprofitadó idén le is feleződött, ám a bankok mindössze átrendezték az állampapír-portfóliójukat, az erről szóló rendelet szövege alapján ugyanis ez elegendő volt hozzá. A kormány erre július elején visszamenőleg is a teljes állomány növelését írta elő a bankoknak az idei adójuk felezésének feltételeként. Most úgy fest, a bankok jó része nem is fogja, mert ennyi állampapírt idén már nem éri meg vásárolni, inkább adóznak.

2022-ben Magyarország az elsők között vezette be a bankok és pénzügyi vállalkozások extraprofitadóját évi 200-250 milliárd forint összegben. Ez az iparűzési adóhoz hasonlóan a nettó árbevételre vetítve került kiszámításra. 2023 áprilisában az adó alapját év közepi hatállyal megváltoztatták: a 2022-es (korrigált) adózás előtti eredmény lett az adóalap, mely jelentősen átrendezte az egyes bankok adóterhelését. A rendeletben azonban nem azt írta elő a kormány feltételként, hogy a teljes állampapír-állományukat bővítsék a bankok, hanem csak a hosszú lejáratú (2027 után lejáró) Magyar Államkötvények állományát kellett növelniük. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Erre a bankok növelés helyett csak átrendezték portfóliójukat (a rövid futamidejű papírok helyett hosszú futamidejűeket vettek), így nominális állampapír-állományuk még csökkent is. Ezt a kiskaput zárta be a kormány július második hetében: mostantól csak akkor lehet felezni az extraprofitadót, ha minden típusú állampapír-állományt növelnek. A Portfolio megkérdezte a nagybankokat arról, mit lépnek erre. A piaci forrásaink szerint több okból is bizonytalanok a pénzintézetek: az időszak rövidsége, a jövőbeli adókedvezménye, a profitábilitás és a kedvezőtlen hozamkörnyezet miatt. Úgy tűnik tehát, hogy sok bank inkább jövőre tartogatja likviditását nagyobb adókedvezmények reményében - írja a lap. EZ IS ÉRDEKELHET Ennyi volt: felvásárolják a román OTP-t: ez rengeteg magyar ügyfelet is érint A OTP Bank Romániát a Transilvania Bank vásárolja meg. A tranzakció értéke 347,5 millió euró (135,976 milliárd forint).

Címlapkép: Getty Images

