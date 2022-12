Csúnya világ jöhet a magyar ingatlanpiacon: 2023 sem a kispénzűek éve lesz?

Tavaly ősszel indítottuk útjára a Pénzcentrum hivatalos YouTube-csatornáján a CashTag-vlogot, amelyben a legaktuálisabb pénzügyi-gazdasági témákról beszélünk közérthetően. Nézzük, melyek voltak az idei adások fókusztémái!

2022-ben is igyekeztünk közérthetően, egyszerűen, de mégis lényegretörően válaszolni mindenki kérdéseire a legfontosabb és leginkább aktuális témákban. Foglalkoztunk a nyugdíjasokkal, az inflációval és a lakáspiaccal egyaránt, és igazi gazdasági sztárvendég is megszólalt a Pénzcentrum videoblogjának. Lássuk az idei adásokat!

Humbug-e a Metaverzum?

Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója még tavaly októberben jelentette be, hogy a Facebook mögött álló cég új neve Meta lesz. A névváltoztatással egyidőben egy látványos prezentáció is megjelent, amiben Zuckerberg bemutatta az újításokat, amik mind-mind az általuk épített onilne, 3d-s univerzumon alapulnak. Ráadásul nem csak ők építenek ilyen univerzumokat, hanem pl a Microsoft, az Apple, a Disney és sokan mások is hasonló terveket dédelgetnek. De hogy működik ez a gyakorlatban? Vajon milyen messze vagyunk attól, hogy a Metaverzum leuralja az internetet és mindannyiunk életét? Vajon hogyan tudunk ebből mi is hasznot szakítani?

Nagyi, baj van!

Egy másik CashTag-rész az unokázós csalásokkal foglalkozott, ami idén újra komoly figyelmet kapott a nyilvánosságban. A módszer jól ismert: amikor megcsörren a telefon, a hang a vonal másik végén arra hivatkozik, hogy az áldozat unokája bajba került, és azonnali segítségre van szüksége, általában pénzre. A banda élén gyakran külföldön tartózkodó irányítók állnak, ők szervezik be a tagokat is, valamint az összekötőket is. A szervezők már a meló piszkos részét végzik, keresik az áldozatokat, egyeztetik a találkozókat, és küldik a futárokat az áldozatokhoz a pénzért, akik ugye közvetlen találkoznak a becsapott emberekkel. A rendőrségnek hosszas nyomozás után 2020-ban sikerült lekapcsolni egy ilyen bűnbandát. Ebben az adásban egy rendőr őrnagy magyarázta el a csalások mibenlétét, és azt is, hogyan védekezhetnek ellene az idősek.

Hogyan húznak le a bűnözők?

A CashTag következő epizódja a bankkártyacsalásokkal foglalkozik. Amióta tart a világjárvány, azóta mi magyarok is egyre többet vásárolunk online, sokan azonban nem számolnak a kockázatokkal. Nem csak a webes felületeken eshetünk csalók áldozatául, ugyanis az ATM sem nyújt teljes biztonságot. De ezek ellen is lehet védekezni!

A koronavírus alatt egyre gyakrabban előforduló banki csalásokkal foglalkozott egy másik CashTag-epizód. Ezek a csalások több módon is jelentkezhetnek, sms-ben, telefonon keresztül sőt másolt hamis weboldalon keresztül is lecsaphatnak a csalók, ilyenkor az ismert bank nevében telefonálnak, adatokat próbálnak kicsalni az áldozatból, azonban ha résen vagyunk, könnyen felismerhetjük, hogy csalással állunk szemben.

Cápák a CashTagben

A CashTag idén egy sorozatot is indított, melyben az RTL Klub népszerű realityje, a Cápák között egykori versenyzői szólaltak meg. Az alábbi epizódban a Vegi Pont csapatát faggatták a sikerről, arról, hogy jelenleg hol tart a cég, és hogyan kell elképzelni a műsor utáni együttműködést a Cápákkal. A vállalkozókon kívül a két befektetőt, Tomán Szabinát, és Balogh Leventét is megkérdezték, ők hogyan látják a befektetést, mi alapján szállnak be egy-egy vállalatba.

A Cápák között-sorozat második részében annak járt utána a Cashtag, hogy jól döntöttek-e a cápák, akik pedig elmondták mi alapján választanak a versenyzők közül, mi a befektetési stratégiájuk és mit javasolnak a kezdő vállalkozóknak.

Ebben a videóban pedig maguk a vállalkozók mondják el, mi történt velük a műsor óta, milyen az együttműködés a cápákkal, hogy áll a közös üzlet. A cápák azt is megosztják velünk, hogy miért találták ígéretesnek az adott ötletet, hogyan történik a kiválasztás a kulisszák mögött és mik az elvárásaik a frissen szerzett cégekkel és azoknak vezetőivel szemben.

Aranyat érő tipp

A válság jeleire ismét felpörgött az arany iránti érdeklődés: de vajon tényleg ez a bombabiztos befektetés? A kérdésre a válasz nem teljesen egyértelmű, ám az megfigyelhető, hogy olykor már túlzottan is bíznak a befektetők a nemesfémben. A CashTag egyik epizódja 6 fontos információt mutatott be, amit tudnod kell, mielőtt aranyba fektetnél.

Megfizethetetlen a Balaton?

A nyár egyik leginkább felkapott témája volt a magyar sajtóban, hogy a magyar tengernél már szinte nem is lehet egy ó nyaralni közepes fizetésből, ugyanis eszetlen árak vannak szerte a Balaton körül. Na de mi az igazság valójában, mit tud egy 2-3 ezer forintos lángos, és mennyibe kerül a hamburger, palacsinta, vagy egy korsó sör 2022 nyarán? Hogy minderre választ kapjunk, a CashTag stábja leugrott a Balatonra, és vendéglátósokat kérdeztek a piaci helyzetről. Összefoglalva: valóban áremeléssel indult az idei nyári szezon, de így is simán lehet jó áron szállást foglalni, strandra menni, és ott megebédelni a büfében, csak oda kell figyelni, mire is költünk.

Nem áll meg a horrorinfláció

Immár 20 százalék felett van a magyar infláció. Nem egyedi a jelenség, a világ számos országában figyelhető meg hasonló mértékű drágulás, az okok között szerepel többek között az Ukrajnában zajló háború okozta élelmiszer-és alapanyag ellátási problémák, illetve a dráguló energiaárak. De pontosan hogyan áll össze az a fogyasztói árindex, amit az infláció meghatározására használnak és miért érzékeli a lakosság a hivatalos inflációnak a dupláját? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a CashTag.

Állampapír: most és mindörökké?

2022 az állampapírpiacot is átrendezte és a korábbi szuperállampapír, a lakosság nagy kedvencének számító Magyar Állampapír Plusz állománya csökkenni kezdett és helyét elkezdte átvenni az infláció követő Premium Magyar Állampapír. Így jogosan merül fel a kérdés, érdemes akár átlépni egyik papírból a másikba, ha “beragadtunk” egy kedvezőtlenebb álampapírba? A CashTag egyik része az állampapírpiaccal foglalkozott.

Százezernyi katás ment a levesbe

Július közepén teljesen átrendezték a kata-adózás rendszerét, sok százezer magyarnak okozva fejfájást. A kormány gyakorlatilag 24 óra alatt döntött erről. Az új feltételeknek a nagyságrendileg 450 000 érintettből, körülbelül 100-150 ezren felelnek meg a jövőben, a többiek kénytelen más formában adózni, és többet fizetni. A CashTag ekkor részletesen és alaposan bemutatta, hogyan is működött a kata az elmúlt közel 10 évben, és hogy milyen adózást választhatnak azok, akik kiszorultak ebből az adónemből.

Tőzsdetippek és kripto

Néhány héttel ezelőtt sorra dőltek be a legnagyobb kriptopiacok, súlyos pánikot okozva azok körében, akik még hittek ebben a rendszerben. Akik eddig sem hittek túlzottan a kriptopiacban, most igazolva érzik magukat, látva például a Bitcoin, az Ethereum vagy sok más altcoin árfolyamának zuhanását. A CashTag, erről szóló epizódjában Györfi András, a Kripto Akadémia alapítója mellett egy igazi sztárvendég: Yanis Varoufakis volt görög pénzügyminiszter, anti-Bitcoin közgazdász mondták el, hogyan látják a kriptopiac jövőjét.

Július elején nagy zuhanás volt a tőzsdéken, elég volt csak ránézni a legnagyobb amerikai részvényindexekre és látjuk, hogy az 2020-as Covid okozta sokkból épphogy kiléptek az árfolyamok, 2022 eseményeinek hatására szinte minden esni kezdett. Az S&P 500, ami az egyik leggyakrabban követett amerikai index, 2021 végén még 4796 pontos csúcsán volt, idén júniusban viszont 3666-os értéket is láthattunk. Ekkora esés után a befektetők már elkezdik vizsgálni a vásárlás lehetőségét. De ez az a pont, ahol már valóban érdemes lehet beszállni? Erre a kérdésre kereste a választ egy másik adás.

A zuhanás után azonban fellendülés is jött, ekkor pedig azt nézte meg a CashTag, melyek voltak az orosz-ukrán háború legnagyobb nyertesei és vesztesei a tőzsdén. Ez a háború már csaknem tíz hónapja tart, a közelben sem látni a végét, így érdemes lehet feleleveníteni az akkor elhangzottakat.

De ezen felül is segített a CashTag azoknak, akik a tőzsdén képzelték el kamatoztatni a félretette pénzüket: ebben a videóban egy gyorstalpaló mellett elmondták, milyen portóliót építenek a legnagyobbak.

Drága kenyér...

Az elmúlt hónapokban folyamatos volt a liszt árának emelkedése, ami persze a kenyérfélék, a zsemle, a kifli, és különböző péksütemények árán is meglátszott. A drasztikus drágulás fő okai a búza árának emelkedése, a növekvő energiaárak, és a forint értékének csökkenése, de említhetnénk akár a munkaerőpiaci problémákat is a szektorban. Mostanra megszokottá vált, hogy a boltok, pékségek polcain 100 forintos darabáron találunk zsemlét vagy kiflit, de vajon fel kell-e készülni az 1000 forintos kenyér ára? A CashTag csapata a budapesti Breadpit pékségben járt, hogy utánanézzen, milyen problémákkal küzdenek a pékségek a jelenlegi helyzetben.

Mi lesz jövőre a lakáspiacon?

Az MNB-lakásárindex alapján 2022 második negyedévében még éves alapon 24,8 százalékkal nőttek a lakásárak országos átlagban, ami nominális értelemben a jelenlegi, 9 éve tartó lakáspiaci ciklusban mért legmagasabb áremelkedési-ütemet jelenti. Reálértelemben ugyanakkor már elmarad a csúcstól. De vajon számíthatunk-e lakásárak-csökkenésre 2023-ban? Ezt boncolgatta egy szakértővel a CashTag utolsó 2022-es epizódja.

De nem csak a megvásárolható, hanem a bérelhető lakások piacán is körülnézett a videoblog, és megpróbálták megjósolni, mi következhet az albérletpiacon. Nézzük újra ezt a videót is:

Folytatjuk!

A CashTag természetesen januártól új részekkel jelentkezik, hogy mindig közérthetően, szakértők bevonásával segítsünk megérteni a gazdasági folyamatokat mindenki számára. Tarts velünk 2023-ban is, ha szeretnéd látni a legjobb gazdasági vlogot!