Magyarországon is bevezetésre kerül ez az új adó 2023-tól: megállapodtak a részletekről

2022. március 14-én publikálta a globális minimumadó végleges modellszabályaihoz kapcsolódó kommentárt az OECD. A kommentár a 2021. december 20-án nyilvánosságra hozott modellszabályok értelmezését és alkalmazását hivatott segíteni.

A modellszabályok több mint 135 ország konszenzusa alapján születtek meg, annak érdekében, hogy véget vessenek az államok közti káros adóversenynek. A Kommentár 230 oldalon keresztül taglalja a modellszabályokkal kapcsolatosan felmerülő jogértelmezési kérdéseket. Terjedelme, illetve technikai mélysége miatt rendkívül részletes és körültekintő feldolgozásra van szükség, hiszen a kommentárból kiolvasható technikai részletek számtalan vállalatcsoport adókötelezettsége kapcsán bírhatnak jelentőséggel.

A tervek szerint az OECD-országokban, így hazánkban is szűk egy év múlva vezetnék be az új szabályozás a globális minimumadóról, amelyről egyre többet tudni, és az effektív adókulcs meghatározásakor figyelembe vehető adók körével kapcsolatban is csökken a bizonytalanság.

Magyar szempontból a szabályok kapcsán felmerülő egyik legfontosabb értelmezési kérdés az, hogy a helyi iparűzési adó megfelel-e a szabályok hatálya alá tartozó adók definíciójának. Várakozásaink szerint a most publikált értelmezési segédanyag erre a kérdésre is választ fog adni

– mondta el Póczak Ferenc, a Deloitte adóosztályának partnere.

Az előzetesen a 10-15 százalékos sávba prognosztizált minimumadó kulcs mértéke 15 százalék lesz. A 9%-os társasági adószinttel rendelkező Magyarország biztosan érintett lesz a globális minimumadó bevezetése kapcsán, a Pénzügyminisztériumi források szerint Magyarország esetében az iparűzési adó, az innovációs járulék és az energiaellátók jövedelemadója (Robin Hood adó) is elszámolható lesz a társasági adó mellett.

Tekintve, hogy az irányelv alapján hozott törvénymódosításokat a tagállamoknak 2022. december 31-ig kell elvégezni és a szabályok túlnyomó részét 2023. január 1-jétől már alkalmazni szükséges, az idei év során intenzív jogalkotói munka várható.