Hatalmas adóváltozás lép életbe: őket érinti, idén már mindenképpen lépni kell

A tervek szerint az OECD-országokban, így hazánkban is szűk egy év múlva vezetnék be az új szabályozás a globális minimumadóról, amelyről egyre többet tudni, és az effektív adókulcs meghatározásakor figyelembe vehető adók körével kapcsolatban is csökken a bizonytalanság.

Tavaly október óta több fontos lépés történt a globális minimumadó bevezetésének 2019-ben kezdődött folyamatában. Ezek közül messze kiemelkedik, hogy az OECD 2021. december 20-án publikálta a végleges modell szabályait, egy nappal később pedig az Európai Bizottság hozta nyilvánosságra ehhez kapcsolódó irányelv tervezetét. Úgy tűnik, Magyarország a korábbi aggodalmakkal szemben a minimumadó miatt nem sokat veszít versenyképességéből és tőkevonzó erejéből. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Telex kiemelte, hogy a két dokumentum megjelenése több szempontból is mérföldkőnek számít. Egyrészt azért, mert közel 140 ország társasági adó szabályainak az összehangolása a cél, ami igazi bravúr a nemzetközi adózás területén. Másrészt azért, mert újabb, lényeges részletek derültek ki az eddig számos tekintetben csak tervek és elképzelések szintjén létező koncepció működéséről. Bár még sok kérdés megválaszolatlan, azért pár dolgot már biztosan tudni. A globális minimumadó szabályozás a 750 millió euró feletti konszolidált árbevételt elérő nemzetközi vállalatcsoportokra vonatkozik majd, bevezetési dátuma az OECD országokban tevékenykedő leányvállalatok esetében 2023. január 1-jén, a harmadik országok esetében pedig egy évvel később, 2024-ben esedékes. Az előzetesen a 10-15 százalékos sávba prognosztizált minimumadó kulcs mértéke 15 százalék lesz. A 9%-os társasági adószinttel rendelkező Magyarország biztosan érintett lesz a globális minimumadó bevezetése kapcsán, a Pénzügyminisztériumi források szerint Magyarország esetében az iparűzési adó, az innovációs járulék és az energiaellátók jövedelemadója (Robin Hood adó) is elszámolható lesz a társasági adó mellett. Tekintve, hogy az irányelv alapján hozott törvénymódosításokat a tagállamoknak 2022. december 31-ig kell elvégezni és a szabályok túlnyomó részét 2023. január 1-jétől már alkalmazni szükséges, az idei év során intenzív jogalkotói munka várható.

