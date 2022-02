Nesze neked benzinárstop! Elesett az első töltőállomás: szomorú üzenettel zárták be a töltőállomást

Hatalmas veszteség miatt zárt be egy Komárom-Esztergom megyei benzinkút, a tulajdonos azt mondta, a havi félmilliós mínusz már túl sok volt.

Havi félmillió forintos veszteséget okozott az árstop, ezért zárt be határozatlan időre egy Komárom-Esztergom megyei benzinkút még február elején. A benzinkút tulajdonosa azt mondta 444.hu-nak, hogy havi 300 ezer forintos veszteség mellett még nem zártak volna be, de a havi félmilliós mínusz már sok volt. A benzinkút február 5-én zárt be, és amint lehet, újra kinyitnak.

Sajnálattal közöljük, hogy a mai napon (február 5.) töltőállomásunkat bizonytalan időre bezárjuk, mert az üzemanyag beszerzési ára meghaladta a kereskedelmi árat. Szándékunkról értesítettük az Innovációs és Technológiai Minisztériumot (ITM). Türelmüket és megértésüket kérjük

- írták még február 5-én. A bezárást jelezték az ITM-nek, amit a minisztérium tudomásul vett. A Mol-t egyelőre nem jelöltéki ki, hogy vegye át a töltőállomást, emiatt amúgy a tulajdonos nem aggódik, mert bízik az olajtársaságban.

Nem ez a benzinkút az egyetlen, amelyik bezárt a hatósági ár miatt, de igazi bezárási hullám csak most jöhet, az üzemanyagok beszerzési ára ugyanis tovább nőtt, ami növeli a kutasok veszteségét is. A kormány májusig hosszabbította meg a 480 forintos árplafont, és egyben jelezték: a mennyiségi korlátozás bevezetése törvénybe ütközik.